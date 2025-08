Cartas de lectores: Surrealismo político, cruda realidad, obras necesarias

Surrealismo político

Hay una historia a. c. y otra d. c., es decir, antes y después del celular. Vivimos el purgatorio político digital de las redes, que procura que no razonemos, sino que reaccionemos a estímulos, como un reflejo canino de Pavlov. Más remotamente, en una polémica película de los 80 del Grupo Monty Python, La vida de Brian, un tal Cohen es confundido con el Mesías. En una escena, se asoma al balcón y es aclamado. Sorprendido por el comportamiento colectivo, les dice: “No sean masa, sean individuos”. La multitud respondió repitiendo reiteradamente al unísono, en un coro rítmico: “No somos masa, somos individuos”. Hoy eternautas y Milton nautas militan, más allá de la preocupante deserción de los votantes. Los dirigentes juegan feroces internas y cierres de listas en mentideros, con apagones milagrosos. El surreality político es llevado a un estadio inimaginable, que provocaría la envidia de García Márquez. Claro, Gabo no sabía jugar al truco como los verdaderos protagonistas de esta novela .

Alfredo Belasio

DNI 8.316.897

Cruda realidad

La columna titulada “Las fotos del divorcio entre la política y la sociedad”, escrita por Luciano Román y publicada el 31 de julio, describe a la perfección la triste realidad que vive Quilmes y todo el conurbano. Vaya mi felicitación por reflejar esa dura realidad que los quilmeños padecemos desde hace años. Dios quiera que algún día los políticos tomen nota de la actual situación que viene de años y se ocupen de la seguridad y del atraso general con el que intentamos sobrevivir en la provincia de Buenos Aires.

Aníbal Piñeyro

DNI 12.767.244

Obras necesarias

El martes 30 de julio en la ruta 6, en cercanías de Gral. Roca, Río Negro, tras un vuelco tres personas perdieron la vida en horas del mediodía. El domingo 27, en la misma ruta fallecieron 2 personas en un incidente en el que mucho tuvo que ver una senda deteriorada. Los accidentes de tránsito se están convirtiendo en la principal causa de muerte en nuestro país, en razón no solo de las circunstancias ambientales o imprudencia de los conductores que se conjugaron para que ocurriera el siniestro, sino que ya adquiere sustancial relevancia el mal estado de rutas y caminos, cada vez más peligrosos y no aptos para transitar por falta de banquinas, señalización, baches convertidos en trampas mortales, asfalto deformado y construido hace ya demasiados años. A título de ejemplo, se informó esta semana que la ruta que une Buenos aires con San Martín de los Andes no fue mejorada desde, al menos, el año 1980, con el agravante de que fueron desapareciendo paulatinamente las estaciones de servicio o paradores que permitían un descanso reparador. Así, es válido destacar que hasta hace unos años en el tramo Zapala-Junín de los Andes (200 km) existían dos estaciones de servicio con comedor, que ya no están.

Si bien en términos generales en los últimos 25 años se ha dejado de invertir en obras relevantes en todo el país, es hora de que se quiebre esa tendencia y se comience por dirigir los dineros públicos a obras de comunicación terrestre, esto es rutas, caminos, y la vuelta del ferrocarril. En este caso, para recuperar el nivel que tenía cuando desatinadamente se lo hizo desaparecer y con él a los pueblos que se desarrollaban a su vera. Para los políticos, inmersos en campañas, cargos, procurar el poder y de ser posible eternamente, esta propuesta aparecerá como una utopía, una fantasía lejos de sus intenciones, pero en realidad es una empresa que deben encarar con rapidez, para evitar las múltiples tragedias de tránsito que son noticia de tapa en los diarios.

Héctor Luis Manchini

DNI 7.779.947

Tragedia en Miami

Sin perjuicio de lo que en definitiva emane de la investigación judicial en Miami, surge lo que es evidente en cuanto a la inconveniencia y el peligro de mezclar dos tipos de tráfico marítimo y fluvial (barcazas de servicio y pequeñas embarcaciones de recreación sin propulsión motora) en un mismo ámbito. Aquí no se trata de que la pequeña embarcación embestida se cruzó en el canal dedicado a las de mayor porte, ya que ese canal no existía. A priori, estimo, solo puede señalarse la conveniencia (¿obligación?) de que la embarcación mayor –al atravesar esa zona donde se avistan embarcaciones muy menores– emita señales sonoras de advertencia en forma insistente. También, dadas el área y las circunstancias involucradas, la recomendación de contar las embarcaciones menores de propulsión a vela con alguna embarcación de apoyo motorizada. Incidentes muy parecidos a este –felizmente sin desenlaces tan trágicos y dolorosos– he verificado por navegar durante muchos años en la zona de San Fernando y San Isidro con innumerables flotas tripuladas por niños y en épocas en las que sobre el canal costanero aún navegaban chatas areneras de porte, pero siempre –gracias a los clubes de la zona– con embarcaciones de apoyo asistiendo.

Que Dios brinde consuelo a los familiares e ilumine a todos para que no se repitan estos hechos lamentables.

Gerardo Crespo

DNI 4.535.354

La AFA y las entradas

Soy socio de San Lorenzo y estoy sorprendido con el método implementado por la AFA para la venta de entradas para el partido de la Copa Argentina contra Tigre. Me gustaría que el presidente de la AFA o alguien de su entorno explicara públicamente por qué las entradas se venden haciendo previamente una “reserva online” para obtener un código QR con el que hay que ir personalmente a la sede del club, presentar el código QR para pagar únicamente en efectivo, sin otra opción de pago, y retirar las entradas impresas en papel como cuando San Lorenzo jugaba en el Gasómetro de la avenida La Plata. ¿Cuál es la razón por la cual la AFA no habilita la venta de entradas online y la emisión de entradas digitales, que se utiliza hasta para los partidos de futsal? ¿Será que el presidente de la AFA y su séquito de secanucas están muy ocupados como para simplificar este trámite burocrático totalmente ridículo y extemporáneo?

Gabriel Ballester

gabrielballe@gmail.com

