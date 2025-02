Cartas de lectores: Vuelta olímpica, necedad, la verdad

Vuelta olímpica

El partido iba 29 a 0. Lo han intentado con las formas más imaginativas: que sus perros, que su hermana, que si es un fascista, que no tiene diputados, que no tiene senadores, ni intendentes, ni gobernadores, ni experiencia, que es un fenómeno barrial, que íbamos a vender órganos, que íbamos a matarnos a tiros, que el dólar se le iba a escapar. Pero no pasan de mitad de cancha. Finalmente, la pelota entró con el gol en contra de la criptomoneda $LIBRA. Festejan como si hubieran ganado un Mundial, pero está por terminar el primer tiempo y siguen perdiendo 29 a 1. La Argentina está a las puertas de cambiar su suerte. De cambiar de signo. Vamos ganando, no hace falta enviar a todo el equipo arriba. Con no fallar groseramente, daremos la vuelta olímpica que beneficiará al equipo y a todos, incluso a los integrantes de la hinchada rival.

Marcelo Amaral Correa



Necedad

Al señor Presidente de todos los argentinos le recuerdo que es “de caballeros” plantarse frente a un error y pedir disculpas. Equivocarse es de todos; solo del necio permanecer en el error.

César Monicat



La verdad

Nuestro país contempla y atraviesa un espectáculo bochornoso en el cual es protagonista el presidente de la Nación. No se conoce claramente el desarrollo de esta vergonzosa e incalificable situación, pero lo que es inadmisible es la defensa que se intenta por miembros del Gobierno, entre ellos el jefe de Gabinete, remitiéndose a los episodios de corrupción de gobiernos anteriores, que tampoco son justificables y son tan inadmisibles como el actual. El país debe conocer la verdad de lo que ha ocurrido, ayer y hoy.

Jorge Carlos Ales



Burocracia educativa

Es importante que las familias bonaerenses sepan sobre la reforma del régimen académico que lleva adelante el gobierno de Axel Kicillof. El nuevo régimen, que parece diseñado por personas que no han dado clases, establece una infinidad de planillas a completar que lo único que hacen en pleno siglo XXI es gastar papel y quitar horas de enseñanza con acciones burocráticas que no mejoran la educación, sino que la destruyen. La educación, la enseñanza, el aprendizaje se verán afectados por el cumplimiento de requerimientos que nada tienen que ver con los contenidos y los saberes que necesitan los chicos en pleno siglo XXI. Los docentes deberán completar planillas, tomar lista y realizar los períodos de intensificación (así se denomina la semana en que el estudiante que no alcanzó los conocimientos básicos cursa para alcanzarlos) seis veces al año. Esto no solo perjudica al estudiante, también desgasta al docente y a todos los actores del sistema educativo. El gobierno bonaerense tiene que entender que si quiere mejorar la educación, tiene que simplificar el sistema, preparar bien a sus docentes y pagar sueldos acordes… ¡menos burocracia y más acción!

Leonardo Manuel Álvarez



Asco

El 20 de febrero debería proclamarse “Día Mundial del Asco” por dos razones: 1) La morbosa manera en que Hamas entregó los cadáveres de los cuatro masacrados. 2) La deleznable manera en que Trump trata a Ucrania y, en particular, al presidente Zelensky. Son dos eventos que van en contra de la más mínima decencia del ser humano. Siento la absoluta necesidad de solidarizarme con los deudos de las víctimas israelíes, y con el pueblo de Ucrania, en peligro de ser entregado en 2025 a un dictador, como lo ocurrido a Checoeslovaquia en 1938. Horrible todo esto.

Harry Ingham



Valor de la palabra

Como nos tiene acostumbrados a la excelencia de sus artículos en la nacion, Luciano Román se introduce esta semana en el valor de la “palabra”. Devaluada ciertamente por los máximos exponentes de la política actual. Cuánta razón tiene cuando señala la ignorancia a la principal actividad que es “escuchar”. “La lengua no es el caballo del pensamiento, sino su jinete” (José Martí). Es decir, en la palabra hay algo infinitamente superior al pensamiento mismo. Para Heidegger, es la casa del ser, donde habita el hombre.

Pedro C. Matteucci



Función en el Colón

El viernes 14 del corriente recibí una invitación por correo electrónico del Teatro Colón para una función el viernes 21 en la Usina del Arte de la Orquesta Filarmónica, debiéndose retirar hasta dos entradas por persona el jueves 20, desde las 10 hasta las 20 horas. Por ello me apersoné a las 13 en la boletería del Teatro y allí me informaron que se habían agotado y que solo entregaban 500 localidades para una sala con capacidad para 1200 personas. Es deseable que las autoridades informen en forma completa y precisa las condiciones de entrega para que los melómanos no pierdan su tiempo y su dinero concurriendo a la sede del teatro.

Manuel E. Romeo



Rutas en mal estado

Coincido plenamente con el lector Gonzalo Romero Victorica respecto del lamentable estado de las rutas que nos conectan con el sur del país. Puedo sumar como algunos de los peores sectores los tramos de las rutas nacionales 40, altura Los Tamariscos (Gob. Costa, Chubut) y 152, altura Pque. Nacional Lihuel Calel (La Pampa). Abandono total hace años –pasaron gobiernos de todos los colores políticos–. De más está decir los enormes beneficios que traería la mejora y el mantenimiento de nuestras rutas para la seguridad vial, el turismo, el transporte de productos, etcétera.

Espero que alguna vez las autoridades tomen la decisión de solucionar este tema, ya sea con aporte estatal y/o privado, pero que no siga el abandono.

Pablo Javier Cozzi



