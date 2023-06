Cartas de lectores: Vil manoseo, coherencia, ¿lealtad?

escuchar

Vil manoseo

Jamás en mis 78 años pensé sería testigo de una esquizofrenia electoral nacional como la que hemos soportado estos últimos días. El viernes pasado los candidatos de Unión por la Patria eran Wado de Pedro y Juan Manzur. Exultante, Juan Grabois bajó su candidatura y se sumó feliz a las filas del querido Wado. Por otro lado, un entusiasmado Scioli, sobre un escenario, presenta a Tolosa Paz como su vice y a Hugo Moyano como diputado. Y ahí nomás, frenéticamente empiezan a cantar la Marcha Peronista, a viva voz. No pasaron 24 horas cuando, casi como salidos de una lámpara de Aladino, nos presentan a Sergio Massa y a Agustín Rossi como los auténticos presidenciables de Unión (¿o desunión?) por la Patria. Como hombre de palabra que dice ser, automáticamente, Grabois vuelve a subir su candidatura y Daniel, que juraba que se postulaba “aunque me exijan tener dos brazos”, se esfuma en una nebulosa muy confusa.

Los dirigentes de esta política reinante no solo han manoseado vilmente a sus propios candidatos, sino también a todos los que habitamos este querido suelo.

Pienso en Manuel Belgrano y me surge: “Ay, patria mía”.

Denise N. Gallagher

denisepgallagher@hotmail.com

Coherencia

Finalmente, algo de coherencia: el peor gobierno de la historia unge como candidato al peor ministro de Economía de la historia. Vamos “mejorando”.

Andrés Milá Prats

amilaprats@yahoo.com.ar

¿Lealtad?

Para variar, otra vez Cristina Fernández de Kirchner sorprende a todos los que estaban esperando la definición de los candidatos del oficialismo, pero sobre todo sorprende a los propios peronistas, con una decisión de último momento sacando conejos de la galera, cuando está comprobado que todos sus anteriores trucos fueron un fracaso. Y resulta que termina ungiendo como candidato único para “sacar al país adelante” al que lo terminó de hundir con su incapacidad, desconocimiento y ambición desmedida. Realmente es patético que “la jefa” no tenga nada mejor para ofrecer a sus súbditos después de 20 años en el poder manejando todas las cajas y comprando voluntades. Pero lo más llamativo es el nivel de traición que manejan entre ellos. Ni hablar de las veces que traicionaron a los votantes y a la oposición. Me hace pensar que tal vez los peronistas festejan el Día de la Lealtad el 17 de octubre porque los 364 días restantes del año se caracterizan por hacer todo lo contrario.

Carolina Arias

DNI 14.304.492

Candidatos

Creo que todos estos candidatos que son funcionarios de gobierno deberían dar un paso al costado, ya sea pidiendo licencia sin goce de sueldo o renunciando.

¡Nos salen carísimos!

Elena Gotelli

DNI 11.044.105

Preguntas

Según sus declaraciones de archivo, habría que preguntarle al ahora único candidato a presidente por el kirchnerismo si le sigue dando asco la corrupción, si los va a meter presos a todos, qué va a hacer con los ñoquis de La Cámpora, si nunca más se va a juntar con los kirchneristas, etapa terminada según su convicción, y así muchas preguntas más que resultan de ver las idas y venidas en sus opiniones de los últimos años.

María Silvia Marzinelli

msmarzinellil@gmail.com

Grabois

La Conferencia Episcopal Argentina convocó oficialmente a una “súplica por la paz y la justicia” en todas las parroquias del país, ante lo que denomina “realidades desgarradoras”, que aparentemente se refieren a los acontecimientos de violencia que vivimos últimamente. Esa convocatoria resulta loable, pero sería también loable que hicieran saber al Papa que uno de los principales fomentadores de violencia y de ataques contra la paz en la Argentina es el señor Grabois, personaje al que el actual gobierno argentino favorece con cuantiosos fondos, pero a quien el Pontífice mantiene en un cargo oficial en el Vaticano, con lo cual también sí o sí lo promociona.

Roque A. Sanguinetti

roquesang@yahoo.com.ar

Tempestades

El diputado kirchnerista Eduardo Valdés anticipó que los hechos violentos ocurridos en Jujuy se repetirán si gana la oposición. No es el primero que lo dice y lamentablemente no será el último. El kirchnerismo y la izquierda se retroalimentan generando violencia y nunca son responsables. Ya nos están poniendo sobre aviso de que no dejarán gobernar si ellos pierden. Una conducta antidemocrática, sin más. Basta recordar que Sebastián Romero, “el gordo del mortero”, que participó en aquel ataque con piedras contra el Congreso nacional, fue precandidato a diputado. Y está libre. Ya no alcanza con el dicho “quien siembra vientos recoge tempestades” cuando la militancia todos los días repite el relato amparándose en los DD.HH., vaciados de contenido y adaptados según lo que convenga. Sería deseable que los integrantes del gobierno nacional y popular recordaran los versos del Martín Fierro: “Muchas cosas pierde el hombre/que a veces las vuelve a hallar,/pero les debo enseñar,/y es bueno que lo recuerden,/si la vergüenza se pierde,/jamás se vuelve a encontrar”.

Andrea Cecilia Testa

DNI 16.559.434

Vergonzoso

La misiva firmada por seis presidentes de países de América Latina al de Estados Unidos apelando a su “empatía y compromiso” en favor de la quinta revisión del programa de facilidades extendidas con el FMI, como argentino, me avergüenza.

Julio Pitt Villegas

DU 7.616.578

En la Red Facebook

La historia de Ayelén Ruiz, la joven que se golpeó adrede contra un patrullero en Jujuy

“Primero, si tiene tantos antecedentes penales, ¿qué hace en libertad?”- Maida Brosio

“¡Así estamos, país!”- Estela Valiente

“¿Pero no eran maestros y pueblos originarios? Pregunto, ¿no?”- Marcelino Irigoyen

“Viralidad de la locura. No sabía que la estaban filmando, pronto se vio lo que quería hacer parecer: que la policía le pegó”- Susana Díaz Olivera

