Cartas de lectores: Su imagen, confesión, den el ejemplo

Su imagen

Nuestro papa Francisco cumplió su misión en la tierra. Tras su muerte… ¿qué imagen dejó? Gabriela Mistral probablemente nos diría de manera sencilla dónde encontrar la imagen del difunto papa Francisco: vaya a buscarla en las calles, entre las gentes sin techo, en hospicios y hospitales, donde haya gente muriendo, en los centros de acogida, en donde abandonan a los viejos, en el pueblo marginado, entre los niños hambrientos, en las mujeres maltratadas, en las personas sin empleo.

Quienes aún no tengan formada una imagen de nuestro extinto papa no la busquen de madera, de bronce, de piedra o yeso… mejor busquen entre los pobres: su imagen de carne y hueso.

Aldo Cristian Alí

DNI 21.024.508

Confesión

Como la mayor parte de las personas de bien, lamento el deceso de nuestro papa Francisco. Debo confesar que como católico nunca entendí las razones por las cuales no nos visitó, pese a haber viajado a destinos “exóticos” como Mongolia o de estar tan cerca como Paraguay y Chile. Creo que todos los argentinos necesitábamos escuchar en su tierra un mensaje pacificador de su parte, como el que la Biblia nos regala en Corintios (1:10): “Les suplico, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito”.

Que descanse en paz.

Ricardo Beati

DNI 8.110.249

Den el ejemplo

Si viera que hay tantas personas durmiendo y viviendo en la calle… ¿qué haría Francisco? No es muy difícil de imaginar: les diría a todos los que tienen responsabilidad en los poderes del Estado, desde los municipios, las provincias y la Nación: corten la corrupción, sean austeros, den el ejemplo de honradez y solidaridad. De esa manera seguro se podría constituir un fondo permanente de ayuda a esas personas, sin aumentar el gasto público, simplemente cortando corrupción y despilfarros. Así se darían techo y comida, reeducación y capacitación, para que puedan desempeñarse en la sociedad y brindar cuidado de por vida a quienes por su salud no pueden hacerlo.

Antonio Mario Guarino

aguarino@fibertel.com.ar

Cuando un amigo se va

En 1994, Jorge Bergoglio fue el primero en firmar una petición pública para pedir justicia para las víctimas del atentado contra la AMIA. En 1998, el entonces arzobispo de Buenos Aires hizo pública su amistad con el rabino doctor Abraham Skorka. Cuando fue papa, hizo una visita de gala a una sinagoga de Roma y viajó personalmente al Estado de Israel. Una forma de honrar su memoria es recordar los puentes que tendió entre religiones. En 2019, pidió que investigadores católicos elaboraran una visión mas precisa de quiénes fueron los fariseos, para ayudar a “combatir el antisemitismo” y “superar antiguos prejuicios”.

Es hora de recordar que se nos fue un amigo y de hacernos cargo de la tarea que Jorge Mario Bergoglio, qepd, nos ha legado: ¡construyamos esos puentes que aún faltan! Y que la memoria de su amistad ilumine nuestro camino.

Marcelo Aptekmann

Secretario de la Organización Judía de Diálogo Interconfesional (OJDI)

DNI 11.043.114

Papa de los humildes

Con asombro veo que los sacerdotes y periodistas despiden al papa Francisco como el papa de los “pobres, humildes y desprotegidos”. Me llama la atención que los católicos que han tenido éxito en la vida por derecho propio, con esfuerzo personal, no estén contemplados como fieles protegidos por el papa. Claramente este acto es discriminatorio y no hace más que aumentar la grieta entre los humildes y los que no lo son. El papa debería ser motivo de unión entre sus fieles, pero vemos todo lo contrario con esta descripción. El papa es de los fieles católicos en general, independientemente de los recursos económicos que hayan logrado en la vida.

Roberto Jorge Billinghurst

robertojbill@hotmail.com

Huellas

Se nos ha ausentado un inolvidable hincha de San Lorenzo de Almagro. El que tomó el nombre de Francisco, el poverello de Asís, y que indudablemente transitó la Tierra siguiendo las huellas indelebles del caminante polvoriento de Jerusalén.

Fernando Miranda

mirandafernando2@gmail.com

Postura inaceptable

“Perder por un punto con Leandro Santoro sería un resultado excelente”, ¿cómo se entiende esta declaración en boca del candidato Adorni de LLA en vista de las próximas elecciones legislativas? La respuesta es: “ni por medio punto”, puesto que la definición de ganarle está en sus manos y la van a desperdiciar. El presidente Milei no se cansó de decir desde su campaña que terminaría con el kirchnerismo. Parece que no es así y desconocemos los motivos. Tanto el electorado como la LLA no entienden el significado de estas elecciones. Santoro va adelante en las encuestas, lo que asegura seguir con una línea de comportamiento de un sector político que estuvo ligado a la corrupción. Es inconcebible, el Presidente está más enfocado en lidiar con Pro, justamente con los que lo apoyan, que con el candidato de la expresidenta y exvicepresidenta condenada. Inaceptable postura que no haya generado negociaciones para concebir alguna alianza con ellos para no darle el más mínimo margen de triunfo al verdadero opositor, y poder así comenzar el camino que termine con esta calamidad que destruyó al país.

Sr. Presidente, terrible error que desmerece su palabra y credibilidad.

Alberto Díaz

DNI 10.492.915

Fallo británico

Se ha dado un gran debate respecto del fallo del Supremo Tribunal del Reino Unido en cuanto a que existen solo dos sexos: hombre y mujer. Al margen de considerar que todas las posturas que asumen las personas en cuanto a la percepción del propio género deben ser respetadas y consideradas por la ley, hay una realidad biológica indiscutible. Por ello, es indiscutible que, ante una necesidad médica, algunos iremos al urólogo y otras al ginecólogo. No hay una tercera opción...

Francisco E. Cavallero

DNI 16.161.134

