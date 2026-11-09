Bienvenidos todos a un día que quedará para siempre

La fe. Un misterio inexplicable que forma parte de lo más profundo del sentir humano. Un valor irreemplazable por la inteligencia artificial que brota de a millones en la bendita Argentina a partir de la visita del papa León. Ese sentimiento que nos lleva a entender lo que nos cuesta. Esa música que enciende sus acordes cuanto más se necesita. Ese momento único que aparece una y otra vez ante la fragilidad de los seres humanos. Hoy vivimos un día histórico. Hoy la paz se extendió fraternalmente a través de millones de argentinos. Cientos de cuadras. Distintos cleros y religiones. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue una invitación que desde la voz del Papa tuvo respuesta y emoción en la Argentina. Familias que lloraban, chicos que se abrazaban y un recuerdo que se expandió de ese primer momento a la comunión conjunta como hace tiempo no se sentía.

La visita del Papa León no será una más. Es la sensación de estar vivos. La idea de un país unido. La fuerza de millones de personas que marchan juntas para ver una pantalla o acercarse pero que en el fondo sienten la vocación de olvidar las diferencias, de aunar en los puntos que tienen en común y de olvidar aunque más no sea por estos días esa grieta inexplicable que divide a las familias argentinas. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan, cantaba el coro. “Amá lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos y tu cruz en mi espalda…Vengo a traerte vida…vida en abundancia”, se escuchaba mientras una señora de 89 años tomaba su comunión con una sonrisa iluminada. El cielo completamente diáfano, la temperatura perfecta y el Niño que decidió olvidarse de la ciudad de Buenos Aires al menos por unos días.

León XIV celebró misa en el Monumento de los Españoles JUAN MABROMATA - AFP

Hoy se marchó a favor y no en contra. Se sonrió. Se esperó. Se calmaron las ansiedades de millones de chicos que están viviendo la cultura de los 17 segundos de atención que nos imponen las redes sociales y ellos esperaron horas. También hubo canciones y rezos durante toda la noche. Bastaba con recorrer ayer a la madrugada la vigilia y emocionarse con las frases más disímiles: “Vengo a agradecer”; “Estoy por mi madre que está enferma”; “Fui papá y mi hijo me enseñó lo que es la fe”; “Logramos gestar una familia después de muchos años de búsqueda”; “Me salvé de una enfermedad terminal cuando todos los médicos me decían que no había salida”, fueron solo algunas de las frases de ayer a la noche en una fila interminable.

No importaba la distancia. La conexión era puramente espiritual, la de un pueblo peregrino. Un grupo de chicos cantaba sin cesar “las canciones del domingo”, otros rezaron durante toda la noche. Apostaron sillitas playeras, bolsas de dormir e infinidad de virgencitas con la sola idea de acercarse al Papa, que hoy visitó el Cottolengo Don Orione y nos recordó lo importante de mirar a los otros, de entender que las dificultades no están para ser olvidadas y que muchas de las personas que allí habitan recibieron su bendición. Una bendición que Dios quiera llegue para quedarse.

La Argentina necesita de esta unión y también de la fe. Necesita de la emoción y de las sonrisas. Necesita de la fe en el futuro. ¿Acaso eso no es lo importante para tener una vida en abundancia? Claro que sí. Gracias papa León por venir a la patria donde el papa Francisco comenzó una historia que, como usted dijo, después habría de entrelazarse con la de toda la Iglesia. Imposible no emocionarse con el valor de ser humanos y con la mirada de un papa que se sobrepuso a la enfermedad para caminar entre nosotros. ¡Bienvenidos todos!