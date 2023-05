Cartas de lectores: Una vicepresidenta impermeabilizada, culpas, solo en el avión

escuchar

Carta de la semana

Una vicepresidenta impermeabilizada

“La Justicia es la única garantía de una paz sólida y duradera” (cardenal Mario Poli).

Las dos veces expresidenta y actual vicepresidenta se apropió de la fiesta de todos los argentinos. El 25 de Mayo celebramos el Primer Gobierno Patrio y el camino hacia nuestra independencia. El acto en la Plaza de Mayo quiso ser una muestra de poder. Fue más bien una autocelebración, un insulto a los argentinos, un ataque a las reglas de la democracia y un desconocimiento de la Constitución nacional. Una puesta en escena, un nuevo “mamarracho indigno”. La lluvia vino a mostrar su poca empatía. Mientras todos se mojaban, ella se erigía impertérrita, desconectada e impermeabilizada de los problemas que angustian a los argentinos. Le dio la espalda y le faltó el respeto al presidente elegido por ella, como siempre le dio la espalda y le faltó el respeto al pueblo.

Nunca fue ni será del pueblo porque nunca le interesó la gente. Solo quiere que la Justicia la absuelva.

Mercedes Moreno Klappenbach

mercedes@ama2019.com

Culpas

Es lamentable que el principal acto del 25 de Mayo haya tenido por objeto homenajear al expresidente Néstor Kirchner, y que el gobierno de la ciudad y/o el gobierno nacional concedan la icónica Plaza de Mayo para un acto partidario y reducido a un sector totalmente radicalizado. Ni siquiera se mencionó la gesta de Mayo, frente al Cabildo, testigo de aquellos hechos que derivaron en nuestra independencia.

La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Nadie da explicaciones, mientras un minúsculo sector se apropia indebidamente del lugar donde debió honrarse a nuestros próceres, sin distinciones partidarias.

¡Así nos va!

David Cordeviola

DNI 11.480.673

Solo en el avión

He escuchado por múltiples medios periodísticos reflexionar sobre la imagen del presidente en ejercicio bajando en soledad con una guitarra en mano de un Boeing de la flota presidencial. No es que no coincida con las reflexiones que escuché. Solo creo que todos estos análisis no hablan de lo que allí se veía.

En esa foto se veía claramente que con dinero del ciudadano de a pie se fletó un avión con capacidad (según su configuración) para transportar más de 150 personas para llevar solo a una. En esa foto también se ve claramente que con anterioridad seguramente se debió fletar otra aeronave similar para transportar al resto de la familia presidencial, que ya se encontraba en Chapadmalal.

En definitiva, en esa foto se veía claramente uno de los motores de una inflación que supera con creces el 100% anual.

Luis Oscar Corcos

DNI 18.457.410

Recordar el 25 de Mayo

Para celebrar nuestro 25 de Mayo solo basta con un pequeño pedacito de género en nuestra ropa que refleje los colores patrios, o con colgar una bandera celeste y blanca en un balcón o ventana de nuestra casa. Estemos tranquilos, ya volverán los gloriosos tiempos en que podamos todos los argentinos, sin distinción alguna, disfrutar de nuevo de los desfiles de soldados y granaderos por las calles, en que, alejados de todo tipo de ideología, nos recordarán las verdaderas proezas realizadas por nuestros próceres para lograr la independencia de nuestra vapuleada patria.

Antes fuimos una gran nación. ¡Ahora seremos una gran república!

Mauricio Maurette

maumaurette@gmail.com

Para el calendario de Dady

Dady Brieva, devenido en analista político y periodístico, cada día nos sorprende más con comentarios erráticos que solo pueden ser producto de una mente adolescente e inmadura. A su conocido respeto por la profesión de ladrón, afirmaciones tales como que a los Montoneros les faltó maldad, su deseo de que la gente la pase mal para que no vuelvan a votar a Cambiemos, la de jugar al bowling en la 9 de Julio con un camión para atropellar a argentinos que piensan distinto, entre otras muchas lamentables declaraciones suyas, ahora agrega que el calendario es peronista, porque todos los días tienen algo que recordar o festejar.

Sería bueno que recordara la masacre de Ezeiza (junio del 73), la quema de iglesias (junio de 1955), la tragedia de Once (febrero de 2012), el asesinato de José Ignacio Rucci (septiembre del 73), la bomba en la Superintendencia de Seguridad Nacional (julio de 1976), la bomba que mató a Paula Lambruschini, de quince años (agosto del 78). A Dick Henry Kloosterman, secretario del Smata asesinado (mayo del 73) o al doctor Arturo Mor Roig (julio del 74), y a cada uno de los civiles y uniformados que asesinaron los jóvenes idealistas a lo largo de 10 años. En un futuro ya casi presente sobrarán fechas para recordar al 40% de pobres que generaron Cristina y Alberto, a los chicos que no comen, al próximo 10% de inflación, a los millones robados por la familia Kirchner y sus amigos.

Tal vez si leyera un poco más y comprendiera los avatares de la historia nacional no tendría que esperar, a sus 66 años, que Cristina le indique a quién votar.

Le agrego una fecha más, que no figura en ningún libro. En julio de 1952, con 6 años de edad, fui obligado a participar en una misa en uno de los improvisados altares populares que se levantaban en la ciudad para pedir por el alma de Eva Perón.

Gabriel C. Varela

gcvarela@hotmail.com

Hilacha

Hasta en la llegada del nuevo avión presidencial, con una maniobra inapropiada y peligrosa, el kirchnerismo muestra la hilacha… no respeta nada ni a nadie .

Alberto Díaz

DNI 10.492.915

Lucha intestina

En momentos en los que la Argentina se desangra como consecuencia del pillaje al que la sometieron los gobiernos kirchneristas, no puedo menos que manifestar mi repudio a la absurda lucha intestina dentro de la oposición, cuya única ambición parece ser el poder y los beneficios económicos subsecuentes. Imagino que bastaría un gesto de grandeza de alguno de los principales contendientes y la baja de las absurdas pretensiones de figuración de otras listas menores, para asegurar el retiro definitivo de la gran depredadora y la secundaria ubicación de quien dice combatir a la casta. Solo así podríamos colocar nuevamente a la Argentina en el camino que nunca debió abandonar.

Como alguna vez nos dijo John Lennon: “Podrás decir que soy un soñador, pero no soy el único”.

Raúl M. Fagalde

LE 7.610.915

Un senador ejemplar

Corría el año 1905 y en cierta oportunidad el presidente de la Nación llamó al senador nacional por Corrientes doctor Manuel Florencio Mantilla, para pedirle que reconsidere su voto en un proyecto de ley, alegando que bastaba su firma al pie de un proyecto, para que sus amigos la respetaran. Ante esta solicitud, Mantilla respondió: “De manera que, según usted, ante su firma, ¿debemos inclinarnos siempre, pasando por todo, haciendo caso omiso de nuestras ideas, de nuestra conciencia, de nuestra tradición? Su firma vale mucho, sin duda; pero yo hombre, yo senador, tengo ideas, tengo convicción, tengo voluntad propia, y por ellas me dirijo; puedo declinar de ellas por deferencia al amigo, algunas veces, dentro de un margen de discreta tolerancia; pero no soy ni seré de los que digan a todo amén porque lleve al pie la firma de Manuel Quintana. Y si no fuese así, usted no me apreciaría de verdad, no me tendría en el concepto de un hombre digno y de autoridad”.

Todos los senadores se pusieron de pie y lo aplaudieron. Mantilla compartió el Senado con Bartolomé Mitre, Carlos Pellegrini, Bernardo de Irigoyen, Joaquín V. González y Miguel Cané.

Juan Carlos Raffo

DNI 5.711.637

Rencores

En el partido final del torneo de Seven de rugby en Inglaterra, el equipo de Los Pumas, de brillante actuación, fue fervientemente aplaudido por el público inglés. Como contrapartida, en la presentación del equipo inglés de fútbol del Mundial Sub 20, que se juega en nuestro país, fue fuertemente abucheado por el público argentino.

Estas diferentes actitudes demuestran que los argentinos seguimos llenos de rencores que lanzamos sobre estos jóvenes jugadores, que nada tienen que ver con las decisiones invasoras del gobierno de la corona inglesa.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Cementerio de Flores

El estado del cementerio de Flores es lamentable, está casi abandona-do. Concurro al sector de nichos en la planta baja. Hace un largo tiempo empezaron una obra de reparación en el primer piso, del lado contrario al que concurro, pudiendo observar que los andamios siempre estaban en el mismo lugar y el público no podía acceder. Días atrás me encontré con que el sector al que concurro (en el otro extremo) estaba inundado y a oscuras.

¿Qué pasa que hay tanta desidia y falta de respeto a nuestros muertos?

Héctor F. Presta

DNI 4.291.430

Los textos destinados a esta ección no deben exceder los 1000 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION