Cartas de lectores: Todos a votar, medio término, dime con quién andas

escuchar

Todos a votar

Sé que en el estado en el que se encuentra nuestra Argentina pensar en un tiempo de esperanza parece utópico, pero soy de los que creen que podemos tener un país mejor y sacarlo entre muchos para adelante. Para eso, y si bien aún falta tiempo, a pesar de las desilusiones que genera el ego de nuestros dirigentes políticos, necesitamos los argentinos ir a votar. No hay excusas para que nuestras broncas nos cierren el camino hacia una nueva oportunidad que nos da la historia.

Todos a votar.

Miguel Martín y Herrera

Medio término

Es habitual leer o escuchar la calificación de “elecciones de medio término” para hacer referencia a las elecciones de renovación parcial de las cámaras legislativas. En realidad, se trata de una denominación errónea, que no se lee en la Constitución nacional. Decir que las elecciones periódicas de renovación legislativa son de “medio término”, suponiendo que con eso se las sitúa entre un extremo y otro del mandato presidencial, es caer en la inconsecuencia de concebirlas menos importantes que las presidenciales, pese a que los tres poderes del Estado son iguales en jerarquía, aunque diferentes en funciones y organización. En Estados Unidos también se utiliza una denominación equivalente (midterm elections). Más allá del tema –no menor– del uso de las palabras –que no deberían usarse para menoscabar la jerarquía de ningún poder del Estado en el marco de la división republicana de poderes–, las elecciones periódicas de renovación legislativa parcial son imprescindibles para permitir la “oxigenación” de las cámaras del Congreso, con el ingreso de nuevas ideas que, con el paso del tiempo, vayan acompasando y acompañando los cambios sociales y catalizándolos en la normativa jurídica, siempre dentro de la Constitución. La unificación de mandatos legislativos y ejecutivos –propiciados en otros momentos de la historia argentina (1949 y 1972)– es un error de graves consecuencias porque impide los recambios de ideas y de gente necesarios para un razonable dinamismo dentro de un marco institucional estable, sin concentrar poder. La Constitución es, entre otras cosas, un “pacto entre generaciones” y es saludable que la renovación parlamentaria permita, cada dos años, por mitades –Cámara de Diputados– o por tercios –Senado–, que un nuevo conjunto de integrantes de las cámaras del Congreso aporte nuevas propuestas, pero aproveche, al mismo tiempo, el saber y la experiencia de quienes ya están desde la elección anterior. Se trata de lograr, al fin y al cabo, que el sistema político fecunde en un funcionamiento lo más equilibrado posible del sistema político con la recíproca colaboración de todos los sectores sociales en el contexto de un diálogo democrático y eslabonando los cambios normativos sin el riesgo de crisis o modificaciones abruptas.

Manuel R. Trueba

Docente de Derecho Constitucional -UBA, UMSA-

Dime con quién andas

Desde las valijas de Antonini Wilson, pasando por los departamentos e inversiones millonarias del exsecretario de Néstor Kirchner en Miami y Nueva York, los bolsos de López, el “suicidio” de Nisman, el asesinato del exsecretario de Cristina Kirchner en Santa Cruz –también con inversiones sospechosas–, hasta el terrible crimen de Cecilia ahora en Chaco, siempre que hay algo turbio y que nunca se termina de esclarecer aparece el nombre de algún Kirchner o kirchnerista ligado al hecho. No es prueba de que estén directamente involucrados, pero sí da muestra de que sus amistades y relaciones dejan mucho que desear, o como, dice el dicho, “dime con quién andas y te diré quién eres”.

Carolina Arias

Carrera ciclística

A los responsables –o irresponsables– del gobierno de la ciudad de Buenos Aires les pregunto: ¿era necesario el Día del Padre cortar la mayoría de los accesos de salida de CABA para realizar una carrera ciclística mientras la gran mayoría de los que no ejercemos esa actividad solo queríamos salir tranquilos a visitar a nuestro padre o a nuestro hijo? ¿Tanto les cuesta pensar un poco?

Constantino Coutris

Resiliencia

Estoy en un todo de acuerdo con los términos más adecuados que propone la lectora que objeta el término resiliencia empleado para “adornar” a Sergio Massa.

Le recuerdo que la ironía a veces se viste de ropajes exóticos para lograr el efecto deseado, como en este caso. Si usáramos el lenguaje tradicional, tal vez se podrían agregar a los de su propuesta otros del lunfardo argentino, que dejo librados a la imaginación y que le cabrían con mayor exactitud al personaje en cuestión.

Guillermo Giambastiani

Costanera Norte

Las obras que se realizarán en la Costanera Norte, con el falso nombre de Distrito Joven, no son más que un burdo emprendimiento gastronómico de sospechosa legitimidad. Enormes bloques de cemento transformaron una zona luminosa y de espacios verdes en una jungla gigantesca de cemento de 2000 m2 edificados. ¿Distrito Joven? Me imagino que esos emprendimientos no comercializarán choripanes por 500 pesos. ¿Qué porcentaje de los jóvenes de nuestra sociedad se puede dar el lujo de gastar más de 7000 pesos en una cena? Por otra parte, ¿alguien pensó dónde van a estacionar los autos que llevarán a esas mismas personas? El gobierno actual de mi ciudad la ha transformado en un enorme proyecto inmobiliario y comercial indiscriminado. No debemos pasar por alto tampoco las innumerables excepciones al Código de Planeamiento Urbano solamente para favorecer a las empresas constructoras, sin tomar en cuenta jamás el altísimo deterioro de vida de los vecinos que las circundan. Ya son un hecho casi normal los nauseabundos olores que se desprenden en cada boca de tormenta en Belgrano pues las instalaciones actuales no dan abasto. Todo esto hace que la calidad de vida de la ciudad de Buenos Aires haya sufrido un deterioro nunca visto, mientras el ABL y otras contribuciones han aumentado en forma sideral.

Sergio Ohanessian

