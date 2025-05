Cartas de lectores: Suciedad, Dura Lex, voto en el interior

Suciedad

No existirá la ficha limpia mientras existan conciencias sucias. Y todo aquel que vote a legisladores de “conciencia sucia” será cómplice de la corrupción reinante. Hace ya mucho tiempo que para mejorar nuestro lastimado país no alcanza tan solo con pagar los impuestos.

Mauricio Maurette

DNI 13.380.744

Dura lex

¿Hace falta una ley de ficha limpia? Esta pregunta desvela a la política en general y creo que muy poco a la sociedad. Lo que es realmente necesario tener es una Justicia idónea, independiente y fundamentalmente expeditiva. ¿Es realmente lógico que la Corte no tenga límites en el tiempo, y que ciertas causas duerman el sueño de los justos sin que nadie intervenga? Si las causas penales respetaran tiempos razonables, hoy no estaríamos discutiendo si corruptos y ladrones pueden acceder a cargos públicos: estarían juzgados, condenados, presos e inhabilitados para ejercerlos.

Será justicia. Dura lex, sed lex.

Pedro Pablo Farias

DNI 11.420.597

Voto en el interior

Las recientes elecciones en el interior profundo de la Argentina tienden a mostrar una sustitución en la orientación del voto popular. Pareciera comprobarse que así como en la década del 40 del siglo XX el peronismo sustituyó y captó en esas zonas el voto conservador, que desapareció prácticamente en provincias en las que tenía fuerte arraigo, como San Luis y Salta (lo mismo pasó, al menos, en Córdoba y la provincia de Buenos Aires), hoy los libertarios demuestran haber absorbido una parte significativa del voto peronista en provincias como Jujuy, Salta , San Luis y en su momento Santa Fe, donde la representación del otrora partido mayoritario en esas jurisdicciones se redujo notablemente para ser en algunos sitios meramente testimonial. Junto al triunfo de los gobiernos locales y el pobre desempeño de La Libertad Avanza, entiendo que es este un dato muy relevante para comprender la realidad política argentina.

Seguramente CABA y la provincia de Buenos Aires tendrán un cuadro diferente.

Juan Antonio Portesi

juanchoportesi@yahoo.com.ar

Ruta 3

Tengo 77 años. Entre 1948 y 1957 vivimos en Bahía Blanca y mi familia materna en La Plata. Viajábamos por la ruta 3 con mucha frecuencia entre ambas ciudades. Hasta hace dos años, cuando la recorrí por última vez, estaba igual que en los años 50 y con una bien ganada fama de ruta llena de camiones y muy peligrosa. Obviamente el parque automotor y las velocidades de los vehículos crecieron enormemente. El terrible accidente de ayer pone de manifiesto nuevamente que los sucesivos malos gobiernos y la corrupción matan y arruinan familias.

Guillermo González Lima

DNI 7.787.624

El Papa y la IA

El papa León XIV identifica la inteligencia artificial como el principal desafío de la humanidad en la actualidad. La Iglesia a principios de 2025 ya se expresó sobre ello. León XIII en 1891 promulgó la encíclica Rerum Novarum, en momentos de la Revolución Industrial. Trata sobre la condición de las clases trabajadoras y el papel de la iglesia en la cuestión social. La complejidad del tema, sus ilimitadas fronteras, su repercusión sobre la persona y la humanidad toda justificarían que el nuevo papa, León XIV, promulgara otra encíclica, que podría llamarse Rerum Novisimarum (“de las cosas nuevas o muy recientes”). Es solo una reflexión personal de un médico católico que usa y tiene conocimiento de la inteligencia artificial, su eventual desarrollo y propagación, que necesitará pautas éticas claras.

Oscar G. Mandó

DNI 10.155.600

Herencia

Me enteré recientemente de que las personas que conviven en aparente matrimonio, en pareja (antiguamente llamado concubinato), y que en nuestro país se las denomina “uniones convivenciales”, no se heredan entre sí. No entiendo cuál es la razón para que sean excluidos de la herencia, cuando los convivientes tienen los mismos derechos que los cónyuges, según el nuevo Código Civil y Comercial, que está vigente desde hace ya más de diez años, sobre todo cuando la convivencia es de larga data. Creo que estamos en presencia de una incongruencia que no concuerda con la realidad de cientos de argentinos y argentinas que viven hoy en día en unión convivencial.

León Felipe Alvaredo Von Semasco

DNI 37.667.117

Revolución saludable

Me dirijo a usted con el ánimo de compartir una transformación personal que podría arrojar luz sobre los beneficios de un cambio de vida enfocado en la salud. Mi historia es un testimonio del impacto que una decisión consciente puede tener en nuestra calidad de vida y en nuestros recursos.

Diagnosticado con hipertensión y diabetes tipo 2, pesando 93 kg, en tan solo tres meses he logrado experimentar una revolución en mi salud. Gracias a la adopción de una dieta baja en carbohidratos, con una fuerte inclinación cetogénica, y la incorporación de una caminata diaria de una hora, mi peso ha descendido a 83 kg, mis triglicéridos se han normalizado drásticamente (de 385 a 50 mg/dL) y, lo más significativo, he podido suspender la medicación para ambas condiciones bajo la supervisión de mi médico. Este cambio radical no solo me ha devuelto la vitalidad y una sensación de control sobre mi bienestar, sino que también ha generado un gran ahorro económico. Además, he recuperado valiosas horas que antes se perdían en visitas médicas y salas de espera.

Mi experiencia demuestra que invertir tiempo y esfuerzo en la propia salud a través de una alimentación adecuada y ejercicio constante es una decisión rentable en múltiples aspectos. Ojalá mi testimonio sirva de aliento para aquellos lectores que enfrentan desafíos similares y que aún no visualizan un camino hacia una vida más saludable y autónoma. Con la información correcta y la guía médica adecuada, la transformación es posible.

Gonzalo Sustaita

DNI. 18.345.388

En la Red Facebook

La muerte de José “Pepe” Mujica

“Como todos los grandes, sumamente humilde, hoy nos queda tu ejemplo, que no olvidaremos”

Olga Rupani

“Te vamos a recordar por la coherencia y sencillez de vida.

Gracias por tanta enseñanza que dejás”- Erlinda Sánchez

“No se olviden de poner que además de caer preso asesinó personas”- Juan Manuel Centeno

“Respeto por su muerte, pero de ahí a santificarlo, de ninguna manera, no”- Sandra Soto

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)