Cartas de lectores: Uso de los fondos, triste, motosierra cultural

Uso de los fondos

El gobernador Kicillof le reclama al gobierno nacional la reactivación de la obra pública para minimizar los problemas de inundaciones en su provincia. En el año 2022, el ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense aseguró que desde el inicio de la gestión Kicillof la provincia de Buenos Aires recibió de organismos internacionales de crédito la suma de US$1650 millones para invertir en obras viales, hidráulicas, agua potable, saneamiento, transporte eléctrico, salud, educación, vivienda, urbanización y fortalecimiento de las redes de protección social. Por lo que se puede apreciar, poco o nada se debe haber invertido para tales fines: las rutas de la provincia detonadas, las inundaciones a la orden del día. ¿Salud? La mayoría de los habitantes del conurbano se atienden en los hospitales de CABA. ¿Educación? A la vista de todos. Y así pasa con todo.

Se le debería preguntar al gobernador en qué gastó la plata destinada a tales fines. ¿No será que esos fondos fueron derivados para que su gestión comprara voluntades y votantes para continuar con una perversa política que está destruyendo a la provincia más rica de la Argentina?

Juan Bautista Garona

Triste

Acabamos de conmemorar el 215º aniversario de nuestro primer grito de libertad. La junta formada el 25 de mayo de 1810 era heterogénea en sus orígenes, pero supo unirse tras un objetivo común, que abriría el camino para la declaración de independencia en 1816. El domingo pasado nuestros dirigentes dieron un nuevo ejemplo de lo poco que hemos aprendido. El presidente de la Nación negó el saludo a su propia vicepresidenta y al jefe de gobierno de la ciudad. Me pregunto si cuando se pararon frente a la tumba del Padre de la Patria habrán reflexionado sobre las diferencias enormes que los separan de quien se negó a desembarcar en el puerto de Buenos Aires tras su exilio para no ser parte de luchas fratricidas o simplemente se pararon para cumplir con una tradición. San Martín, libertador de tres países, repudiaría semejante actitud. El pueblo, único soberano en democracia, también. ¡Qué triste!

C. Gustavo D’Agostino

Motosierra cultural

No todo es gasto ni sobra. Dentro del vasto mundo de la cultura hay instituciones, espacios y movimientos que merecen ser cuidados, no recortados. Claro que hay que revisar, depurar y mejorar –también alejar vicios partidarios–, pero no podemos permitir que, en nombre del ajuste, se arrase con lo que construye ciudadanía, identidad y futuro.

Defendamos la Conabip y nuestras bibliotecas populares. La Conabip (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares), creada por Sarmiento, sostiene un movimiento único en el mundo: ¡más de 1800 bibliotecas populares en todo el país! Son espacios vivos, abiertos, gratuitos, donde miles de personas acceden a libros que de otro modo serían imposibles de adquirir. Lugares donde se fomenta la lectura, se escucha, se enseña y se acompaña. Las bibliotecas populares no solo prestan libros: democratizan el conocimiento, crean comunidad y siembran futuro. Son el corazón cultural de barrios, pueblos y ciudades.

Educar al soberano no es solo una frase, es una misión histórica.

Porque solo un pueblo formado, lector y crítico puede construir un país más libre, justo y en armonía.

Viviana Varela Gaubeca

Embajadora

Es justo destacar el ejemplar y valiente desempeño en Ucrania de la embajadora de carrera Elena Mikusinski, quien puso a salvo de las bombas a los ciudadanos argentinos residentes en Kiev, refugiándolos en los sótanos de la embajada, dándoles asistencia y protección y acompañándolos, con grave riesgo, a llegar a Rumania y a Polonia. Sería justo que fuera condecorada con la Orden de Mayo al Mérito.

Miguel Ángel Espeche Gil

Manchalá: 50 años

El 28 de mayo de 1975, once soldados salteños resistieron en Tucumán el ataque de más de 100 terroristas del ERP. Evitaron la toma de Famaillá, el inicio de un enclave marxista y el reemplazo de nuestra bandera celeste y blanca por un trapo rojo. Tal combate fue parte de la guerra impuesta a la República Argentina por organizaciones paramilitares con apoyo extranjero. Aislados en la Escuela de Manchalá, en minoría numérica y armamentística, esos hombres enfrentaron el terror con valor y coraje. A 50 años, su gesta se yergue como ejemplo de patriotismo e interpela a una olvidadiza sociedad a la que poco le importa su historia. Fueron olvidados y humillados con la destrucción del monumento que recordaba la gesta. Aún no recibieron el reconocimiento por parte del país por el que dieron su sangre.

“Combatieron con Gloria, por la Libertad y el Honor Argentino el 28 de mayo de 1975”. (Frase inscripta en la bandera de guerra del Batallón de Ingenieros de Montaña 5 del Ejército Argentino).

¡Gracias por su servicio!

David San Román

Trump y Harvard

Al asumir, Trump aisló a su país del mundo económico. Se retractó, tarde. Hoy prohíbe el ingreso de extranjeros a Harvard, con más de 600 premios Nobel. Nuestro hijo pasó por allí, beca mediante de esa institución académica. ¿Esta es su Constitución de 1776, que aquí en la Argentina copiamos en 1853/60?

Nota: nuestro hijo termina de recibir en Harvard el diploma de “excelencia” como cirujano coloproctólogo, junto a decenas de colegas de todo el mundo. Nicolás tiene 38 años, opera desde hace 12 años y es el primer latinoamericano miembro de la sociedad de su especialidad en Europa. Ha estado en hospitales en Cleveland y en Miami, adonde iba caminando o en bicicleta, por falta de dinero para el colectivo. Estuvo practicando un año en Aharsus, Dinamarca, y en Milán, al mismo tiempo. Si no hubiera recibido una beca en Harvard (del 50%), no habría podido hacer el curso reciente, que le cambió positivamente la vida.

Patricio Avellaneda

