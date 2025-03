Cartas de lectores: Tirar juntos, contradicciones, reconocimiento

Tirar juntos

La tragedia de Bahía Blanca nos tiene que servir a todos los argentinos para de una vez por todas trabajar en conjunto, tirar para el mismo lado y sacar al país del pozo en que se encuentra. Mas diálogo, menos confrontaciones inútiles entre nuestros políticos, y que podamos empezar de una vez por todas a vivir en paz.

Miguel Martin y Herrera

m.martinyherrera@fibertel.com.ar

Contradicciones

La catástrofe ocurrida en Bahía Blanca y alrededores ha puesto al desnudo una enorme contradicción que vivimos a diario los argentinos y que quizá ponga sobre la mesa las causas que hacen tan difícil gobernar este país. Por un lado se observa una enorme solidaridad entre vecinos para ayudarse entre ellos, a lo que se deben agregar las colectas de distintos elementos indispensables para la subsistencia humana que se han organizado en instituciones tanto de la CABA como de distintos puntos de la Argentina. Pero por otro lado sorprende, angustia y asusta que las personas perjudicadas, que tienen sus viviendas en condiciones imposibles de habitar, deban quedarse en ellas de cualquier manera para evitar los saqueos.

¿Quiénes somos los argentinos?

Gustavo Oscar Colla

gustavo.colla@yahoo.com

Reconocimiento

Muy pocos han reconocido el esfuerzo y apoyo de las Fuerzas Armadas y de seguridad, a pesar de sus serias limitaciones presupuestarias y de material, ante el desastre que el agua ha ocasionado en la zona de Bahía Blanca. Muchos de sus integrantes viven en Bahía y alrededores, y han dejado la recuperación de sus propios hogares inundados a sus familiares dado que ellos ante todo deben cumplir con el servicio esencial de apoyar a la comunidad bahiense.

Entonces, a ellos mi humilde reconocimiento.

Ricardo Albanese

DNI 14.007.801

Olvido de Cristina

La exvicepresidenta tuiteó: “Che Milei! Al final terminaste haciendo lo mismo que Macri. Te falló el experimento de la Escuela Austríaca, estás con el agua al cuello porque te faltan dólares y tirás la toalla pidiéndole un préstamo al FMI” (sic). Olvida Cristina Fernández que su movimiento político gobernó casi 30 de los últimos 40 años, en los que hubo veintidós acuerdos con el FMI. Durante su gestión, la Fragata Libertad no podía navegar por el embargo que sobre ella se había trabado por falta de pago.

Con el mayor de los respetos, cosas veredes Sancho que non crederes.

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Silencio

Es llamativo que el Presidente, que responde con furiosos insultos a colegas, periodistas y políticos que se atreven a opinar contra sus ideas, calle pacientemente ante las humillantes palabras “yo controlo a ese nigga” y ante la grave acusación que encierra la frase “le envío $$ a su hermana y él firma lo que digo y hace lo que quiero”, difundidas por la prensa como pronunciadas por Hayden Davis.

Marta Acuña

DNI 4.957.970

Arancelamiento

Cualquier decisión acerca del arancelamiento de estudiantes extranjeros –con lo que estoy de acuerdo– debería considerar por lo menos los aspectos que expondré a continuación. La verdadera razón por la que cada vez más vienen a Buenos Aires está dada por: 1) no hay examen de ingreso directo, bastante difícil en otros países, y sí el Ciclo Básico Común, cada vez más numeroso; 2) es gratuita, y no es verdad que los estudiantes extranjeros son atraídos por tratarse de un polo de excelencia, la UBA en el mejor ranking figura 71a y la Facultad de Medicina, bastante atrás (algunos estamos disconformes, otros no y el resto, hasta orgullosos); 3) en la 5a Cátedra de Medicina del Hospital de Clínicas, donde se enseñan Medicina 1 y 2, las materias más importantes de la carrera, mientras fui profesor titular teníamos 2 salas de internación para poco menos de 100 alumnos que concurrían de lunes a viernes. En 2024 fueron en el primer cuatrimestre 231, de los cuales 95 eran extranjeros con DNI; en 2025, 265. Con algunos ayudantes menos, porque se suprimieron los médicos honorarios, y ningún profesor adjunto. El profesor titular de la 5a cátedra es al mismo tiempo titular y jefe del Servicio de Cardiología. 4) A la residencia, verdadera formación, no acceden todos, porque por los bajos sueldos más de 30.000 argentinos la realizan en el exterior y quedan muchas plazas vacantes, impensable hace unos años. Los numerosos brasileños deciden hacerla en su país. Tampoco hay para el clínico una recertificación obligatoria de actualización continua como en los EE.UU., de fácil cumplimiento.

Me he limitado a señalar hechos. Esto no se soluciona con más dinero, sino con imaginación y voluntad. Con la salud no se juega. ¿A alguien le importa?

Guillermo Mendoza

DNI 4.204.499

Eufemismo

Denominar “inseguridad” a la situación de violencia que acecha al habitante del conurbano resulta un eufemismo que disfraza la realidad: el riesgo de vida. Esta última expresión nos alertaría de algo más: la necesidad de extrema cautela al desplazarnos por esas zonas y calles. El significado de eufemismo es: “recurso literario que consiste en suavizar el impacto que ciertas palabras o expresiones crudas demasiado directas tienen sobre alguien o algo”. Entiendo que denominar situaciones de riesgo de vida a los ataques de delincuentes feroces sería más adecuado y podría ayudar a preservar nuestra vida y la de nuestra familia. Es algo más que la liviana denominación de inseguridad.

Indy Failembogen

DNI 3.634.794

Beccacece

¡Qué alegría me dio volver a leer a Hugo Beccacece en la última página de la nacion! Extrañaba sus crónicas, reseñas, anécdotas, etc. Ya su ausencia era muy larga.

Bienvenido nuevamente, es un placer leerlo. ¡Gracias!

Carlos Gustavo Rubio

DNI 17.992.343

En la Red Facebook

Inundación en Bahía Blanca: Kicillof renovó sus críticas a Milei

“Haciendo política con la desgracia de la gente”- Luis Gelman

“Yo pregunto si este señor no sabe separar la política de la ayuda a Bahía Blanca, que se dedique a otra cosa”- Juan Carlos Escobedo

“Es lo que nunca hicieron, obras públicas”- Elena Reynoso

“¿Y si en vez de hacer política con cada desastre de la provincia de la cual es gobernador se dedica a ver cómo está la gente de Bahía Blanca?”- Griselda Ponce

