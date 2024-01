escuchar

Viajeros con planes

El plan Potenciar Trabajo tiene como objetivo “contribuir a promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica” y lo reciben 1.400.000 beneficiarios. Sin embargo, según el entrecruzamiento de datos con la Dirección Nacional de Migraciones, 159. 919 de ellos presentaban salidas del país en distintos medios: aviones, cruceros, autos y yates. Por otra parte, el juez Julián Ercolini investiga otro grupo de 253.000 beneficiarios con otras incompatibilidades: más de una propiedad, compra de dólares, y personas fallecidas que seguían cobrando planes. Son delitos de defraudación contra la Administración Pública y fraude contra el Estado nacional, y los funcionarios nacionales que los otorgaban están encuadrados penalmente bajo el delito de violación de los deberes de funcionario público.

Para potenciar el trabajo en serio no se deben dar dádivas que promuevan la corrupción, solo crear condiciones para que a través de inversiones aumenten la demanda de mano de obra y el salario.

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

Menores y delito

Mientras se debate con variados y seguramente válidos argumentos la imputabilidad o no imputabilidad, la sociedad sufre indefensa a menores que delinquen y son inmediatamente liberados, para volver rápidamente a las andadas. Sin entrar a analizar el tema en profundidad, lo que no puede estar en duda es que quien delinque, más allá de su edad y el tratamiento que se considere más conveniente para su reinserción, debe ser apartado rápidamente del seno de la sociedad en pos del respeto al derecho a la vida y a la propiedad de todos los ciudadanos.

Emilio C. Perasso

DNI 4.880.797

A los gobernadores

En la historia argentina los diputados y senadores votan lo que el gobernador, ganador en las urnas, y el partido les dicen qué votar. Ahora me pregunto: los gobernadores que han ganado en cada provincia ¿sienten que por ser ganadores representan al pueblo de su provincia o escuchan lo que sus gobernados votaron masivamente en las presidenciales, salvo en la provincia de Buenos Aires, que fue el cambio?

¿Hoy a quién responden? ¿A los que los votaron para gobernador? ¿O a la mayoría de sus propias provincias, que piden un cambio?

Pedir que los diputados y senadores escuchen las voces de la mayoría que piden un cambio es una utopía, pero las utopías existen, y todo puede ser mejor. Señores: por una vez pido y espero que los gobernadores, los diputados y los senadores le den una oportunidad a nuestra querida patria, a la que Dios le dio tanto. La Argentina se pintó de violeta en las elecciones para presidente en casi todo el país, pidiendo el cambio. Es hora de que dejemos que la patria se vista de celeste y blanco, como la imaginaron nuestros héroes.

Santiago Obarrio

DNI 4.530.337

Los medios

La Argentina acaba de batir un nuevo récord: finalizó el año como el país con mayor inflación del mundo. Existen distintas teorías económicas para combatir este flagelo. Todas ellas están condicionadas por dos factores muy importantes, la confianza y la madurez de la población para implementar su poder de veto como consumidor. Nuestro país carece de ambos requisitos. Por eso los medios de comunicación tienen un papel importante en esta situación. No tienen que ser voceros del Gobierno, deben mantener su libertad de opinión, pero sí pueden colaborar con la aceleración de los tiempos en lograr la tan necesaria estabilización de precios. Lo primero que deberían hacer es no tener de manera constante la cotización del dólar en pantalla, tanto o más llamativa que la información de la hora y la temperatura. Imposible abstraerse del comportamiento de la cotización de la moneda segundo a segundo. Eso no ayuda para nada a mejorar la situación. Los medios deben alentar a la gente a buscar los mejores precios, que en un mismo barrio pueden variar hasta en un 100%. Aclarar que decir “no lo llevo”, cuando un precio está fuera de contexto, no debe ser vergonzante para el consumidor. Compartir información entre familiares y amigos que facilite descubrir mejores lugares de compra o productos alternativos debe ser un ejercicio cotidiano. Los medios de comunicación tienen la posibilidad de colaborar educando a la población, para que esta etapa del proceso pueda superarse en el menor tiempo posible.

Horacio Gerardi

DNI 7.755.430

Tribunal de La Haya

La iniciativa del Tribunal de La Haya para que se haga justicia humanitaria frente a la acusación contra Israel por practicar el genocidio del pueblo palestino marca un hito de relevancia en cuanto a la siempre prolífica ideología del antisemitismo a lo largo de los siglos, la cual ha sido sustentada por dictaduras e instituciones que dieron y continúan dando lugar a las más siniestras prácticas antihumanitarias. Cabe considerar una cuestión que obviamente no ha sido tenida en cuenta por Sudáfrica, el país denunciante, que en su ferviente interés por la defensa de los derechos humanos ha obviado reflexionar acerca del verdadero artífice del genocidio del 7 de octubre, que liderara quizás una de las más apabullantes matanzas realizadas por un grupo terrorista, solo comparable a la practicada por el hitlerismo en la Shoá. El grado de inocultable parcialidad ideológica que evidencia la denuncia contra Israel denota una evidente complicidad con el responsable del genocidio, el terrorismo islámico, con su profundo odio a todo ser humano que no profese el antisionismo y que no adhiera a la religión del islam. La denuncia de Sudáfrica constituye un agregado más a la historia plagada de torturas y matanzas a manos de quienes promueven incansablemente la aniquilación total de los judíos de la faz de la Tierra, tal como lo menciona la carta fundacional de Hamas: “Israel existirá y continuará existiendo hasta que el islam lo destruya, tal como ha borrado a otros antes”. Los denunciantes ante el Tribunal de La Haya deberían tener una visión realmente humanista de la historia, que acuse a quien debe ser acusado.

Héctor Helman

DNI 8.591.730

