Cartas de lectores: UBA, reglamento, la educación

UBA

De acuerdo con las declaraciones del vicerrector de la UBA, el señor Yacobitti, que afirmó que no se puede votar a Milei si se estudia en la UBA, yo diría que la UBA no puede tener un vicerrector que no tolere que haya alumnos que voten a Milei.

Cristián A. Bengolea

Reglamento

Escuchamos a gremialistas amenazar con que “van a trabajar a reglamento”. Si esto implica perjudicar a los usuarios, es obvio que el reglamento está mal escrito. ¿Cómo puede reglamentarse la prestación de un servicio que, si se cumple tal cual fue concebido, perjudica a quien lo recibe? Se supone que un reglamento describe cómo hacer las cosas bien, no para perjudicar legalmente al otro. Pero son tiempos en que el sentido común es absolutamente excepcional y los “privilegios adquiridos” son inmodificables. Así nos va.

Ricardo Commenge

La educación

El diputado nacional por La Libertad Avanza Alberto Benegas Lynch manifestó hace pocas horas: “La libertad también es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo”.

Es una lástima que en un país que necesita imperiosamente más libertad económica y más desregulaciones, dicho legislador conspire contra ese objetivo. La mayoría de los argentinos no votó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales por una secta, sino por una alternativa al nefasto y corrupto populismo kirchnerista, que tanto daño ocasionó a la República. Nuestros grandes liberales no fueron jamás enemigos de la protección de los más débiles, de favorecer la igualdad de oportunidades ni de la existencia de funciones esenciales del Estado. Lejos de predicar la desaparición del Estado, Julio Argentino Roca fue su principal constructor. Por otra parte, durante su primera presidencia se sancionó, por inspiración de Domingo Faustino Sarmiento (a quien no se podrá jamás de acusar de comunista ni de “no verla”), la célebre ley 1420 de educación común, que es un orgullo de los argentinos de cualquier extracción política. En esa ley se estableció la obligatoriedad de la educación primaria. También durante los gobiernos conservadores se sancionaron leyes que prohibieron el trabajo infantil, como en todo el mundo civilizado.

La gran mayoría de los argentinos queremos que se no tenga más déficit fiscal y que se equilibren las variables macroeconómicas para que se reduzca drásticamente el flagelo de la inflación; que se eliminen trabas innecesarias a la producción; que se respeten escrupulosamente los contratos; que se disminuya la presión tributaria; que se flexibilicen las normas laborales para que se cree trabajo genuino; que la Argentina se inserte en el mundo; que se combatan, con firmeza y en el marco de la Constitución y las leyes, la inseguridad, la corrupción y el narcotráfico. Se votó por un país normal, no por un experimento de laboratorio.

Ojalá que estas voces destempladas sean desautorizadas y que las necesarias reformas que exige nuestro país sean llevadas a cabo con sensatez y sentido común.

Jorge R. Enríquez

Exdiputado nacional, Pte. Asociación Civil Justa Causa

Nueva casta

Víctimas de la violencia, la impunidad y el curro de los DD.HH. En 2010, familiares de detenidos ilegales por la guerra antiterrorista de los 70, reunidos en la casa de una reconocida diputada nacional, preguntaron “cómo solucionarían los políticos los juicios inconstitucionales a dichos combatientes”, a lo que ella respondió: “Se nos desmadró”.

Hoy, abril de 2024, tenemos presos que van desde los 65 hasta los 100 años de edad, más de 900 muertos en cautiverio en situaciones inhumanas y degradantes. Son ellos los que componen la nueva casta de infrahumanos, muchos acusados de estar en dos lugares al mismo tiempo, continuando con juicio tras juicio, coleccionando perpetuas… solo por curro y venganza.

Graciela B. Macedra

Aumento de prepagas

Días pasados, el ministro Caputo dijo (sic ): “A las prepagas se les fue la mano con los aumentos”. Un comentario muy desafortunado, casi ofensivo para los que aguantamos los aumentos desmedidos que padecemos desde enero. Por sus dichos, se le realizó una denuncia, y hubo reiterados amparos contra las prepagas. Un verdadero desastre de gestión y comunicación. También están recortando la entrega de medicamentos crónicos sin explicación alguna. El Gobierno sigue sin oír que “con la salud, no”.

Mariana Moavro

CCK

He leído atentamente la carta de la señora Marta Oyanarte con relación al cambio de nombre del CCK por el de “Centro Cultural Correos”. Adhiero absolutamente a la idea. Creo que sería una denominación respetuosa con la historia del edificio, no ofensiva hacia ninguna vertiente política y, a su vez, de una vigencia perdurable. Para quienes fuimos asiduos concurrentes a este bello espacio (en mi caso, como coleccionista de filatelia), sería un memorable gesto.

Gabriela Rojman Smud

Nieta de San Martín

El 17 de abril se cumplirá el centenario del fallecimiento de la nieta del general San Martín, Josefa Dominga Balcarce, en Brunoy, localidad cercana a París. Había nacido en Francia en julio de 1836. Era hija de Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada y Mariano Balcarce. Dedicó su vida a la seguridad y al servicio social, y al recuerdo de su abuelo, colaborando con todos los que consultaban sobre su vida.

Creó una fundación para ayudar a los ancianos de la ciudad donde residía. Transformó su hogar en un hospital de sangre para heridos de la Primera Guerra Mundial y colaboró intensamente con el Patronato de la Infancia y el Museo Histórico, ambos de Buenos Aires. Su testamento es un elemento esencial de la historia del Libertador. Nuestro país y especialmente sus mujeres deben a Josefa Dominga un altamente merecido homenaje e inolvidable recuerdo.

Miguel Ángel Groube

