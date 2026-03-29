Cartas domingo: Qué pena, verdades, orden impartida

Carta de la semana

Qué pena

Qué pena el espectáculo de Adorni. Tenía a su alcance algo simple y eficaz: aclarar su situación con inteligencia, incluso con una cuota de ironía. Sin embargo, eligió el peor camino: confrontar, prepotear y encerrarse en una lógica que creíamos superada. Termina actuando como aquello que prometían combatir: la casta. Y lo más grave no es el gesto en sí, sino la consecuencia: alimentar a la oposición y regalarle un lugar que no merece, el de supuestos guardianes de la moral pública. Una torpeza innecesaria. Y, en este contexto, imperdonable.

Enrique T. Vidal Bazterrica

evidalbazterrica@gmail.com

Verdades

“El que dice una mentira, no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar veinte más para sostener la certeza de esta primera”. (Alexander Pope, poeta inglés).

Vicente Antonio Costa

DNI 14.232.097

Orden impartida

Quiero felicitar a Luz García Hamilton por su carta “Punto Final” del 27 de marzo. Es necesario que quede claro que la orden a las Fuerzas Armadas se las impartió un gobierno constitucional y democrático ante el ataque del comunismo para derrocarlo. Siempre digo, habiendo hecho en 1969 el servicio militar en la Policía Federal, que “los bomberos nunca llegan antes que el incendio”. ¿Me explico?

Matías Bourdieu

matías.bourdieu@gmail.com

Hombres olvidados

En el golpe de marzo de 1976 emergieron protagonistas valientes y patriotas que defendieron el orden constitucional desde el anonimato y desde la función pública. Estos individuos representaron un punto medio en la historia, entre terroristas y militares, sin haber recibido el reconocimiento que merecían, y, en muchas ocasiones, fueron injustamente criticados. A modo de ejemplo, cito a mi padre, José Deheza, el último ministro de Defensa previo al golpe. Muchos de los quienes intentaron frenar el quebrantamiento del orden constitucional fueron catalogados de ingenuos, irrealistas o poco preparados; sin embargo, tal valoración dista de la realidad. Fueron hombres dignos y valientes. Recuerdo un almuerzo en el que, a mis 18 años, le pregunté a mi padre: “¿cómo aceptaste el cargo de ministro, sabiendo que había un golpe militar en marcha?”. Su respuesta fue serena: “Mira, cuando la nación te necesita, no puedes especular si te conviene o no”, y no dijo nada más. Así fueron estos hombres que lucharon incansablemente por evitar un desenlace que ya era conocido por todos. Sus acciones, aunque a menudo pasadas por alto, son un testimonio de compromiso y patriotismo en momentos de adversidad.

Martín Deheza

mdeheza8@gmail.com

Asesinato asistido

El caso de Noelia Castillo interpela de manera profunda a cualquier sociedad que se pretenda justa. Una joven de 25 años, marcada por una experiencia traumática extrema, termina recibiendo la eutanasia con aval estatal. Más allá de los encuadres legales, la pregunta de fondo es incómoda: ¿qué tipo de respuesta ofrece el Estado frente al sufrimiento de las víctimas? Se suele presentar la eutanasia como una expresión de autonomía y libertad individual. Pero ¿es verdaderamente libre elegir la muerte en medio de una vida atravesada por el trauma, el dolor y la desesperanza? El derecho a la vida es el presupuesto de todos los demás derechos: inviolable e irrenunciable. Convertirlo en disponible acarrea el riesgo de que el Estado, en lugar de garantizar justicia, acompañamiento y reconstrucción para las víctimas, ofrezca como salida la eliminación del sufrimiento mediante la eliminación de quien sufre. Y eso está muy lejos de ser un avance. Una sociedad verdaderamente comprometida con la dignidad humana no debería conformarse con facilitar la muerte, sino redoblar sus esfuerzos para hacer posible la vida.

Josefina Buratti

joseburattib@gmail.com

Racismo v. misoginia

Llama la atención que tanto en Brasil como en la Argentina no se halla hecho casi mención ni tomado medidas legales, en el caso de Brasil, por los gestos obscenos que se observan en el video hacia la joven argentina, realizados por el empleado del local donde ocurrieron los hechos de público conocimiento.

Racismo v. Misoginia.

Juan Carlos Paludi

DNI 7.600.795

Seguridad financiera

En rueda de amigos, todos universitarios y empresarios, conversamos sobre mi propuesta de impulsar el rápido ingreso de los 300.000 millones de dólares del colchón en los bancos para reactivar el crecimiento argentino. La reciente aprobación de la Ley 27.799 de inocencia fiscal facilita mucho las decisiones. Pero, la mayoría de mis amigos mostraron su falta de confianza en los gobiernos y los peligros de “pesificaciones” u otras formas de confiscaciones como ya hubo en el pasado por parte de futuros gobiernos populistas. Este miedo es real y, como se dice, “el dinero es cobarde” se me ocurrió una propuesta para contrarrestarlo. ¿No sería factible un seguro internacional contra una decisión de cualquier gobierno en este sentido? Un siniestro como el mencionado puede ser similar a una pérdida por un granizo, un choque, un incendio etc. Mis amigos se quedaron meneando sus cabezas ante la propuesta. El costo de su prima puede ser alta, pero estimo siempre bastante menor a la pérdida de rentabilidad por tener esos millones en el colchón.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Veredas

Juana se cayó en la calle al tropezar con baldosas flojas. Igual que me pasó a mí y a mi madre. El día que alguien haga juicio al municipio porteño por millones de pesos lo ganará y la ciudad tendrá las veredas que vemos en películas, hace muchas décadas.

Patricio Avellaneda

patoave48@gmai.com

Pesado lastre

Un reciente estudio de la Universidad Austral y el IAE, afirma que si se eliminaran las retenciones al agro y mejorara la infraestructura, la producción agroindustrial en pocos años podría aumentar en un 90% superando los 250 millones de toneladas y pasando a ser el gran motor del crecimiento argentino. Actualmente, la presión fiscal sobre la renta agrícola es del 55%, mientras que los productores de la Unión Europea reciben apoyos estatales del 16%. El transporte de granos por camión, el estado de la red vial y el atraso tecnológico del parque de tractores y cosechadoras encarecen los costos y afectan la productividad. A pesar de ese pesado lastre el complejo agroindustrial aporta el 23% del PBI y representa el 60% de las exportaciones totales. Pero si se eliminaran las retenciones y mejorara la logística, el sector productivo modernizaría su equipamiento y aumentaría el área agrícola en 6,5 millones de hectáreas, pasando a aportar el 45% del PBI y fortaleciendo la generación actual de divisas. Si el populismo no hubiera hecho demagogia con la mal llamada justicia social, no existirían retenciones y todo el país estaría mucho mejor.

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

Estudiantes agredidos

Dias pasados un docente de la Universidad de Lanús agredió verbal y físicamente a alumnos que en dicha casa de estudios se encontraban militando a favor de La Libertad Avanza. El suceso, indignante desde todo punto de vista, es contrario al más elemental concepto de lo que significa ser docente. Su función,además de ser un transmisor de conocimientos, debe ser la de fomentar un ámbito de convivencia civilizada, de respeto y tolerancia dentro y fuera del aula. “Lo que es el maestro es más importante que lo que enseña” señaló el autor estadounidense Karl A.Menninger .Que un individuo intolerante y violento estéa cargo de una cátedra en una universidad pública o en cualquier ámbito educativo es solo producto del severo grado de deterioro al que ha sido sometida la educación en los últimos 40 años. El informe PISA así lo confirma. Lo ocurrido en la Universidad de Lanús es una muestra fehaciente, no solo de quienes son los docentes que continúan perpetuando la decadencia de la educación en la Argentina, sino también de aquellos que con su “ejemplo” fomentan en sus alumnos el salvajismo, la injuria y el retroceso.

Miguel Budich

Mabudich@gmail.com

Palais de Glace

El Palais de Glace está cerrado desde 2017 debido a obras de restauración y puesta en valor que se encuentran paralizadas. La obra que debía finalizar en 2019, sólo alcanzó un avance del 22%, y se detuvo ese año. Aunque se intentó reactivar en 2023, las tareas se frenaron nuevamente. El edificio, declarado Monumento Histórico Nacional en 2004, es un espacio emblemático para las artes visuales en la Argentina y sede del Salón Nacional de Artes Visuales. Para los burócratas, la cultura es un gasto, ya que ellos representan los renglones torcidos de la educación, que impide a los habitantes formar y enriquecer su acervo cultural y nutrir aspectos esenciales de la personalidad.

Arnoldo Krawicki

DNI 4.420.123