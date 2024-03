Escuchar

Votos prestados

Muchos de los que queremos que a Milei le vaya bien y apoyamos su programa desaprobamos algunas de sus actitudes y agresiones injustificadas con el Poder Legislativo, aliados potenciales y adversarios políticos, porque creemos que no ayudan para alcanzar los objetivos. Es muy valioso haber conseguido el 56% de los votos, pero el Presidente no debería olvidar que el 30% fueron propios y el 26% fueron prestados. Apoyamos hacer sacrificios para alcanzar el superávit fiscal, reducir el Estado, privatizar las deficitarias empresas estatales, eliminar los ñoquis militantes y los curros de los fideicomisos y los seguros. Pero también queremos un Poder Judicial que imparta justicia en tiempo y forma, que se castigue la corrupción y que se devuelva lo robado. Nos gustaría un poco más de humildad y tolerancia, menos soberbia, y que en vez de sumar enemigos se sumen aliados para hacer una revolución liberal en democracia y derrotar a la pobreza.

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

Violencia en Rosario

La situación de Rosario colocó a la Argentina frente a un nuevo dilema. Por un lado, el Gobierno piensa en utilizar a las FF.AA. para participar en la lucha contra el narcotráfico, cosa vedada por la ley de defensa, y por el otro, los militares no confían en el poder político, ya que todavía están pagando las consecuencias de la última vez que lo hicieron: la mayoría de los oficiales y suboficiales subalternos que participaron en la lucha contra el terrorismo aún están presos.

Para mí, dos cosas quedan claras de esta situación. La primera: la ley de defensa es una herramienta ineficaz para el empleo del instrumento militar de la nación, cosa que los militares sabemos desde el momento de su promulgación, en 1988. La segunda: las personas que están detenidas por haber combatido al terrorismo están injustamente privadas de su libertad.

Me pregunto: ¿qué vamos a hacer los argentinos? ¿Seguir conviviendo con el error otros cuarenta años o vamos a tener el coraje y la madurez para intentar corregirlo?

Cnl. (R) Marcelo Liendo

DNI 12.892.150

DNU

¿Dónde estaban los radicales cuando se emitieron, desde la modificación de la Constitución en 1994, los 698 DNU anteriores al 70/23, único decreto de esa característica que promulgó Milei? ¿Dónde estaban los de la Coalición Cívica? ¿Dónde estaban los Lousteau y las Lilitas, que se manifiestan ahora en defensa de la institucionalidad? De los kirchneristas y peronistas no se puede esperar más que mentiras, corrupción rampante, corporativismo fascista y eslóganes, así que ni siquiera les formulo la pregunta retórica. Ninguno defiende las virtudes republicanas y democráticas. Todos le temen al éxito liberal, no vaya a ser que al país le vaya bien sin sus doctrinas intervencionistas de bienestar social, financiadas con nuestro dinero, y se queden sin acceso a la gran horma de queso nacional de la que todos muerden ávidamente.

Marcelo Pestarino

DNI 11.008.112

Conicet

El Gobierno tiene el derecho y la responsabilidad de fijar las prioridades en la investigación científica, como fomentar la relacionada con la producción o los problemas de salud locales, atraer la participación del sector privado (que es muy escasa en la Argentina), incentivar a los jóvenes a viajar al extranjero con el compromiso institucional de traer nuevas líneas de aplicación y sus recursos, y promover la actividad docente de becarios e investigadores en la enseñanza universitaria. Sin embargo, es necesario considerar con cuidado otros factores.

Si el Gobierno se centra únicamente en las condiciones actuales del país, se limitarían casi todos los fondos disponibles para la investigación. Por ejemplo, ¿qué relevancia tendría el estudio de las variaciones en el brillo de las estrellas para el país o el descubrimiento de un fósil? Del mismo modo, ¿qué aplicaciones podrían derivarse de investigaciones en áreas consideradas “blandas”, como la literatura u otras disciplinas humanísticas? Incluso si se establecen prioridades claras o se demanda un mayor número de patentes (un área en la que Argentina está rezagada), surge el problema de qué hacer con investigaciones en áreas no seleccionadas pero bien desarrolladas. ¿Qué medidas tomaría el Gobierno con respecto a estas líneas de investigación y sus investigadores? ¿Se les proporcionaría un salario, pero no financiamiento? ¿Con qué propósito, si no hay fondos disponibles?

La organización de la ciencia en un país es un tema complejo, que requiere un estudio y un análisis minuciosos por parte de expertos en la materia que se proyecten hacia el futuro y eviten caer en frases cliché o desestimar investigaciones por un título llamativo que reciba atención mediática, aunque puedan ser muy minoritarios o excepcionales en el área. Asimismo, los investigadores y sus directivos deben tener en cuenta todos los problemas acumulados por el sistema en los últimos años para corregirlos, generar cambios para dentro de la institución y no ser percibidos por parte de la ciudadanía como un “grupo de interés particular”. Por último, no deben descuidarse áreas consideradas “menos útiles” según las propuestas iniciales, ya que esta calificación tiene un significado muy laxo y cambia con el tiempo. Construir algo requiere mucho tiempo, pero destruirlo puede ser casi instantáneo.

Basilio A. Kotsias

kotsias@yahoo.com

Sin ambulancia

Como vecinos de Vuelta de Obligado necesitamos comunicar que nos encontramos sin unidad de traslado o ambulancia desde aproximadamente el 15 de enero de este año, cuando se averió en la ruta yendo al hospital con pacientes que tuvieron que terminar el viaje a “dedo” . Lo único que sabemos es que “está rota”, según el subdelegado del pueblo, que está a 17 km de San Pedro y a 13 km de Gobernador Castro. Somos aproximadamente 500 habitantes estables y el número crece exponencialmente por turismo. Es una negligencia total de parte del municipio dejarnos abandonados a la suerte. ¿Tanto cuesta mandar un reemplazo temporal? Nuestro centro de salud funciona de 8 a 20, o sea que a la noche no hay nadie en la sala que pueda responder a una emergencia. Necesitamos una respuesta y poder contar nuevamente con nuestra ambulancia, ya que estamos cansados de promesas de campaña y ser siempre los postergados.

Mariana López

DNI 29.320.563

Luz Díaz Valdez

DNI 11.675.438

En la Red Facebook

El drama de los vecinos de San Justo que viven en alerta cada vez que llueve

“No puedo entender cómo votan siempre lo mismo...”- Mirta Aquiere

“Y el intendente y el gobernador dónde están”- Rosa Arroyo

