Cartas de lectores: Transformaciones, el voto bronca, desconcierto

escuchar

Transformaciones

“El que no cambia todo no cambia nada”. Este aforismo tomado de una canción es aplicable no solo a un candidato de las próximas elecciones, como podría parecer en primera instancia, sino que es aplicable a todos y cada uno de ellos. Es quizás una excelente ocasión para introducir enormes transformaciones que reinserten a nuestro país en los primeros lugares entre las grandes naciones del mundo. De lo contrario, resultará que “Argentina tiene un Papa, pero no tiene cura”.

Sergio Coto

sergio.coto@hotmail.com

El voto bronca

La ciudadanía está harta de la dirigencia política y siente que nadie la representa, como puede verificarse en cada una de las elecciones provinciales que se están realizando, a través del voto bronca. En Córdoba hubo un 33% de ausentismo y un 5% de votos en blanco. Parte de este hartazgo se está canalizado en el apoyo a Javier Milei, más que por lo que dice por la forma en que lo hace, expresando en voz alta su enojo e insultando a toda la clase política. Razones no faltan, porque desde hace varias décadas los políticos más que solucionar los problemas de la gente los agrandan con más pobreza, inflación e inseguridad, y nadie ignora la corrupción y la impunidad.

Desde el retorno a la democracia, ningún gobierno acertó con las medidas para evitar las recurrentes crisis económicas que nos han llevado a la mayor tasa de inflación de América y a la falta de esperanza en un país que por su potencial debería estar entre los más prósperos del planeta. Quizás haya llegado la hora de que algún político hable con la verdad, sin promesas mentirosas, y explique claramente cómo, por qué, para qué y en cuánto tiempo puede encaminar al país, con un plan de gobierno creíble que encienda una luz de esperanza a todos los argentinos.

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

Desconcierto

Deseo creerle a Horacio Rodríguez Larreta cuando dice que bajará los impuestos, pero cuando la Nación le quitó fondos lo primero que hizo fue crear un impuesto en vez de reordenar el gasto. Habla de cambios profundos y duraderos con consensos, pero lo primero que hizo con la CGT fue acordar que no habrá reforma laboral y que todo lo acordará con los gremialistas; ese es un consenso que no cierra. Realmente me desconcierta.

Julio César de la Barrera

juliodelabarrera@hotmail.com

Disputas internas

No me sorprende en absoluto el conventillo oficialista, lo que sí me asombra es el tono empleado por los representantes de la oposición al ventilar inconvenientemente sus disputas internas. En muchas oportunidades he expresado mi sorpresa por el ostensible daño que tales procederes ocasionan al que debería ser el norte imprescindible de erradicar el actual desgobierno que nos agobia. Ahora veo con estupor el desagradable cruce entre Rodríguez Larreta y Bullrich, que no hace más que socavar aún más el fin único e indispensable que descansa en el éxito de su agrupación.

Dios los ilumine para que puedan encontrar la manera de restañar las heridas autoinfligidas.

Guillermo Giambastiani

DNI 4.359.734

Inexcusable

Dos hechos de discriminación a personas con discapacidad se han sucedido por candidatos del espacio que lidera Milei, en el curso de esta semana. Uno referido a Franco Rinaldi, quien padece una patología llamada “huesos de cristal”, como lo publicó LA NACION, y el otro a la hija del doctor Juez que acompañó a su padre al acto electoral. La comunidad de personas con discapacidad, sus familiares y terapeutas trabajan desde hace décadas para promover una sociedad más inclusiva y humanista. Sorprende y asusta que los dichos provengan de candidatos que pretenden liderar nuestra sociedad. Esta clase de comentarios no “avanzan”, sino retrasan.

María Cristina Berberián

macrisber@hotmail.com

Recorte jubilatorio

En las negociaciones con nuestro país por el tema de la deuda, el FMI suele solicitar al gobierno argentino reducir el déficit fiscal. Consideramos acertada esa orientación a efectos de sanear la economía. Al respecto, sería justo que se agregue como condición la no reducción de los fondos destinados a los pagos jubilatorios, ya que es la manera más fácil que encuentran las autoridades locales para lograr aquel fin. Esta medida no solo preservará del empobrecimiento de unos cinco millones de personas mayores, sino que además evitaría el desprestigio del propio FMI, al cual se le atribuye ser el causante de esa cruel e inhumana medida. La reducción del déficit debería apuntar a la eliminación de cuantiosos gastos, algunos superfluos, en los que incurre el Estado, en todos sus niveles y no en someter a la pobreza a quienes trabajaron y aportaron durante su vida activa.

Osvaldo Scasserra

oascasserra@gmail.com

Premios municipales

En diciembre de 2021, luego de casi 9 años de demora, la ciudad de Buenos Aires distinguió a más de 200 artistas con los prestigiosos Premios Municipales, que alguna vez recibieron autores de la talla de Alfonsina Storni, Roberto Arlt y Jorge Luis Borges. A principios de 2022, la Ciudad pagó el estipendio estipulado en metálico, pero a más de un año y medio de la resolución de los premios los autores aún aguardamos los diplomas de reconocimiento. Enoja que la Ciudad demore tanto la entrega de estos galardones tan gratificantes para muchos autores que esperamos años para recibirlos. Reconocer a los artistas en tiempo y forma debería ser prioridad para cualquier gobierno que se jacte de fomentar la cultura.

Marco A. Quelas

DNI 23.091.549

En la Red Facebook

La madre de Cecilia Strzyzowski convocó a una marcha para el domingo y pidió “terminar con los protegidos del poder”

“¡Justicia!”- Betty Lopret

“Ojalá Dios le dé fuerza para seguir luchando, para recuperar los restos de su hija”- Aldo Cornalo

“Mucha fortaleza”- Silvi Ruiz

“Espero que los chaqueños se pongan la mano en el corazón y apoyen a esta madre”- Ángelo Totolo

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION