Cartas de lectores: Sonrisas, miedo, Cámara Federal

Sonrisas

¿Qué pensarán los cientos de miles de personas que fueron obligadas a dejar sus países por las durísimas crisis que atraviesan al ver que en las distendidas y protocolares cumbres entre los presidentes de la región sobran las sonrisas y los cálidos abrazos? Es un duro contraste con sus realidades.

Antonio Mario Guarino

aguarino@fibertel.com.ar

Miedo

En Tucumán, un dirigente peronista opinó en estos días que Juntos por el Cambio “tiene miedo de la voluntad popular”. Quisiera formularle una sola pregunta: ¿se animaría el peronismo, kirchnerismo, manzurismo, jaldismo, o como quieran llamarse, a dejar por un mes, solo un mes, de repartir dádivas en cualquiera de las mil formas concebidas y ver cómo les responde la voluntad popular? Y no hablo solo de la voluntad en las urnas.

Sería muy interesante, en ese contexto, encontrar al temeroso.

Margarita Di Lella

DNI 11.663.308

Cámara Federal

A raíz de una solicitada publicada en la nacion del 25/5/2023, referida a los 50 años de la disolución de la Cámara Federal Penal de la Nación, el diario Página 12, al día siguiente, dijo en una nota que “…quienes impulsaron la solicitada incurren en, al menos, olvidos. El Camarón (como grosera y despectivamente lo llaman) entró en funciones en junio de 1971. El 17 de septiembre de ese año, secuestraron y desaparecieron a Luis Pujals, militante del PRT-ERP. Al año siguiente, mucha sangre enlutó a la Argentina: fue la sangre de los 16 militantes fusilados por la Marina en la base Almirante Zar de Trelew, que estaban a disposición del Camarón y que una semana antes habían logrado fugarse del penal de Rawson, pero no alcanzaron a subirse al avión para escapar a Chile”.

Esto es sencillamente falso de toda falsedad. Lo cierto es que, Enrique Pujals, efectivamente, uno de los fundadores del ERP, jamás pudo ser juzgado por esa Cámara Federal, dado que fue detenido con anterioridad a la creación de la misma, en virtud de una orden emanada de la Justicia Federal de San Martín. En cuanto a los hechos de Trelew, se trata de otra infamia, toda vez que jamás se ha responsabilizado de ello a la mentada Cámara, siendo investigados conforme a la justicia competente en esa época, según el sistema legal a la sazón vigente. En tal sentido, se debe recordar que, atento a que se sospechó que los detenidos habían intentado una fuga, se dio intervención al juez Eduardo Munilla Lacasa, quien, tal como correspondía, ordenó el inmediato traslado de los tres sobrevivientes, Camps, Haidar y Berger, al Hospital Naval de Bahía Blanca para su mejor atención. Por supuesto que los tres se recuperaron totalmente y, cuando ya estaban en condiciones de hacerlo, se les recibió declaración indagatoria. Luego de ello y completada la prueba, el juez Munilla Lacasa los sobreseyó. Esa es la verdad histórica y no otra. Pero, claro, no cuentan tampoco sobre los homicidios y atentados que sufrieron los integrantes de ese tribunal, durante cuya vigencia no existió un solo desaparecido.

La verdad de a poco irá caminando como un hilillo de agua buscando su salida, lenta pero segura, hasta que se filtre y quede en toda su pureza. Mientras tanto y con enorme pesar lo digo, los presos siguen muriendo en las cárceles sin piedad alguna a pesar de sus años.

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

El arte de dirigir

Brillante, el Catalejo del 25 de mayo, “El arte de dirigir”, de Pablo Sirvén. Entusiasma para lanzar una idea similar a la del autor, pero dirigida a la educación como madre de todas las carreras. Formar un equipo de 24 ministerios provinciales enmarcados en la ley nacional de educación de 2006 y todavía incumplida en aspectos fundamentales, pero dirigidos por la Academia Nacional de Educación, impermeable a la política y más concretamente a los políticos, para que cada año se trace un plan de estudios a cumplir por las escuelas de cada provincia, con una inmediata evaluación de resultados, que pueda ser divulgada en los inicios del año escolar siguiente. Los docentes y todos sus alumnos en los distintos niveles son sus “jugadores”, a quienes se los concientiza para competir con sus pares de las 24 provincias. Los ministros de Educación son los DT del conjunto de sus escuelas, que responden a la Academia Nacional de Educación como DT del seleccionado nacional. Quizás suene complejo, pero se trata de insuflar nuevos aires a las escuelas de todo el país, para que se transformen en el motor de un emprendimiento que responda a la conocida pero no asumida definición “la patria es el futuro”. Le cabría la calificación de emprendimiento, y como tal requiere voluntad de hacer, capacidad de transformarlo en realizaciones y búsqueda del mayor rédito posible: que las escuelas se transformen en equipos de alto rendimiento, para ascender con entusiasmo a la sala, grado o año del ciclo siguiente. La Academia reúne en forma estable a los profesionales más prestigiosos y es el órgano que por su naturaleza está rodeado por una muralla de ideas de alto vuelo, como la que recientemente definió el eminente pensador Guillermo Jaim Etcheverry: “Inculcar a los escolares que tienen el derecho de ser exigidos a un esfuerzo”. Me atrevo a aclarar: el de aprender para ser personas con capacidad de pensar y con ello construirse una vida y un mundo mejor. En todos los años, desde la primera escolaridad (que es basilar) y con foco prioritario en los escolares menos favorecidos por la vida, para evitar el dilema “solidaridad o desintegración”.

A la política y los que la practican como profesión, les cabe la obligación de asegurar los mayores recursos económicos comparativamente con los países del mundo que más destinan a la educación.

Carlos Tonelli

DNI 18.796.008

Ferrocarril Mitre

Soy usuario del tren Mitre, ramal Tigre, y desde el mes de febrero de este año llega hasta la estación Belgrano. En las grabaciones iniciales señalaban que la obra iba a terminar en abril. Ya estamos en junio, y los usuarios nos preguntamos: ¿qué pasó?; ¿cuándo consideran que van a terminarla? Somos miles los usuarios de este servicio que necesitamos respuestas concretas de nuestros gobernantes, más cuando debemos alargar el horario de traslado a nuestros trabajos debido a los inconvenientes en la finalización de esa obra.

Miguel Martín y Herrera

DNI 14.525.621

Defensa del Gobierno por las críticas a la reunión del Presidente con Maduro

“No pueden defender lo indefendible, cuando se llenan la boca hablando de derechos humanos, pero apoyan a quienes violan los derecho humanos”- Laurita Muñoz

“Una vergüenza...”- Juan Zacoutegui

