Cartas de lectores: Viaje, Potenciar Trabajo, dólar soja

Viaje

Después del desgraciado comentario que hizo la portavoz presidencial sobre nuestros muertos por Covid, representados en cada una de esas piedras, ¿el señor Presidente no le pidió su renuncia, o lo que es aún peor, ante las justificadas críticas a sus dichos, ella, una funcionaria que se cree ejemplar, no la presentó? Ah, claro. Estamos en la Argentina, con un gobierno peronista. A ella la premiaron, como hacen los peronistas con un igual que se equivoca, integrando la comitiva que se trasladó primero a París y luego a Bali. El Gobierno hizo lo que entiende por su justicia: le pagó el viaje con la plata de la gente a la que ella ofendió.

Sería bueno saber a quién debemos agradecer por semejante desatino. ¿El señor Presidente le exigirá su renuncia a su regreso? Es mi más profundo deseo.

Patricia Connolly

DNI 5.333.461

Potenciar Trabajo

El propio gobierno ha reconocido que dentro del millón trescientos mil planes Potenciar Trabajo hay poco más de 253.000 mal asignados, otorgados a personas fallecidas o que compran dólares mensualmente o que declaran Bienes Personales. Esto representa el 20% de dichos planes y casi 7000 millones de pesos mensuales malgastados por el Estado. Es el momento de actuar con todo el rigor de la ley, no solo contra quienes los recibieron indebidamente, como lo está haciendo el fiscal Marijuan, sino, muy especialmente, contra quienes los otorgaron. Funcionarios públicos inescrupulosos que usan los fondos del erario público con fines políticos o de enriquecimiento personal. Esto no puede quedar así. Es el momento de ir hasta el hueso. Todos los partidos políticos deberían unirse para exigir a la Justicia, al Poder Ejecutivo y a la Defensoría del Pueblo que paguen los responsables, no solo perdiendo sus cargos, sino con el propio pecunio, por haber malgastado el dinero de nuestros impuestos. Si se va a fondo en esto, quedará probado socialmente que buena parte de este sistema de planes está corrupto de pies a cabeza y en nada contribuye a erradicar la pobreza.

¡Argentinos, a las cosas!

Jesús María Silveyra

DNI 11.045.065

Dólar soja

La sequía redujo la cantidad de trigo a cosechar, a la vez que ha retrasado, como nunca, el área de maíz y soja. Por lo tanto, el ingreso de dólares por cosecha de trigo, maíz y soja será menor y estará atrasado por demoras en la siembra. Desde diciembre hasta mayo, los dólares serán muy escasos. Una manera de solucionarlo es que la soja no se guarde en bolsones, sino que se venda en cosecha. Entonces, ¿es razonable esperar una reedición del dólar soja en mayo? Dado el éxito que tuvo en septiembre pasado, ¿por qué no intentarlo en mayo durante la cosecha de soja? Muchos productores descontamos que así será.

Estanislao Garat

DNI 14.602.960

Cambio climático

El crecimiento intensivo, desordenado y sin planificación de las ciudades puede convertirse en un serio problema socioambiental que afecta a muchos países. En la Argentina, cabe recordar que el desarrollo urbanístico sostenible o sustentable implica contemplar la dimensión ambiental al momento de proyectar nuevas obras de gran envergadura, como torres para viviendas u oficinas. No se trata de oponerse al progreso o al crecimiento urbanístico general, siempre que el mismo sea racional y ajustado a principios de sostenibilidad. Hoy más que nunca debemos recordarles a nuestros gobernantes que es imperioso adaptar las ciudades a la nueva realidad que supone el cambio climático global, que ya afecta a nuestro país, tendiendo a reducir al máximo posible las emisiones de gases de efecto invernadero. De esta forma, estaremos cumpliendo con los compromisos asumidos por nuestro país ante la comunidad internacional en materia de adaptación al cambio climático.

Patricio Oschlies

DNI 21.644.451

Veredas y aceras

Muchos años antes de la pandemia de Covid-19, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta permitía o tenía una actitud laxa respecto del uso ilegal de veredas y calles para la explotación de los locales gastronómicos. Llegada la pandemia, como una medida lógica y razonable por la emergencia, se permitió ese uso en forma provisoria. Pasadas ya aquellas circunstancias, esto hoy carece de lógica. Ante las quejas de vecinos (entre los que me incluyo) por las ilegalidades anteriores al Covid-19, y gracias a un Concejo Deliberante amable, esta práctica fue legalizada. Pero las veredas son para uso peatonal y las calles para la circulación de los vehículos. En caso de accidentes, será responsable político el gobierno de la ciudad, pero las indemnizaciones las pagaremos los vecinos con nuestros impuestos. La zona de Caballito y su histórico Barrio Inglés sufren las consecuencias de esto. No solo el gobierno nacional modifica a su antojo las leyes vigentes, sino que también lo hizo antes el actual gobierno de CABA.

María del Carmen Preciado

mensi38@gmail.com

Comodidad o egoísmo

Tengo más de 80 años y soy un gran defensor de la familia. Últimamente he notado que muchos jóvenes, incluso en mi familia y ya en pareja, cuando les preguntan por la posibilidad de la llegada de hijos suelen decir que están muy bien así, que por ahora no piensan en eso. Y algunos han llegado a manifestar las molestias que ocasionan los hijos. Nunca se han puesto a pensar que si los padres de ellos hubieran pensado lo mismo, ante los mismos problemas, lógicamente, ellos no estarían en este mundo, disfrutando de todo lo que tienen a su alrededor. Y su egoísmo no les permite pensar qué pasará cuando sean mayores, miren a su alrededor y se encuentren solos. Pero lógicamente ya será tarde. La familia es lo mejor que podemos tener. Y eso se logra con mucho amor.

Pedro A. Crespo

DNI 4.138.808

