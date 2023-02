Cartas de lectores: Venezuela, cifras del censo, fondos

escuchar

Venezuela

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue recibido por el presidente de Venezuela hace unos pocos días. Poco antes, la policía venezolana acosaba a los periodistas de El Nacional y se llevaban detenido al jefe de Redacción, José Gregorio Meza. Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, hace más de 570 días que está preso. Su delito: revelar cómo los guerrilleros colombianos colaboraban con el régimen de Maduro. Hay casi 300 opositores que permanecen presos, y uno de ellos, el teniente coronel Marín Chaparro, realizó una huelga de hambre de 67 días para exigir respeto a sus derechos y mejoras en las condiciones de reclusión. Mientras tanto, el presidente Fernández manifestaba que Maduro estaba “más que invitado” a la conferencia de la Celac.

¿ Y los derechos humanos, la democracia, la libertad de expresión, que no son respetados por el gobierno de Venezuela, qué valor tienen para nuestro gobierno?

Horacio Raúl Peluffo

DNI 4.425.292

Cifras del censo

Finalmente llegaron los resultados preliminares del Censo 2022, que discrepan notoriamente con los provisorios anunciados al día siguiente de realizado. Cuando lleguen los datos definitivos seguramente ya no tendrán nada que ver con los reales. Viendo los errores, las tardanzas y omisiones podríamos haber ahorrado tiempo y dinero. No hacía falta corroborar lo que todos sabemos: que hay más mujeres que varones, pocos binarios y una población que envejece gradualmente.

En momentos en que se discute la meritocracia, ciertamente no la hubo en la elaboración del Censo 2022.

María Teresa Reynal

DNI 11.265.875

Fondos

Los resultados preliminares del censo que se dieron a conocer muestra que tenemos un ministerio, secretarías, subsecretarías (con sus respectivos empleados) y políticas públicas sobre diversidad para el 0,02% de la población que se percibe como “no binaria”. Quiero felicitar al gobierno nacional, ya que no contamos con fondos para pagarles a los médicos, ni para arreglar las escuelas o mejorar los hospitales, pero para este tema sí. Los 47 millones de argentinos les damos las gracias.

Juan T. Medi Cogo

DNI 44.940.031

Tarjetas SUBE

Estimado ministro Diego Giuliano, me gustaría hacerle estas tres preguntas, que ojalá me pueda responder: 1) ¿Cuánto hace que no viaja en colectivo? (si es que lo hizo alguna vez). 2) ¿Ha extraviado alguna vez la tarjeta SUBE? 3) ¿Tiene idea de lo que eso representa? Me refiero a la carrera de obstáculos para conseguir el plástico, registrar la tarjeta con claves, pin, apps, etc., validarla y, por último, encontrar una terminal automática para aplicar la tarifa social. Si me responde me doy por satisfecha.

María del Carmen Antonio

DNI 13.733.557

Multas

En general, detesto las autorreferencias, pero en este caso me parece que debo hacerlo. Fui a renovar mi licencia de conducir el 12/12/22, y tuve que pagar, para no retrasar el trámite porque debía viajar, una multa de $5299,79 por una supuesta infracción cometida “por tocar bocina en la autopista Illia” el 13/4/22, no figurando auto, ni modelo, ni patente. Además, era imposible porque puedo comprobar que por esos días estaba en Chapadmalal. Reclamé a consultasdgai@buenosaires.gob.ar, y el 27/1/23 me respondieron que una vez pagado no se puede reclamar. Considero que debe ser un sistema más para recaudar, en cuyo caso es también una forma de corrupción que estimo que no se debe dejar pasar.

Guillermo Giambastiani

DNI 4.359.734

Violencia o educación

Vuelvo sobre el tema de mi columna publicada el 24 de enero. Toda sociedad convive con personas violentas; y no porque practiquen el rugby o cualquier otro deporte. La privación de la educación es básicamente la causa. La educación es un bien público, un derecho personal y social de las personas que el Estado debe garantizar. Nuestro país es hoy un ejemplo consumado de su falta de atención por años. Destaco el aporte de la “familia”; sin duda el mejor contexto para transmitir valores morales, personales y sociales. La “familia” es hoy amenazada por todos los flancos, el resultado está a la vista. Los padres, muchos de ellos ausentes, incapaces y miedosos para marcar un rumbo a sus hijos, debemos ser agentes más activos ante su proceso educativo. Sumamos el aporte de las escuelas con docentes probos, el trabajo digno, las comunidades religiosas, las ONG, los clubes deportivos y el deporte mismo. Se trata entonces de comprender que la dinámica educativa nos incluye a todos, es una actividad permanente que integra a hijos, padres, maestros, entrenadores y a toda la comunidad. Si realmente nos interesa encontrar la causa principal de hechos tan atroces, penosos y reiterados como el caso “rugbiers” tengamos presente que todos, en más o en menos, somos sujetos activos y responsables de educar y transmitir, mínimamente, valores y principios para que tanto jóvenes como adultos aprendan a convivir sanamente en sociedad.

Héctor R. Cano

hcano@bpca-abogados.com.ar

Gestos que curan

Hace unos días debimos recurrir a una consulta médica particular a domicilio, necesaria para mi suegro, el capitán de navío retirado Rodolfo Castro Fox, quien comandó la Tercera Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque en la Guerra de Malvinas y que fue merecedor a la condecoración “honor al valor en combate”.

Días más tarde, la secretaria del médico nos notificó que no sería necesario el pago de la consulta en retribución a “todo lo que había hecho él por nuestro país”. Este gesto y reconocimiento a quien cumplió el deber militar para con la Patria sirve más que una medicación o un tratamiento, y refuerza su voluntad de pronta recuperación.

Muchas gracias, doctor.

Ricardo Helman

DNI 12.427.024

En la Red Facebook

Revelan nuevas cifras provisionales del Censo 2022

“Es un censo que deja dudas; hubo mucha gente que no fue censada”- María Valentina Petersen

“Tanto esfuerzo, presupuesto y espacios comunicacionales que es más racional destinar a seguridad, educación, infraestructura, salud. Qué desperdicio”- Luis Delfino

