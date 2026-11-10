Cartas de lectores: Un mensaje incómodo y necesario, cinismo e hipocresía, gestos que hablan

Un mensaje incómodo y necesario

Tras llegar a la Argentina, León XIV pronunció en el Palacio Libertad un discurso poco frecuente en la escena pública contemporánea. Lejos de la lógica de las consignas y las divisiones ideológicas, abordó cuestiones esenciales: la corrupción, la cultura del descarte, la defensa de la vida, la necesidad del diálogo y la construcción de una economía al servicio de la persona. El Papa recordó que ninguna sociedad puede sostenerse únicamente sobre índices de crecimiento o equilibrios fiscales si pierde de vista la dignidad humana. Del mismo modo, advirtió que la corrupción no es sólo un delito económico, sino una degradación moral que erosiona la confianza, debilita las instituciones y alimenta el desencanto ciudadano. En una Argentina marcada por décadas de enfrentamientos, su llamado al diálogo merece especial atención. No se trata de renunciar a las convicciones, sino de reconocer que el adversario político no es un enemigo y que el bien común exige puentes antes que trincheras.

Las palabras de León XIV pueden ser discutidas, como corresponde en una sociedad plural. Pero sería un error ignorar la pregunta de fondo que plantea: qué clase de país queremos construir y qué lugar ocupan la ética, la solidaridad y la persona humana en ese proyecto colectivo.

Roberto Peláez

robertopelaez3@yahoo.com.ar

Cinismo e hipocresía

Viendo, en el Palacio Libertad, a muchos políticos aplaudir con fingido “entusiasmo” el discurso del Papa, se destaca en ellos el cinismo y la hipocresía con que acogen esas palabras, cuyos mensajes, en algunos casos hiperbólicos, van precisamente dirigidos a ellos. De todas maneras, no es otra cosa que corroborar de forma fehaciente, el comportamiento de parte importante de nuestra sociedad.

Jorge R. Vilaboa Novoa

jvilaboanovoa@gmail.com

Gestos que hablan

El papa León XIV, al descender del escenario luego de pronunciar su alocución en el Centro Cultural Libertad, en la que instó a la unidad, se detuvo un instante para saludar a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. El presidente Javier Milei, que caminaba a su lado, al advertir ese gesto, optó por continuar su marcha, sin detenerse. Semejante actitud, tan alejada de las normas más elementales de buena educación y del debido respeto al protocolo, causa vergüenza ajena. Con el mayor de los respetos, no se trata solamente de una cuestión de formas: los gestos también expresan actitudes y transmiten mensajes.

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

La economía

Adhiero a todos los aplausos generados por las frases y definiciones formuladas por el Papa, excepto una. Suena lindo decir que “la economía debe estar al servicio del hombre; no el hombre al servicio de la economía”. El hombre debe trabajar, debe emprender y debe invertir, esto es, debe “estar al servicio de la economía” para poder recibir alimentos, atención a la salud y en general, satisfacción a sus infinitas necesidades, esto es, para que “la economia pueda estar al servicio del nombre”. Dicho esto con el mayor respeto.

Gustavo Oscar Colla

gustavo.colla@yahoo.com

Regalo

Querido León, gracias por hacerte presente en suelo argentino, en estos tiempos de tanta fragilidad. Imagino cuánto lo deseaba también Francisco. Te escribo porque intenté hacerte llegar un regalo. Una obra que hice y que, por alguna razón, siento que es tuya… Fue más difícil de lo que imaginaba. Quería contarte por qué la hice. Me tomé el atrevimiento de sacar esa pequeña luz que permanece encendida junto a los sagrarios, que recuerda una presencia, y la puse a habitar un bloque de sal partido, expuesto al tiempo. En esa materia salina y frágil, una luz. La sal intenta contenerla, resguardarla. Y la luz quiere habitar la sal. Una materia que puede disolverse custodia una presencia que la excede. Necesito encontrar nuevas formas de conexión en medio de tanta desconexión. Formas que nos acompañen en lo cotidiano, y nos ayuden a volver a esa presencia que lo sostiene todo, que nos invita a cuidar al otro y a construir la paz. Quizás necesitemos volver a las cosas simples. Tal vez desde pequeños gestos podamos reconstruir este mundo que tanto nos duele. Hice esta obra porque yo misma necesito ese recordatorio. Porque muchas veces me cuesta detenerme, estar presente, cuidar como quisiera. Y porque creo que el arte nos acerca a aquello que no logramos comprender, pero sentimos y deseamos. Quería regalarte una de estas Custodias porque, cuando la miro, siento esa presencia. Y no solo me emociona: también me transforma. No fue posible, al menos por ahora. Pero no quería que se perdiera aquello que me llevó a intentarlo. Quizás esta carta sea otra manera de hacerte llegar ese regalo.

Con mucho cariño y la esperanza de que la sal nunca pierda su sabor.

Trinidad Lemos

Trinidadlemos@gmail.com

Graduados

He tenido la oportunidad de presenciar en Bolonia, Italia, una muy linda ceremonia de graduación. A los laureados, asi se los llama a los que se reciben, se los adorna con una corona de laureles y flores, x eso el nombre de “laurea”. Las mujeres se visten y arreglan muy bien y los hombres llevan traje. A las mujeres además les llevan un ramo de flores. Todos acompañados x familiares y amigos, con cantos y mucha alegría. ¡Que diferencia con nuestras costumbres salvajes y agresivas de embadurnar a los graduados con huevos y harina! En un país donde la comida es difícil, no sería tanto mas lógico no derrocharla en un acto que debería ser de celebración?

Kitty S. de Barcia

cbarcia2013@gmail.com

En la Red Facebook

La misa del Papa en Palermo

“León XIV, ¡Dios te bendiga siempre!” -Alejandra Marta Ruiz

“Excelente” -Olga Cristina Aulet

“Todas las palabras muy lindas ... pero lo que valen son las acciones. Cuando el Papa se vaya, todo será igual. Mucha hipocresía”- Norma Massimino Omega

“¡Maravilloso!”- Teresa Peña de la Carcova

“Sólo espero que esta manifestación gigante de paz, amor, solidaridad, buenos sentimientos, hermandad; dure en el corazón de cada uno...” -Claudia Viviana Altamirano