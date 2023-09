escuchar

El gesto que tuvo el dirigente sindical Pablo Moyano hace unos días es una grosería, independientemente del contexto en el que se realice. Pero ejecutado desde un balcón de la “honorable” Cámara de Diputados dé la Nación junto al actual ministro de Economía y candidato a presidente de la república, Sergio Massa, y otros líderes sindicales adquiere otra dimensión. Es sabido que “una imagen vale más que mil palabras”, y en este caso, entre las mil palabras que ese gesto representa, se encuentran la vulgaridad, la mala educación, la falta de respeto, la agresión y la prepotencia. Los ciudadanos, o al menos una gran parte de ellos, pretendemos otra Argentina, una Argentina donde desde las más altas esferas del poder se prediquen, con actos y gestos, otros valores, valores como la dignidad, el respeto, el diálogo civilizado, la lealtad, la ética y la educación.

Nos encontramos en un momento en el que podemos elegir en qué país queremos vivir, qué futuro anhelamos para nosotros y nuestros hijos. De nosotros depende elegir entre la decadencia o el crecimiento, entre la “civilización y la barbarie”.

A la hora de votar, seamos responsables. A la hora de votar, tengamos presentes estas diferencias.

Miguel Budich

La cara visible

La Cámara de La Plata liberó a un delincuente, puntero político del PJ, que había sido detenido por la policía en evidente flagrancia, con más de cuarenta tarjetas de débito haciendo extracciones de un cajero automático. Evidentemente, este sujeto es la cara visible de una asociación ilícita. Desde el sentido común, esta medida se entiende solo si la Cámara trata de apañar a gente del poder, convirtiéndose de esta forma en partícipes necesarios de un delito y, por ende, parte de esa asociación ilícita.

Salvo honrosas excepciones, es hora de dejar de llamar Justicia al Poder Judicial.

Juan Bautista Garona

Para cerrar la grieta

Hace varios días vengo leyendo cartas de lectores que bregan por la finalización de la grieta. Lejos de querer alentar motivos que dividan a los argentinos, considero que esas declamaciones están cargadas de un voluntarismo romántico.

De la misma forma que para que exista el perdón primero tiene que existir el arrepentimiento sincero, para que desaparezca la grieta primero debería haber un reconocimiento a los errores cometidos.

El ordenador básico de toda sociedad democrática es la Constitución Nacional y la independencia de los poderes.

¿No será más productivo como sociedad estar atentos a quienes con tal de perpetrar ilícitos y mantenerse en el poder en forma impune violan esos pilares republicanos? Honestamente, no sé si debemos reunirnos en un abrazo fraterno con aquellos que tienen intenciones distintas del bien común y la vida en democracia.

Marco Gallia

Pedidos de embargos

Los beneficiarios del fallo perdido por la Argentina por YPF reclaman embargar bienes argentinos. De terror. ¿Nos tendremos que preparar para sufrir por culpa de estos irresponsables los embargos que se vienen? ¿Nuestra querida Fragata Libertad tendrá que quedar amarrada solo en nuestros puertos? ¿La flota de Aerolíneas Argentinas quedará para volar cabotaje únicamente? Lamentable.

Matías Bourdieu

Genocidio en Artsaj

El 17 de agosto, en este mismo espacio, denuncié que desde diciembre de 2022 se consuma un genocidio por inanición mediante un bloqueo de alimentos, planificado y ejecutado por las autoridades de Azerbaiyán contra el pueblo armenio de Artsaj, provincia de nuestra República de Armenia Occidental, cuyos 120.000 habitantes autóctonos, originarios y milenarios solicitan desde 1991 constituirse en una república independiente para defenderse del avance ilegal que Azerbaiyán realiza en territorio soberano armenio, y también insté a las autoridades argentinas a actuar en favor de esas vidas en riesgo. Hoy denuncio que Azerbaiyán ha iniciado el 19 de septiembre una nueva fase genocida atacando con armamento pesado y de última tecnología a Artsaj, causando en solo dos días más de 200 muertos y 400 heridos (niños, entre ellos). Es urgente que los líderes mundiales reaccionen y frenen ya a Azerbaiyán, porque por intermedio de la violencia bélica intenta desarmar al pueblo de Artsaj para luego someterlo a un genocidio, como ya hizo en Najicheván, otra de nuestras provincias armenias usurpadas. Por eso felicito al señor presidente de la República Argentina, Dr. Alberto Fernández, por la condena explícita que ha realizado contra Azerbaiyán en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en un loable intento de que el mundo detenga este genocidio. Mientras observamos el momentáneo predominio de la fuerza bruta, es menester reafirmar que todas nuestras tierras usurpadas por Azerbaiyán y Turquía deben ser liberadas mediante el derecho internacional público. ¡Gracias Argentina!

Guillermo A. Karamanian

Cónsul general de la República de Armenia Occidental en la República Argentina

Colectivos fantasma

Viviendo en el conurbano bonaerense nos cruzamos a diario con enormes colectivos en las calles. Siempre hay que tener cuidado; van apurados y suelen tener espacios reducidos en las calzadas, es entendible que muchas veces tengan que encerrar a otro vehículo, ya sea para detenerse en una parada o para avanzar. Aunque no la tienen fácil para circular por la ciudad, hay algo que me deja perplejo. Durante las noches la mayoría de los colectivos circulan únicamente con las luces de posición. Parece que pasar inadvertidos es más importante que la seguridad de los pasajeros y el resto de quienes circulamos por la vía pública. Se desplazan y aparecen de la nada, inadvertidos, en una escena fantasmal. Muchas veces me asusté al verlos avanzar por mi espejo retrovisor. Me extrañaría que no haya muchos accidentes causados por esta razón. ¿Habrá alguna explicación?

Alfredo Baghdasarian

