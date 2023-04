Cartas e lectores: Dos pueblos, inodoros para todos, incompetencia

escuchar

Dos pueblos

Todos los días leo análisis de politólogos, periodistas y prestigiosos analistas que tratan al pueblo argentino como una unidad. Me gustaría preguntar si realmente es así. A mi parecer, en esta bendita tierra cohabitan dos pueblos: uno mayormente desarrollado, estudioso, trabajador y con valores morales. El otro, exactamente lo opuesto, y que además pretende vivir a costillas del primero. Esta calificación atraviesa a las clases socioeconómicas, ya que hay de todo en ambos pueblos, aun cuando sus proporciones pueden no ser las mismas. A mi manera de ver, esta es la principal división que existe. No es la de ricos y pobres que nos pretenden hacer creer. Lo realmente curioso es que los del pueblo más desarrollado y más preparado nos estamos dejando llevar de las narices por aquel otro.

E. Yardin Millord

DNI 93.194.658

Inodoros para todos

La semana pasada los canales de TV informaron que un candidato a la intendencia de Tafí Viejo en Tucumán promete instalar, si llega a ser elegido, algo así como dos mil baños en casas del municipio, para que todos puedan hacer allí sus necesidades fisiológicas. Más allá del impacto mediático que produjo, actualiza el tema de la pobreza estructural que desde hace tanto tiempo sufren muchos argentinos. Hay tantos que carecen de agua potable para consumo, baños donde puedan darse el lujo de una ducha, servicios sanitarios, cloacas, obras hídricas que eviten zonas inundadas donde se levantan precarias viviendas, y podríamos seguir... A esto se le llama en español “falta de obras de infraestructura”. Es la causa primaria de la llamada “pobreza estructural”.

La responsabilidad no es de nadie más que de los gobiernos que han gobernado esos territorios, noroeste, conurbano, donde esta falta de obras es más crítica, en los últimos 40 años.

Irónicamente, está más claro que el agua de quién es la culpa de este imperdonable atraso con que se castiga a tantos compatriotas.

Marta Teresa González

hgonda2@yahoo.com

Incompetencia

Es muy conocido en recursos humanos el principio de Peter, que en resumen establece que los seres humanos, todos, tenemos un “nivel de incompetencia” tras el cual, sin importar el antecedente laboral, seremos ineficientes. El ámbito privado lo atiende y a veces hasta lo sufre. El ámbito público (léase político) carece de este precepto. Más bien lo considera un prejuicio. Yo me atrevo a llamarlo “un perjuicio”. A diario vemos cómo la militancia se ve recompensada. Cómo la adulación recibe premios. En todos los casos bajo la forma que cargos públicos que solventamos todos, sin que medie una justa evaluación de la capacidad para el ejercicio de ese puesto. Por eso sufrimos la incompetencia de miríadas de “funcionarios” que jamás han demostrado idoneidad para el cargo que desempeñan, requisito principal, junto con la honestidad.

Evito mencionar los casos, por respeto a la brevedad y por la claridad de la evidencia a disposición de los lectores.

¿Cambiará alguna vez?

Carlos F. E. Neme

nemecar98@gmail.com

Kosteki y Santillán

Sería bueno recordarle al señor Aníbal Fernández que la última vez que hubo sangre y muerte en las calles fue durante su gestión como secretario general de la Presidencia. Para ser preciso, en la estación Avellaneda luego de una manifestación en el Puente Pueyrredón, donde fueron asesinados los militantes Kosteki y Santillán.

Santiago McCormick

DNI 4.548.349

Populismo, papelismo

Impactado por las increíbles maniobras contables, desafiando sus reglas básicas, resultado de las peores formas del llamado “populismo”, reflexioné sobre una de sus consecuencias, ya cíclicas aquí, y sufridas por muchos países, a lo largo de la no muy lejana historia. Los resultados, entre los cuales se encuentra el índice de inflación mensual, hoy publicado, indican que también se ha caído en el “papelismo”, es decir, la loca adicción a las imprentas, para poder disponer de nuestros maltratados pesos argentinos. Ya no alcanza la capacidad productiva argentina, hay que recurrir a otros países.

¿Será el populismo el que lleva al papelismo o será al revés ?

Gustavo Ovide

DNI 8.296.456

Temor

Preocupación, intriga y desconfianza vienen a mi mente cuando leo que Arabia Saudita aportará US$500 millones para cubrir varias obras de infraestructura nacional. Será otro préstamo, otro acuerdo o una colaboración… ¡qué miedo!

Carole Carmody

DNI 16.345.083

Alquileres

Para alquilar una propiedad, tengo que seguir una reglamentación rígida que me dice cómo se puede hacer un contrato entre dos privados. Este modo de hacer contratos no se ajusta a las necesidades y conveniencias de ambas partes. Es una regla general. Además, se lo pinta al inquilino como víctima. La propietaria sería la rica. Ejemplo: jubilada con jubilación mínima ($73.665) que heredó el departamento y el monto por el alquiler la ayuda a sobrevivir. El alquiler de dos ambientes en CABA ronda

los 80.000 pesos. Entre jubilación y alquiler tendría un ingreso de 153.665, unos 384 dólares. La ley dice cada cuánto puede aumentar el alquiler y cuánto puede aumentarlo mediante un índice complejo. Y esperar sentada a que la inflación la devore.

Congresistas: dejen que las dos partes firmen qué quieren, cada cuánto, por cuánto. Dejen de inmiscuirse en asuntos privados como es alquilar una propiedad privada a un privado.

Alicia I. Halberstein

aliciaihalb@aol.com

En la Red Facebook

La formación docente es el principal problema educativo percibido por los argentinos

“Los nuevos maestros y profesores son egresados de la empobrecida educación, eso contribuye a que la calidad baje”- Majo Carmiña

“Tendrían que fijarse también que hace diez años no hay código disciplinario en la escuela. Cualquier chico puede hacer lo que quiera y no hay problemas. Hay aulas que son verdaderos campos de batalla”- Luciana Tomasin

“Un docente que se mueve por dos, tres o más escuelas es casi imposible que esté presente del todo en el aula, porque en una hora ya tiene que estar en otra”- Lucía Delfina

