Escuchar

Un cambio profundo

La Argentina es como un nadador en medio del océano que para nadar se sumerge y vuelve a la superficie a respirar y tratar de ver la costa, que no aparece. En una sumergida ve un pasadizo que lo llevaría a la salvación, pero está a mayor profundidad de la que está acostumbrado. La disyuntiva es si seguir sobreviviendo a bocanadas de aire, sabiendo que ya sus fuerzas se agotan. O juntar valentía para explorar la posible salida, sabiendo que va a tener que aguantar la respiración hasta el límite de sus malogrados pulmones.

Roberto de León

DNI 14.255.432

Condenas y penas

Escuchamos permanentemente que se han descubierto delitos de todo tipo en la administración pública y que es muy bueno empezar a entender cómo se han robado, durante muchos años, los recursos de todos los argentinos, pero no escuchamos que esos delitos tengan una condena real y los involucrados no solo reciban la condena social, que consiste en escuchar sus nombres por muy poco tiempo en los medios, hasta que poco después se olvidan. La sociedad espera ejemplos, que los delitos tengan condenas, y rápidas. Si no, finalmente, el tango tendrá razón: “Da lo mismo un chorro que un gran profesor”, y el ejemplo que estaremos dando hacia el futuro es que “en la Argentina podés hacer cualquier cosa, total no pasa nada”.

Rodolfo Miani

DNI 17.865.757

Ganancias

El discurso presidencial ante el Congreso tuvo datos muy positivos, pero sigue en pie la renovación del proyecto del impuesto a las ganancias para los sueldos altos, por la reticencia de los gobernadores (ninguno de ellos menciona ahorro, disminución de impuestos o disminución de gastos, pero sí aumentos de los impuestos inmobiliarios), y se proponen algunos proyectos absolutamente alocados por la magnitud del mínimo no imponible, siendo que en otros países las ganancias son por valores muy superiores. Los profesionales autónomos tenemos condiciones mucho peores (pagamos nuestra salud, cada vez más cara y por momentos inalcanzable y por nuestros seguros y asociaciones profesionales y aportes jubilatorios) un mínimo no imponible absolutamente mínimo (unas 10 a 15 veces mas bajo que el mínimo de un empleado en relación de dependencia) y unas escalas rápidamente elevables a porcentajes tales que desalientan cualquier interés en seguir trabajando.

Creo que las inoperantes autoridades provinciales deben ajustarse y buscar recursos sin volver a apretar a la clase media, harta de ser el blanco de la interminable e insaciable voracidad fiscal.

Alejandro Flores

apf2460@gmail.com

Jubilaciones

Anoticiado de la confirmación oficial del importe de $14.500.000 mensuales que cobra la expresidenta y vicepresidenta Cristina Kirchner por sus pensiones, según la ley vigente de la Anses, calculé que en mi caso personal podría lograr ese importe en 18 años.

Lamento haber aportado durante más de cuarenta a la actividad privada, hecho por el cual logré mi jubilación. Ahora de acuerdo con mi categoría, soy uno de los tantos que subvencionamos tanto a los de menores ingresos como a los que gozan de esos privilegios.

Tendría que haberme dedicado a la política. Ser un privilegiado.

Carlos Spangenberg

spancarlos@hotmail.com

De fiesta en fiesta

Cuando se ingresa a la página web del Ministerio de Cultura de la Nación nos encontramos con una lista de algo más de 3000 fiestas nacionales, regionales y populares durante el año. Solo la provincia de Buenos Aires, también en su página web, hace conocer un número cercano a 1000 fiestas. Es muy fácil investigar provincia por provincia el detalle pormenorizado de estos “actos culturales”. Muchos son desopilantes o simplemente ridículos, tales como el festival nacional de la serenata, del tren a vapor, de la flecha, del chancho asado con pelo, de la gallina hervida, masa vienesa, pasta casera, mondongo y torta frita, bagna cauda, el abuelazo, ensaimada mallorquina, oro dulce, del canasto, de la pelota de fútbol, del bombo, del chicharrón. Y estos son solo algunos. Parece obvio que detrás de estas celebraciones se esconden pingues negocios que van más allá del “fomento del turismo”. No es necesario eliminarlos para reducir el gasto en que incurren gobernadores e intendentes. Con solo decidir que la organización de los actos sea responsabilidad de entidades privadas, cámaras de comercio, gastronómicas, hoteleras o de turismo, a su costo y riesgo, y sin ningún apoyo oficial es suficiente. De ser así sabremos a ciencia cierta cuáles son auténticos homenajes y cuáles solo un negociado más.

Gabriel C. Varela

gcvarela@hotmail.com

Ciclovías y bicisendas

Con acertado criterio desde el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se informó sobre la revisión de algunas bicisendas, por haber generado inconvenientes de circulación y riesgos de accidentes. Como aporte, y aunque resulta obvio, deben analizarse las ciclovías realizadas en las avenidas Del Libertador y Figueroa Alcorta, arterias que constituyen vías esenciales de ingreso y egreso de la ciudad. No parecería lógico haber restado carriles de circulación en el primer caso y para un contracarril de escasa utilidad en la segunda de esas arterias. También considero que se evitarían numerosos accidentes si las ciclovías y bicisendas tuvieran un sentido único de circulación, coincidente con las calles sobre las que están diseñadas. Es una cuestión de sentido común, basta con consultar a conductores de taxis o de colectivos sobre los inconvenientes de esa doble circulación.

Finalmente, los ciclistas deberían recibir las mismas sanciones que los automovilistas cuando infringen las normas de tránsito. Es habitual que no se detengan en los semáforos, no respeten los cruces peatonales y hasta circulen por las veredas. Me pregunto con frecuencia si los funcionarios que desarrollan obras viales o aplican disposiciones sobre tránsito conducen en nuestra querida Buenos Aires.

Evaristo Spallanzani

DNI 8.296.830

En la Red Facebook

A lo Bukele. Requisa en los pabellones donde están los narcos rosarinos

“Perfecto, vamos por muy buen camino, ¡esa es la forma de actuar!”- Nélida Ulla

“Por fin lo empezamos a ver”- Diana Minin

“Excelente. Así debe ser”- Norma Heredia

“¡Perfecto! Y que saquen los celulares de todas las cárceles”- Liliana Dave

