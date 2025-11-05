Cartas lectores: Testimoniales, deuda, nombramiento

Testimoniales

Siempre me pareció detestable y deshonesto la actitud del kirchnerismo que imponía candidatos testimoniales, pero eran los K, no podíamos pretender mucha coherencia y corrección. Pero ahora nos encontramos con que LLA tiene la misma actitud, colocando nombres en sus listas para después cambiar los cargos, con el agravante de que en el caso de Santilli pretendían incluso imprimir nuevas boletas de votación, con un costo enorme. También mencionemos que para Milei Santilli era un “engendro de Juntos por el Cargo”, lo que hace incomprensible que él mismo le dé un ministerio.

¿ Y el respeto a la sociedad y los votantes? ¿Esta práctica llegó para quedarse? ¿Los votantes no volveremos a saber a quién le damos nuestro voto?

Deuda

Cuando lo hacen “los otros”, el kirchnerismo sale de punta a decir que todo endeudamiento es entregar el país al Diablo, al que imaginan y representan con imágenes mucho más palpables y terrenales que las habituales para imaginar a esa entidad mítico-religiosa. Pero a la hora de los bifes, cuando presenta el proyecto de presupuesto para su provincia, el gobernador Kicillof incluye un endeudamiento de 3000 millones de dólares, el cual la quebrada provincia difícilmente pueda devolver y honrar. Pero como cree que imprimir billetes sin respaldo no genera inflación (según él mismo ha sostenido), no habrá problema con eso, porque: o llega a presidente y lo soluciona imprimiendo papelitos, o le deja el regalito quien lo suceda, al que seguramente tildarán de inútil por no poder pagar la deuda.

Nombramiento

En 1890, en circunstancias difíciles para la república, el presidente Carlos Pellegrini nombró ministro del Interior a Julio Roca, quien cuatro años antes había sido presidente de la Nación. Pellegrini Valoró toda la experiencia de Roca como hombre de gobierno. ¿No pudo el presidente Milei -que tanto admira a los hombres de la generación del 80- nombrar jefe de Gabinete o ministro del Interior al expresidente Macri y beneficiarse de su experiencia como gobernante? No fue así. Prefirió nombrar a un vocero amigo de su hermana con nula experiencia de gobierno.

Discapacidad

El delicado tema de la discapacidad en nuestro país y las pensiones no contributivas por invalidez correspondientes, más otros beneficios asociados, se han vuelto un tema controversial frente al mal uso de este derecho y de estos beneficios por parte de los políticos peronistas desde 2003 a la fecha.

En primer lugar debería completarse de manera fehaciente la auditoría que permita verificar el cumplimiento de los requisitos para separar aquellos casos en que se detecten irregularidades, como cobros indebidos por personas que no presentan las discapacidades presentadas o se trate de personas fallecidas o presas. Finalizada esta necesaria auditoría, los falsos beneficiarios no solamente deben recibir los castigos penales correspondientes, sino que deben devolvernos los cobros recibidos de forma indebida actualizados a la fecha. El que las hace, las paga.

Hora del futuro

El peronismo, cuyos gobiernos en mayorías se pueden medir en décadas, pone en la mesa si conviene desdoblar o no, si los tenistas son tontos, si a las elecciones las ganó Trump, o si Milei no solucionó los problemas que ellos causaron. La Libertad Avanza, cuyo gobierno en minoría aún se mide en meses y semanas, y que ya consiguió bajar la inflación, la pobreza, los femicidios, los piquetes y la guerra narco en Rosario, quiere discutir reformas urgentes para agilizar la recuperación, esa que ya empezó desde el primer día. No hay dato alguno en campo alguno que la contradiga. Sólo la nostalgia de tiempos peores sostiene a una reducida pero ruidosa secta que, a medida que se aleja del poder, se vuelven más violentos. Nadie en su sano juicio hay alli. Se acabó. Es la hora del futuro.

Jueces verdugos

Muchas veces nos hemos referido en esta sección a la carencia de piedad de los jueces verdugos que dictan sentencias inicuas y clavan cobarde y sádicamente su escalpelo sobre el cuerpo sangrante de gente inocente de toda inocencia. Para colmo, ello lo hacen falsamente escudados en el supuesto análisis de hechos ocurridos hace cincuenta años, con respecto a los cuales, por el mero paso de tantas décadas no hay prueba alguna que pueda subsistir. Pero, no sólo con los injustamente castigados militares sucede ello. También se lo puede ver con cantidad de civiles como el Dr. Jaime Smart, prestigioso integrante de la Cámara Federal en lo Penal de los años 70, que tantas vidas ha salvado y que, sin embargo, hoy luego de medio siglo se lo mantiene detenido bajo una ristra de sentencias perversas que a coro dictan personajes menores disfrazados de jueces. Y, en esa misma línea, hace poco tiempo, por ejemplo, la integrante del Ministerio Público Fiscal, Ana Oberlin, se dio el gusto de criticar sin argumento alguno a aquella Cámara Federal en lo Penal, olvidando que por la justa y equilibrada actuación de ésta ella estaba disfrutando de la vida. Más aún, el Dr. Smart, en medio del juicio oral pidió la palabra, y le explicó que sus padres, integrantes de la agrupación montoneros, fueron puestos a disposición de la Sala II de esa Cámara, integrada por los doctores Munilla Lacasa, Black y el propio Smart, quienes después de tomarles declaración indagatoria los mantuvieron detenidos y protegidos de cualquier arbitrariedad, siendo liberados al cabo de un año por la amnistía del 25/5/1973. Que gracias a la actitud de esos camaristas la acusadora había nacido unos años después. Al escuchar esto con enorme sorpresa, la Sra. Oberlin sólo se quedó callada guardando el más absoluto silencio.-

Mientras tanto, jueces y fiscales inicuos siguen celebrando la muerte en las mazmorras.

Ruta 5

El sábado pasado viajé a Pehuajó por la ruta 5. Quiero compartir el bochorno, la desesperación que sentí. Una ruta abandonada, las banquinas con pastos altos ( no pinches una goma porque no sé adónde vas a ir a parar…), los bordes con esas deformidades peligrosísimas que dejan los transportes tan cargados, muchísimos camiones que viajan pegados unos con otros lo cual hace difícil pasarlos. En fin, sentí una terrible desprotección. ¡Qué desidia! Qué tristeza ver el abandono. Eso sí, los peajes funcionan a la perfección. Pobre gente la que tiene que viajar seguido. La compadezco.

