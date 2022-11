Cartas de lectores: Una y otra vez, goles con la mano, monumento

escuchar

Una y otra vez

Precios justos, fijos, controlados, cuidados, máximos, congelados… En este materia ya hemos probado todo. Y eso me recuerda que en el mundo hay tres tipos de personas. El primero es el de aquellos que aprenden con la experiencia ajena. Por ejemplo: ven que alguien se da la cabeza contra la pared y se lastima seriamente, y eso es suficiente para que ellos no lo hagan. Son muy pocos. Un segundo tipo son los que aprenden con su propia experiencia: ven que se dan la cabeza contra la pared y se lastiman, reflexionan y no vuelven a hacerlo. Esos son la mayoría. Y, por último, están los que se parten la cabeza contra la pared, y repiten, y vuelven a dársela una y otra vez. Y no aprenden ni con su propia experiencia.

Esos son los argentinos.

Jorge Vilaboa

jvilaboanovoa@gmail.com

Goles con la mano

Excelente paralelo el que hizo Héctor Guyot en la edición del sábado pasado entre los goles hechos con la mano, los referís que los validan y el público que los festeja, y las trampas del kirchnerismo. Señala allí que es bueno ver cómo son cada vez menos los jueces y fiscales dispuestos a dejar pasar estos “goles” tramposos. Y pone como ejemplo los múltiples procesos que enfrenta Cristina y, ahora, el fallo que condena la ficticia división del bloque de senadores para ganarse indebidamente una silla extra en el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, podemos preguntarnos cuánta gente fue capaz de decir que lo de Maradona en México 1986 fue una trampa artera. Tenemos un pésimo ADN en esto de la viveza criolla, que no es otra cosa que la viveza para hacer trampa.

Aunque se prueben palmariamente sus hechos de corrupción, millones de votantes seguirán votando a Cristina Fernández. Cabe esperar que fallos como el reciente de la Corte Suprema y los de otras instancias menores muevan al menos la aguja del voto independiente, ese que suele oscilar entre el peronismo y el no peronismo según la marcha de la economía, pero que puede estar un poco más atento a la secuela de trampas, mentiras y corrupciones que caracterizan al kirchnerismo.

Martín Lagos

DNI 4.516.711

Monumento

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, informó a medias a la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, sobre el “monumento” ideado por “la derecha” para recordar a las víctimas del Covid. La obra ingenieril fue otorgada a la familia Caputo, mediante un proceso licitatorio poco transparente. Casi al estilo Austral Construcciones (Lázaro Báez), adjudicataria de 51 obras en el sur. Claro, algunas ni las empezaron.

José Azpiroz Costa

DNI 10.306.873

Voceros

Raúl Alfonsín designó vocero presidencial a José Ignacio López, un periodista de enorme prestigio, ciudadano ejemplar en todos los aspectos de la vida, recientemente galardonado por la Cámara de Diputados de la Nación. Alberto Fernández nombró para el mismo cargo a Gabriela Cerruti. Entre una y otra figura media un abismo moral y cultural que revela la dolorosa decadencia de nuestra democracia.

Emilio Cappuccio

DNI 4.268.973

Necesarias reformas

En el próximo gobierno será necesario emancipar los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) de la influencia de contrapoderes que no proceden del sufragio universal, como el de los sindicalistas, que, en nuestro país, ejercen presión sobre todo el sistema político de toma de decisiones. Los sindicatos solo defienden sus intereses sectoriales y particulares, no obran en pos del bien general. Se oponen a las reformas laborales, dejando afuera a quienes quieren ingresar al sistema productivo formal, haciendo de esta manera cada vez más grande el mercado laboral informal. En el reino de Francia, la nobleza y la burguesía acomodada se oponían a las necesarias reformas, y así vino la revolución. En mi opinión, los gremios en el país equivalen a aquella nobleza que, con la finalidad de salvaguardar sus privilegios, que ya eran insostenibles, se oponía a los cambios necesarios para el bien del pueblo, para el bien general.

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

Trámite jubilatorio

En octubre se cumplieron tres años del inicio de mi trámite jubilatorio docente. El IPS no trabajó por la pandemia, luego lo hizo parcialmente y mal. Nadie del organismo da respuestas, llamar por teléfono implica escuchar siempre lo mismo: “No sabemos cuánto tiempo se va a demorar su trámite, eso depende de la dinámica de cada oficina”. El problema es que la “dinámica” de cada oficina se demora entre 8 y 9 meses. Haber estudiado, haber aportado toda la vida para pasar por esta burla, por esta humillación, es inadmisible. Planeros, piqueteros, amas de casa… todo servido y sin hacer aportes. Una síntesis de lo que es el país.

Claudia Alejandra Bihurrun

DNI 16.490.775

Poda de árboles

El 9 del actual pasó una cuadrilla de Edenor podando los árboles por mi barrio, en Lomas del Mirador, La Matanza. Consulté al encargado por qué lo hacían y su respuesta fue que las ramas tocaban los cables de media tensión. No es así. Cuando pasaron por aquí dos años atrás podaron tan mal un árbol que uno se está secando; vivo en la calle Hernandarias entre Paso y Quintana. Primero, no es época de poda; segundo, lo correcto es mandar personal capacitado para esta tarea, como también de comunicar a la zona en la que se realizará. Espero que algún día se tomen los recaudos para que no se asesinen los árboles, y que el municipio también observe y sancione a la empresa Edenor,

Miguel Di Luciano

DNI 8.659.260

