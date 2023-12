escuchar

Viejos trucos

Yo he vivido en los Estados Unidos la mayor parte de mi vida, pero obtuve mi formación en la Argentina, a la cual visito frecuentemente. También sigo con atención los acontecimientos a través de mi suscripción electrónica y mis viejos amigos, con los cual hablo a menudo. Apenas este nuevo gobierno ha tomado poder, ya comienzan los ataques. No hay luna de miel, como decimos acá al período en el cual los políticos dejan que el nuevo gobierno se desempeñe y comience a aplicar nuevas ideas. El país necesita una limpieza profunda, para no seguir el lamentable camino de la corrupción y la bancarrota. Pero los intereses que van a ser afectados por el cambio protestan. Y esa protesta se escuda en un presunto detrimento para el pueblo, cuando en realidad están defendiendo sus intereses personales. Se sabe que para que el país salga adelante las fuentes de trabajo son indispensables. Todo lo que allane el camino a los empresarios que quieran invertir en la Argentina (con adecuados limites) tiene que ser bienvenido. La burocracia debe ser aligerada. Todo cambio nuevo trae una cierta cantidad de penurias, pero habiendo vivido de prestado por tanto tiempo la Argentina no tiene otro recurso para poder volver a ser el país rico y floreciente que atrajo tanta inmigración en el pasado, ese país de esperanzas y promesas para la gente de trabajo honrada.

No dejen que los viejos políticos y dirigentes corruptos descarrilen el cambio con sus viejos trucos escudándose en el bien público, que nunca fue su primer objetivo. Suerte.

Eduardo Kneler

M4.432.701

Peligrosa distorsión

El jueves fue tendencia en la red social X el canal C5N porque aparentemente una persona finge un estado de angustia a raíz de las actuales circunstancias que atraviesa el país. El hecho a mi criterio reviste una enorme gravedad, toda vez que se manipulan emociones para generar empatía, con la complicidad del señor que se prestó a ello. La pretensión de esta ficción (lograr un efecto determinado con relación a las medidas anunciadas por el nuevo gobierno), si bien no sorprende, repugna. Todo el pueblo sabe, y sabía, que las medidas que se deben adoptar pueden ser antipáticas y en algunos casos dolorosas, pero tampoco puede escapar que muchas de ellas son necesarias por la situación actual del país, sin importar ya quién o quiénes son los culpables o los responsables de llevarnos a este lugar. Entiendo que lo importante es transmitir desde los medios una mirada objetiva sobre lo que está sucediendo y no tratar de perturbar aún más el estado de ánimo e incrementar la incertidumbre. Episodios lamentables como el de este señor fingiendo una angustia que no es tal son realmente un insulto hacia todos los ciudadanos de bien que soñamos con un país mejor, sabiendo que para llegar a él debemos transitar un camino sinuoso y de sacrificio. Es un buen momento para dejar de lado el partidismo y pensar en el país, y a los medios les cabe la tarea compleja de llevar a los ciudadanos prudencia y coherencia.

Rosana G. Vallejos

DNI 17.105.059

Asesores

Estimo que una medida que habría que implementar es eliminar el nombramiento de asesores, tanto de diputados como de senadores. En su lugar, debería seleccionarse un cuerpo permanente de ellos, elegido por concurso. Expertos en diferentes temas a quienes deberían recurrir los legisladores cuando algún tema o proyecto escape a sus conocimientos.

Sería una forma de ahorrar una importante cifra de dinero y evitar el nombramiento de gente que es puesta por la política y que carece muchas veces de conocimientos básicos.

Alberto Lombardía

DNI 4.272.206

Falta de respeto

No sé a qué partido pertenecen. Lo que sí sé, y es muy importante, es la falta total de respeto en nuestra Cámara alta. Mientras sonaban los acordes iniciales del Himno Nacional, muchos entraban y/o salían, hablaban, etc., y no lo cantaron. Hubo falta de respeto al protocolo en la vestimenta, los acompañantes y juras con dedicatorias ajenas a tan solemne momento, en el que se asume en representación de todos los ciudadanos. Es nuestro Himno Nacional. Es nuestro Congreso, de todos los argentinos. Pido más respeto a nuestras instituciones, nuestro país y a nuestros ciudadanos.

Laura Bledel

DNI 5.806.250

Suba de tensión

El domingo 10 de septiembre una subida de tensión por parte de la empresa Edesur provocó la destrucción total del gabinete de mi PC. Durante años realicé reclamos por las subidas de tensión ante la empresa, que jamás tomó en cuenta. El ENRE cumple un rol triste, decorativo, funcional y al parecer cómplice de las empresas, además de ser imposible hablar con una persona física para exponer este problema de tensión. Aclaro que además, como si fuera poca la desgracia, vivo en la tierra de nadie que es Lomas de Zamora, lugar donde no existe el orden, el respeto por el vecino, la organización social. Pagué la última cuota del arreglo este mes (el técnico de PC tuvo este gesto porque me resultaba imposible pagarlo). Edesur no dio nunca respuestas antes por las subidas de tensión ni después por la destrucción de mi máquina.

El ENRE no existe, es un organismo que deberían cerrar porque no sirve para nada. Ante la falta de respuestas intenté acercarme a la Defensoría del Pueblo de la provincia, donde me destrataron, ignoraron mi reclamo y me dijeron que si yo ya lo había arreglado de manera particular, ellos no podían hacer nada (otro antro que el nuevo presidente debería cerrar). El lugar es Lomas de Zamora. Quienes están mínimamente informados ya saben lo que es, quiénes la gobernaron y la gobiernan. Sumo otro dato: en noviembre tuvimos cortes en cinco oportunidades que duraron entre 10 y 15 horas y sin respuestas por parte de la empresa.

Eso sí: el tarifazo tiene que darse sí o sí.

Adrián Pablo Bihurrun

DNI 20.023.898

