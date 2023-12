escuchar

Vale la pena

Lo sé. No quiero pecar de ingenuidad ni de excesivo optimismo. Sé que recién empieza el cambio. Pero no puedo evitar sentir una inmensa emoción, similar a la que sentí allá por 1983, cuando recuperábamos la democracia con Alfonsín, tras la oscura dictadura. Ver la ceremonia de asunción de Milei, ver a esos cientos de ciudadanos enarbolando banderas argentinas y gritando “¡libertad!” me hizo sentir orgullosa de mi país. No será fácil, lo sabemos. Tampoco lo fue durante las dos últimas décadas. Pero bien vale la pena el esfuerzo, si nos encaminamos a recuperar una vida digna, la vida que nos merecemos los argentinos de bien. ¡Gracias, presidente Milei, por permitirnos recuperar la perdida esperanza! Todos dispuestos a sacrificarnos en pos de la patria, de nuestros hijos y nietos. Del futuro luminoso que creíamos imposible.

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Identidad

Con un largo camino de vida recorrido, por la cantidad de años que tengo, no creí jamás tener la posibilidad de volver a ver flamear mi bandera celeste y blanca sin inscripciones y manchas, ni secundada por otros colores. Ayer renació la ilusión de recuperar el país que tuvimos y por el que tantos ofrecieron su vida. Sabemos que los que se van del poder no nos dejan, porque desde cada lugar que puedan estarán boicoteando cada paso que se quiera dar. Su crueldad no tiene límites y lo evidencia el estado en que dejan el país. Necesitamos apoyar y defender la nueva gestión para que pueda llevar a cabo los objetivos propuestos, conscientes de que no podemos perder esta gran oportunidad. Es evidente que no será fácil, pero deberemos trabajar todos para recuperar la identidad que caracterizó desde siempre al pueblo argentino.

Adriana DiPaolo

DNI 6.221.705

Tienen mi ayuda

Hace mucho que no veía la Plaza de Mayo y la zona del Congreso sin humo, sin choripanes, sin bombos, sin suciedad, sin sindicalistas, sin micros, sin gente arriada, obligada y pagada. Se acabó una era, comienza una nueva etapa, tal vez difícil. con aumentos, con costos que habrá que soportar y aguantar. Pasamos peores momentos. Dejan un país y una economía devastada. Se van como si nada. Cuarenta años de democracia, espero que a partir de ahora pasen muchos años más, y mejores, para todos los argentinos. Economía, seguridad, trabajo, salud y prosperidad es lo que necesitamos.

Le deseo a esta nueva gestión Milei-Villarruel lo mejor. Como policía voy ayudar y a luchar contra la inseguridad. Que no afloje, diez mil delincuentes no pueden mas que 47 millones de ciudadanos que apuestan a la vida, a que no maten más a sus hijos, padres, hermanos. Soy el primero en combatir. ¡Viva la libertad!

Guillermo Gómez

DNI 11.401.009

Custodia

Cuando uno se acostumbra a vivir de los demás, y de arriba, te parece lógico que te paguen la custodia para vos y tu familia por todo el mundo. Por suerte no pidió que le paguemos los viáticos.

Edgardo Garat

DNI 10.356.285

Volverán los aplausos

En sus últimas horas de existencia, el kirchnerismo, simulando la defensa de los derechos del trabajador, ha incorporado a planta permanente a miles de personas que figuraban como personal contratado en ministerios y reparticiones del Estado. Esta es otra maniobra que tiene por único objetivo complicar aún más al gobierno de Milei. Parecería que no les alcanza con dejar una deuda total de más de 400.000 millones de dólares. Y 6,4 billones de pesos aún no ejecutados del presupuesto vigente; según datos oficiales. A pesar de estas cifras, las eufemísticamente denominadas “organizaciones sociales” amenazan con manifestaciones, marchas y acampes, en defensa de sus derechos y en contra del “ajuste”. Deberían ser más explícitos y decir “privilegios”. Percibir una retribución por no trabajar. Si las futuras autoridades nacionales y de la ciudad de Buenos Aires actúan con la autoridad y energía que la ley les otorga, no habrá protestas que impidan la circulación de quienes trabajan, estudian y desean vivir en paz. Si lo hacen, volverán los ciudadanos de bien a aplaudir cada noche desde los balcones, como se hizo durante la pandemia, en reconocimiento a la labor del personal de salud. Pero esta vez será en reconocimiento y apoyo a las fuerzas de seguridad.

Gabriel C. Varela

gcvarela@hotmail.com

Enfermedad equina

La inoperancia privada y oficial es la consecuencia de que esta enfermedad vírica esté nuevamente entre nosotros. El último brote sucedió en 1988 y hasta 2016 la vacunación era obligatoria, pero ese año, al no haber casos en 28 años, el Senasa estableció que su aplicación no era obligatoria y quedaba a criterio del productor la inmunización o no. La Argentina tiene malas experiencias con enfermedades víricas en que se deja de vacunar y al tiempo aparecen nuevamente, más tarde o temprano, como es lógico. La más reciente fue la fiebre aftosa; al país se lo declaró libre de esta sin vacunación y al poco tiempo aparecieron brotes y se tuvo que recurrir nuevamente a la vacunación, que perdura hasta hoy. La encefalomielitis equina es una enfermedad vírica que se transmite de las aves a los mosquitos y de estos a los caballos y a los humanos, al ser una zoonosis. El caballo no es el reservorio de la enfermedad, es el huésped, y como el reservorio son las aves, es muy difícil su control por la migración de ellas.

La única forma de evitar la aparición de la enfermedad es la vacunación y esta es 100% efectiva. El problema que ahora el país encuentra es que los laboratorios, al no ser obligatoria, dejaron de producirla por no ser demandada por los productores, de ahí la inoperancia privada, por no vacunar, y oficial, al declarar la no obligatoriedad. Hoy se está diseminando muy rápidamente a todas las zonas del país y las únicas vacunas existentes son las que se importan de Brasil o Paraguay a valores exorbitantes.

Los que como veterinarios hemos atendido caballos infectados nunca nos podremos olvidar del cuadro espantoso que presenta un animal infectado.

Héctor Martelli

DNI 4.383.275

En la Red Facebook

El grosero gesto de Cristina Kirchner al entrar al Congreso

“Cierra cómo gobernaron, faltando el respeto a la gente, a las instituciones y a todo el que piense distinto. ¡Fin de ciclo!”- Valeria Zorzi

“Demuestra lo que son y sienten por el pueblo”- M. Graciela Dasseville R.

“No disimula la bronca que tiene”- Cynthia Galarza

