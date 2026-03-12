Cartas de lectores: Vuelven los cuadernos, modales, conflicto mundial

Vuelven los cuadernos

Comenzaron las clases y los cuadernos vuelven a ser los protagonistas. Los más chiquitos harán dibujos para luego pasar a sus primeras oraciones. Los más grandes analizarán oraciones, escribirán cuentos, harán cálculos matemáticos. Y los 86 acusados en la causa Cuadernos deberán volver a escuchar lo escrito en ellos y declarar. Los cuadernos famosos de Centeno detallan diez años de recaudación de coimas durante el kirchnerismo. El Tribunal Oral Federal 7 rechazó los planteos de nulidad de la defensa, por lo que la expresidenta CFK, condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, deberá ir a Comodoro Py para ser indagada.

Quiero creer que finalmente se hará justicia, se condenará a todos los culpables y se recuperará todo lo robado.

Carmelo J. Monroe

carmelomonroe54@gmail.com

Modales

El presidente Milei en las últimas semanas ha vuelto al ataque contra empresarios y periodistas, sin tener en cuenta el ámbito en el que descarga sus insultos y ofensas. Es urgente que el mandatario adecue su registro tanto a su investidura como a sus interlocutores y destinatarios y modere sus malos modales. Las provocaciones no atraen a los inversores, más bien los espantan. No se entiende el motivo por el cual el Presidente elige mostrar una imagen de hombre provocador y pendenciero, en lugar de un político equilibrado dispuesto al diálogo. No hay que olvidar que la moderación es una virtud. Tal vez él o su entorno no conozcan el dicho popular que reza que se atrapan más moscas con miel que con vinagre.

Andrea Cecilia Testa

DNI 16.559.434

Conflicto mundial

Sin duda, vivimos una situación de conflicto mundial, que no lleva etiqueta, porque han cambiado los liderazgos y las tecnologías. Es difícil alinearse desde un país no beligerante como es la Argentina con algunos de los protagonistas, la situación bélica nos encuentra en una periferia, si bien la posición de privilegio de nuestro país, como punto de acceso al Atlántico Sur desde la Patagonia, lo hace un blanco vulnerable para futuras estrategias militares extranjeras. Como bien dice Alessandro Baricco en su versión de la Ilíada, “la guerra es una obsesión de los viejos, que envían a los jóvenes a librarla”.

Alberto Gesualdi

agesuadli2014@gmail.com

Coherencia

Hemos visto a la diputada Myriam Bregman asistir a la movilización por el Día de la Mujer, agitar una bandera de Palestina y dar su apoyo a la República Islámica de Irán, con consignas anti-EE.UU. ¿Sabrá que tanto el régimen de Hamas como el de Irán relegan a las mujeres, las que se encuentran sometidas a sus maridos y autoridades religiosas e incluso, en algunos casos, no pueden ni manejar automóviles y tampoco estudiar, y que, por su ascendencia judía, aquellos a los que defiende y apoya probablemente no dudarían en ajusticiarla? Coherencia, por favor.

Francisco E. Cavallero

DNI 16.161.134

Kast y Milei

Por su compatibilidad ideológica, la simultaneidad de las presidencias de Kast y Milei lleva a la ilusión de que, con ellos en el poder, se podrá llegar a la mejor y más productiva confraternidad chileno-argentina de la historia. Quien escribe estas líneas pudo percibir personalmente este sentimiento de bocas trasandinas durante su visita a Chile en febrero, y está totalmente de acuerdo. Dejemos volar nuestra imaginación: los dos países suman 11.160 km de costa sobre dos océanos distintos. Qué fantástico sería un acuerdo por el cual quedara librado el uso recíproco de los puertos de ambas naciones. Significaría un uno más uno igual a tres, o más, para su comercio internacional. Por supuesto, esto requerirá la pronta puesta en marcha de un profundo mejoramiento de la comunicación terrestre a través de los Andes, y ni hablar de las rutas argentinas (las chilenas están en mucho mejores condiciones). Además, lograr un acuerdo de libre comercio que, lógicamente, no choque con las disposiciones del Mercosur. Pero esto sería solo el principio. Existen muchos otros aspectos a cultivar, pero el resultado final será uno solo: que la incidencia de los dos países en el plano internacional crecerá de manera impresionante, sobre todo porque sus ubicaciones geográficas sumadas resultan de un valor estratégico tremendo frente a los dilemas geopolíticos mundiales de hoy en día.

José Antonio y Javier tienen la pelota. ¡Juéguenla bien!

Harry Ingham

DNI 4.149.607

CIDH

Los pactos internacionales referidos a la protección de los derechos humanos que forman parte integrante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (a los cuales el Estado argentino adhirió por propia decisión soberana) reconocen su piedra basal en la garantía referida al derecho que asiste a los ciudadanos a gozar de una tutela judicial efectiva, lo cual incluye contar con decisiones judiciales dictadas en plazos razonables. Sin duda, a la luz de lo informado por LA NACION (9/3/2026) en referencia al caso de la niña que murió aplastada por la caída de una estatua en el Paseo de la Infanta, queda más que claro que la consagrada protección jurídica queda reducida, parafraseando al profesor doctor Carlos Fayt, a un mero catálogo de buenas intenciones. A no dudarlo, tres décadas consumidas en burocráticas tramitaciones judiciales repartidas en las respectivas instancias –tanto nacional como supranacional– marcan el estrepitoso fracaso tanto del sistema judicial argentino como el de la misma la CIDH.

Guillermo J. Tiscornia

DNI 11.371.779

En la Red Facebook

Diputados: el PJ pidió interpelar a Adorni por haber sumado a su esposa a la comitiva oficial en el viaje de Milei a Nueva York

“Debe dar explicaciones”- Adriana Gómez

“Casta al más alto nivel”- Gabriel Marcelo Maserati

“No defiendo a Adorni , pero los que acusan no tienen autoridad moral”- Graciela Otero

“Después dicen que no hay plata”- Laura Brocca