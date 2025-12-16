Cartas: Mal endémico, movilización, ley laboral

Mal endémico

Los recientes episodios de corrupción (AFA, Legislatura de la provincia de Buenos Aires, discapacidad, etc.) me llevaron a la siguiente reflexión: sería muy ingenuo pretender que en los entornos de los gobiernos no existan focos aislados de corrupción. El ejercicio del poder puede despertar las bajezas más horribles del ser humano. El drama en la Argentina es que desde hace más de 70 años la corrupción dejó la periferia para instalarse en la cima del poder, con una voracidad progresiva y a un ritmo exponencial, propagándose como metástasis cancerígenas desde el Poder Ejecutivo hacia el: Legislativo, Judicial, gobernaciones, intendencias, ministerios, sindicatos, etc., creando tramas y trenzas de complicidades siniestras que terminan englobando a todo el poder político y contaminando al resto de la sociedad, y que llevan a que mientras unos pocos se enriquecen el resto de los ciudadanos se sume en la indigencia y pasen a ser rehenes del sistema.

Si no logramos eliminar este mal endémico mediante condenas y medidas judiciales ejemplares, más una educación de excelencia a las nuevas generaciones, será muy difícil llegar ser un país serio y próspero como anhelan los argentinos de bien.

Eduardo M. Ottolenghi

can_otto@hotmail.com

Movilización

Los titulares de la CGT están anunciando para pasado mañana una movilización a Plaza de Mayo, en protesta por el proyecto de reforma laboral. Es de esperar que estos señores marchen, como corresponde, sin cortar las calles e impedir el libre tránsito a quienes necesitamos llegar a nuestros trabajos, así como la vuelta a casa. Ojalá prime la razón y la empatía de la que tanto hablan. Que la pongan en práctica. Que así sea.

Cristina Wakim

criswakim29@gmail.com

Ley laboral

¿Podrán senadores y diputados tratar la ley laboral, cuando la mayor parte de los miembros de las cámaras nunca ha trabajado por fuera del estado? Es decir, nunca han vivido en el mundo real de las relaciones de trabajo, pagado un sueldo con su propio capital, ni saben lo que es el riesgo de tener una empresa privada. Tampoco han tenido que salir a buscar un trabajo y no ser contratado por los riesgos legales que genera tener un empleado en la Argentina . Será, sin duda, muy difícil que legislen sobre el tema. ¿No le estaremos pidiendo “peras al olmo”?

Rodolfo Miani

DNI 17.865.757

Vacunas

Son muchos los que parecen hablar de los posibles efectos secundarios de las vacunas, por ejemplo, el autismo, pero pocos discuten las enfermedades que previnieron, como la poliomielitis, sarampión, difteria, tétanos ,etc. El sarampión no es una enfermedad leve pudiendo llevar al niño a una neumonía o encefalitis, de alto riesgo letal.. En 1971 tuvimos un brote de sarampión y poliomielitis, recuerdo que en una guardia por inmunización inadecuada internamos quince niños, la mayoría de la villa de emergencia 31, con graves complicaciones y alta letalidad, y ese mismo año apareció el brote de poliomielitis, con pacientes graves. Junto con los doctores Enrique Schiaffino , pediatra de San Andrés de Giles, y Pedro de Sarrasqueta, manejamos los pulmotores, y cuando no había corriente eléctrica usábamos el pedal en la base del aparato. La poliomielitis fue el fantasma del siglo. Más tarde, ejerciendo en ALPI, vi las secuelas de esta enfermedad. Esperemos que los activistas antivacunas despierten de su histeria anticientífica y vuelvan a aplicar la evidencia y los importantes datos al tomar decisiones de salud pública, últimamente han aparecido espectáculos antivacunas que rozan con lo grotesco , haciendo gala de la desinformación con respecto a la vacuna y aumentando la confusión en los padres.

Alejandro Awad

Ex Jefe Clínica Hospital R. Gutiérrez

DNI 4.420.941

Una larga saga

El escándalo de Tapia y su organización tiene múltiples aristas, aunque todas conducen al mismo sitio. Una pregunta simple debería interpelarnos: ¿a cuántos hospitales, escuelas o viviendas equivale el dinero que hoy se esfuma entre manejos opacos y silencios cómplices?

Pero no nos engañemos. No es una anomalía ni una excepción. Es apenas otro capítulo -ya casi rutinario- de una larga saga que lleva más de ochenta años y responde a un mismo sello: el peronismo, con sus sucesivas y camaleónicas metamorfosis, siempre dispuesto a cambiar de nombre para no cambiar de prácticas.

Enrique T. Vidal Bazterrica

evidalbazterrica@gmail.com

Huella de carbono

¿Habrá algún organismo competente que instruya a la AFA sobre cuál fue el impacto diferencial en la huella de carbono del partido final jugado el sábado pasado en Santiago del Estero en lugar de jugarlo en el AMBA?Mover más de 30.000 simpatizantes unos 2000 kilómetros es un sinsentido que debe ser analizado y reprobado. Sin contar los accidentes que se podrían haber provocado por esta procesión.

Mariano Pérez Silva

DNI 7.671.576

Navidad compartida

Navidad Compartida es una iniciativa del Movimiento Cristiano para Gente de Rugby, por la cual, con el esfuerzo de muchas familias y clubes de rugby, se llevan cajas navideñas en camiones a distintas familias, que las reciben con nombre y apellido en distintas localidades de nuestro país. Estos “gestos” de generosidad -que también se hacen en otras provincias- marcan la presencia del rugby en este momento tan particular de nuestra Argentina, y especialmente en esta nueva venida del niño Jesús, para estar en cada uno de nuestros corazones.

Miguel Martin y Herrera

DNI 14.525.621

