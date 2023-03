Cartas de lectores: Urbanización, pensar en la gente, lucha antidroga

escuchar

Urbanización

La noticia dice que el gobierno nacional envía ahora efectivos del Ejército a Rosario para colaborar “en la urbanización de barrios tomados por los narcos”. Me parece que eso es poner el carro delante del caballo... ¡primero hay que sacar de esos barrios (y de todos lados) a los narcos!

Francisco E. Cavallero

DNI 16.161.134

Pensar en la gente

Aníbal Fernández dice que no sirve el “caranchismo” de los candidatos políticos que viajan a Rosario, ciudad que vive una situación casi terminal de inseguridad por el narcotráfico. Acá el único que no sirve es él. Continuando con un clásico del kirchnerismo, traslada responsabilidades a otros. Se debieron tomar medidas no ya para solucionar el problema de Rosario, sino por lo menos para mejorar la situación, y nunca se tomaron, y esto porque seguramente no se le ocurre ninguna por la falta total de capacidad.

Dejen de hacer política con cada cosa mal que hacen o hicieron. Son el cuarto gobierno kirchnerista y estamos muchísimo peor que cuando desgraciadamente surgió este movimiento. Ministro, piense en la gente y no en su ombligo. Deje de decir pavadas que nadie cree. Gestione. Y si no sabe aprenda, o renuncie.

Mauricio Balumelli

DNI 14.013.837

Lucha antidroga

Señor presidente Bukele, el narcotráfico tiene cuatro patas. 1) El narco. 2) La policía. 3) La justicia y 4) Los políticos. Bien por la cárcel para las maras; ahora le quedan tres cárceles más para hacer y meter presos, de la misma forma compulsiva con que procedió con los narcotraficantes, a políticos, jueces y policías corruptos. Y si se le escapa algún grillete, métale a Prefectura Nacional, la Policía Aeroportuaria y Gendarmería Nacional, que no son ajenos al tema. No sé si a las FF.AA., porque ignoro cómo es su situación en El Salvador. Acá no es necesario, porque ya estamos presos y hambreados.

Juan Enrique Salaverry

DNI 7.772.783

Las dietas

El artículo del Dr. Miguel Ángel De Marco titulado “El honor de aquellos legisladores de la patria pobre”, publicado el martes pasado, es excelente. Tiene –entre otros– dos aspectos que quisiera destacar. La reseña histórica que formula en primer término es exquisita, propia de un historiador de su talento y prestigio. Así, con aquellos detalles de precariedad que describe, es como empezó a formarse nuestra república. La transcripción de la carta de Mitre al general Paunero, en la que señalaba: “Durante cinco meses del año gozo sueldo como senador…” destaca que los legisladores de entonces cobraban sueldo únicamente durante el período de sesiones ordinarias. Recordará el lector que hasta la reforma constitucional de 1994 el período de sesiones ordinarias del Congreso corría desde el 1º de mayo hasta el 30 de septiembre y eran prorrogables por un mes más. De allí los cinco meses aludidos por Mitre. A partir de la reforma se amplió el período desde el 1º de marzo hasta el 30 de noviembre (art. 63 CN). Lo que interesa destacar es que los legisladores cobraban dietas, es decir, se les remuneraba el día efectivamente trabajado y el resto del año –como se destaca en aquella célebre carta– no se retribuía.

Vale la pena distinguir estos simples datos, en tiempos en que la mayoría de las legislaturas del país han aumentado su remuneración –trabajen o no lo hagan– por encima de los valores de inflación.

Guillermo Moreno Hueyo

gmorenoh@estudiosolanet.com.ar

Daño a la democracia

De un gobierno que evoca, como una de sus insignias políticas, la sangrienta historia de nuestros años 70, es dable pretender (mejor, exigir) que esa infausta etapa haya dejado algunas enseñanzas. Una es muy básica. La violencia no es un método de ejercicio político. Tampoco el escrache, venga de donde venga. Esas posiciones, amén de una gran muestra de debilidad, o quizá debido a ello, prohíjan, suponen o engendran escaladas de dimensiones imprevisibles. El último discurso del Presidente en el Congreso es por todos conocido. No hace falta volver a sus palabras ni a sus gestos desafiantes frente a los forzados semblantes, pálidos e inexpresivos, de dos de los miembros de otro encumbrado poder. ¿Hay algo más dañino para una democracia, donde el intercambio está en su esencia, que despotricar contra quien no tiene el derecho de replicar? Esos comportamientos denotan, expresan y generan violencia. La fanfarria de palabras estruendosas aturde la razón. Pero aquí lo que menos importan son los nombres propios, pasajeros por definición. Lo cáustico (¿estamos a tiempo de corregirlo?) es naturalizar, permitir, tolerar y hasta aplaudir ese desbocado ejercicio del poder transitorio delegado al mandatario. Las vías legales se encuentran abiertas para recurrir y revocar las decisiones jurisdiccionales que tanta irritación le produjeron. Y aun si no estuvieran disponibles, hay una regla de juego básica (nuestra Constitución) en peligro si bastara para modificarla el enojo pasajero de un efímero presidente.

No estamos, lamentablemente, frente a un borgeano relato de cuchilleros en aquellas orillas que ya no existen. Estamos en una Argentina aturdida en pueriles cuestiones mientras se siguen postergando aquellas otras que nos precipitan en una inevitable decadencia de la que somos rehenes.

Maximiliano Reussi

DNI 23.521.283

Mujeres

Frente a la catarata de saludos, felicitaciones y todo tipo de ensalzamiento hacia nuestra condición de mujer, ¿quién se acuerda de las miles, millones de mujeres que son abortadas en el seno materno, junto a miles, millones de varones también? Las feministas defensoras del aborto, ¿nunca lo pensaron? Triste realidad... mujeres que no ven la luz de la vida por decisión de mujeres obnubiladas por una ideología criminal.

Beatriz Moreno

DNI 10.369.989

