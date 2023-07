Cartas de lectores: Votar con libertad, otra vez lo mismo, escasez de agua

escuchar

Votar con libertad

Observo cierta desorientación en los seguidores de Cristina Kirchner. Se están preguntando: ¿qué?; ¿tenemos que votar a Sergio Massa? Absortos, no saben qué decisión tomar. Pero esta situación de crisis posiblemente los haga tomar conciencia de que no piensan por sí, que necesitan de otro/otra para decidir. Es decir, tienen la mente capturada. Reflexionen: quizás sea una oportunidad para crecer, votando a quien cada uno quiera y no que otro/otra decida por uno. ¡Y ser verdaderamente libres!

Osvaldo R. Massa

Otra vez lo mismo

Otra vez cortes, piquetes, caos… imposible circular por CABA. ¿Dónde están mis derechos? ¿Así van a gobernar el país? Y lo más insólito: queman una bandera de los Estados Unidos –donde vamos a pedir dólares para pagar los planes, entre otras cosas– en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social. Es aberrante. Además, el lugar estaba lleno de puestos de choripán, sin control y con garrafas, sucio, y con chicos. ¿Hasta cuándo? Eso sí, en otros sitios controlan todo lo concerniente a seguridad e higiene, con inspecciones. Todos los negocios estaban cerrados, y la gente tenía que desviarse o regresar a sus casas. ¿Por qué no protestan en La Plata? Porque la mayoría de los que estaban allí provenían de la provincia de Buenos Aires.

La paciencia tiene un límite... y se está acortando.

Guillermo Gómez

Escasez de agua

Como es de público conocimiento, Uruguay atraviesa una crisis muy preocupante a causa de la grave escasez de agua potable. El motivo principal es la sequía que se viene prolongando desde hace tres años en la región, que también afecta a grandes áreas de nuestro país. La situación de emergencia hídrica ya decretada en Montevideo y su zona metropolitana debería interpelarnos en nuestro país sobre el uso que le damos al agua, si la cuidamos y evitamos adecuadamente su despilfarro. Y si hacemos un uso más sostenible de ese vital elemento.

Patricio Oschlies

Boudou en TV

Qué tristeza me produce sintonizar la TV Pública y encontrarme con Amado Boudou en una entrevista. Es alevoso ver y escuchar cómo desde un canal que mantenemos todos los argentinos solo se hace propaganda kirchnerista, sin ningún tipo de vergüenza. Un personaje condenado, dando cátedra. En la entrevista dijo algo que parece haber sido un acto fallido, ya que aseveró que es muy difícil que las personas cambien su personalidad, con lo que asegura que es lo que es… y como frutilla de la torta trabaja en el proyecto con Massa.

Viviana Goetz

Ruta del Mercosur

El Presidente viajó a la cumbre de Iguazú en avión, escoltado por otras dos aeronaves. Ya que anda con tiempo, hubiera sido muy útil que haga ese mismo viaje por tierra. Podría comprobar así el desastroso estado de la famosa “ruta del Mercosur “. La ruta nacional 14 se encuentra en un estado deplorable y ni siquiera hay tareas de mantenimiento. Muchas declamaciones, pero en la práctica no hay avances en este aspecto.

Eduardo F. de Abelleyra

Candidaturas

El reconocimiento de Milei a la venta de candidaturas en La Libertad Avanza me hizo recordar la frase de Alcide De Gasperi sobre el entonces joven Giulio Andreotti: “Es tan capaz, que es capaz de cualquier cosa...”.

Hugo Perini

Viveza en Aeroparque

Quiero contar y advertir sobre lo que está sucediendo en el estacionamiento cubierto del Aeroparque Jorge Newbery. El 30 de junio al mediodía, antes de ingresar en el estacionamiento, me cruzó una persona comentándome el servicio de valet parking y diciéndome al mismo tiempo que si ingresaba sin este servicio se me cobraría por hora y no por estadía, como se hizo siempre. De todos modos avancé hacia la expendedora automática de tickets y otra persona, sin ningún uniforme o credencial, me contó que en poco tiempo más este estacionamiento funcionará solo por estadía si utilizo el sistema de valet parking.

Cuatro días más tarde, al salir del estacionamiento consulté sobre esta situación al pagar y me informaron que de ninguna manera eso es así y que el servicio de valet parking nada tiene que ver con ellos.

Una vez más la viveza criolla está a la orden del día en nuestro querido país.

Alejandro Jorge Lechtman

Volver al buen gusto

Es evidente que en los últimos años se ha generado un cambio cultural que afecta directamente los usos y costumbres. En lo que respecta al lenguaje, las malas palabras y las expresiones chabacanas se han convertido en moneda corriente en comunicadores y expertos de todo tipo, que al ser entrevistados en los medios de comunicación utilizan palabras que no son académicas, desvalorizando lo que se desea transmitir. Muchos espacios periodísticos dejaron de ser meramente informativos de la realidad nacional e internacional, para ser reemplazados por opiniones personales, donde además se comparten intimidades que desvirtúan lo que debería ser. La propaganda actual, si bien muestra situaciones sabidas y naturales, no deja de resultar muchas veces desagradable. Parece haberse instalado en la sociedad la idea de que aquello que hacen muchos es lo normal, y por lo tanto está bien. Siempre existió un lenguaje familiar y otro académico, que de no respetarse será ignorado por las nuevas generaciones.

Sería bueno recuperar las buenas costumbres y expresarse con las palabras adecuadas y correctas, respetando la riqueza de sinónimos que forman parte del idioma castellano.

Adriana DiPaolo

Tucumán. Mataron de siete disparos a un policía para robarle la moto

“No fue solo una muerte, eso fue una ejecución... espero que los señores derechos humanos salgan a exigir justicia por este señor”- Morgana Tapia

“Hay que defender a nuestros policías”- Beatriz María López

“Quiero ver a todos los canales kirchneristas que atacaban a una persona (un juez) por gatillo fácil hablando ahora”- Kalu Nevez

