Cartas de lectores: Viaje a Oslo, rumbo correcto, remedio

Viaje a Oslo

Javier Milei viajó a Oslo para presenciar la entrega del premio Nobel a María Corina Machado. Utilizó el avión presidencial, con un costo enorme en un momento complicado por el ajuste que todos los días enfrentan la mayoría de las familias. ¿Era necesario? ¿no podría haber acompañado esa ceremonia en forma virtual? ¿o haber viajado en vuelo de línea, como hacía Angela Merkel? Es para reflexionar.

Graciela G. Ríos

DNI 29.221.017

Rumbo correcto

El martes pasado amanecimos con la noticia de una reducción de la carga fiscal sobre las exportaciones del agro. Es verdad que es muy pequeña, pero creo que lo más significativo es que se encolumna en una serie de medidas insertas en un rumbo y camino correctos que nos vuelve a colocar como punta de lanza para lograr recuperar nuestra tan querida Argentina. La pasión y excelencia en la forma de producir, la actualización técnica permanente y los más altos estándares alcanzados por el sector a nivel mundial, explican porque el gobierno nos elige para esta reducción impositiva.

Marcos A Evans

Presidente de la Sociedad Rural de General Pinto.

DNI 14.062.331

Remedio

Los reglamentos de las cámaras del Congreso deberían prever que el apartamiento de las fórmulas autorizadas para jurar no implicará la nulidad del juramento, sino el descuento del 50% del monto de la primera dieta. A los piolas argentinos, soluciones argentinas. Garantizo la bondad de este medicamento.

Eduardo R. Malvar

emalvar254@gmail.com

Resistencia

En Mendoza, como en otros lugares, la megaminería no es “resistida por los ambientalistas”. Basta de hacer esa diferenciación. La megaminería directamente tiene el rechazo social del pueblo mendocino, y también en y desde otras provincias. Porque el agua, los glaciares, los periglaciares los necesitamos todos. Hay que ser racionales. Se celebra el paso rasante de aviones supersónicos sobre el Obelisco, pero para combatir los incendios en la Patagonia no se ha pensado en adquirir más aviones hidrantes. Ahora se busca comprar más submarinos. Mientras tanto, no se termina de solucionar nunca la sobrepesca y la pesca incidental en el Mar Argentino.

Daniela Oliveira

DNI 27.146.734

Aeropuerto de Esquel

Mientras el gobierno nacional anuncia con bombos y platillos la modernización de 13 aeropuertos con una inversión de 500 millones de dólares, en Esquel seguimos esperando... Nuestro Aeropuerto Brigadier General Antonio Parodi, adjudicado a la misma concesionaria Aeropuertos Argentina 2000, cumple ya ocho años de obra paralizada y ni siquiera aparece en el listado de prioridades tan publicitado. Peor aún: el cartel que anunciaba la modernización fue retirado hace pocos días, como si borrar la evidencia alcanzara para ocultar el incumplimiento. En Esquel, la modernización no llegó ni a la puerta. Ni siquiera la ampliación de la playa de estacionamiento, que debía construirse sobre terrenos cedidos oportunamente por la Municipalidad a la empresa y cuyos trabajos se promocionaron con fecha de reinicio en septiembre pasado, se concretaron. Todo quedó en promesas, renders y un predio como lo dejaron las máquinas de la propia Municipalidad que lo despejaron. Lo más paradójico es que el diseño arquitectónico de la terminal -licitado en 2018- fue concebido como un homenaje simbólico al toldo tehuelche, la vivienda nómada de los pueblos originarios de la región. Una ironía perfecta: hoy los pasajeros esperan literalmente a la intemperie, bajo la lluvia o el viento, como si el proyecto se hubiera tomado demasiado en serio su inspiración antropológica. Mientras tanto, en Buenos Aires celebran récords de pasajeros y hablan de “conectividad federal”. Desde aquí, ese discurso suena a sarcasmo. ¿Qué federalismo puede reivindicarse cuando se invierte medio billón de dólares en aeropuertos de otras provincias, mientras el de Esquel -vital para la conectividad aérea y el turismo cordillerano- se mantiene congelado en el tiempo? El fideicomiso que financia las obras es el mismo que debía hacerlo aquí. Las partidas están, los recursos existen, pero la decisión política de completar la obra parece haberse extraviado en alguna escala entre Aeroparque CABA y la cordillera. El resultado es visible: instalaciones provisorias, servicios mínimos, pasajeros esperando afuera y una ciudad que vuelve a comprobar que el federalismo de los anuncios no siempre aterriza. Quizás algún día la obra se reactive. Quizás vuelva el cartel, o llegue el corte de cinta. Pero mientras tanto, Esquel sigue siendo el aeropuerto del “casi”: casi modernizado, casi terminado, casi federal. Y en un país que celebra sus cielos abiertos, parece que el nuestro sigue cerrado por derribo… eternamente.

Jorge JunyentDNI 10.804.332

SIDE

La ciudadanía de nuestro país suponía que un gobierno que prometía terminar con la “casta”, incorporaría a su gestión a los funcionarios más capacitados. Hoy la SIDE ha sido puesta a cargo de un contador público. El art. 6° del Código de Ética de mi profesión me impide expresar agravio o menoscabo a la idoneidad profesional de un colega. Me limito a aclarar que la producción de información estratégica para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional no se encuentra entre nuestras incumbencias.

Marta Acuña

DNI 4.957.970

Dolorosa realidad

Quiero expresar mi sincero agradecimiento por haber concedido espacio en la edición del 7 de diciembre de 2025 a la carta del Sr. José Luis Milia. La publicación de su misiva ha permitido visibilizar una dolorosa realidad: el ocaso de nuestras vidas como ancianos, enfermos e injustamente privados de nuestra libertad. Valoro profundamente que LA NACION brinde voz a esta perspectiva que busca justicia y humanidad.

Gonzalo Sánchez

Pastor Misionero, Iglesia Evangélica de Buenos Aires

aparadura2024@gmail.com