Cepo, dignidad, explicación

Cepo

Cuba sale a comprar dólares al precio del mercado negro. Venezuela da un paso más hacia la dolarización. El nuevo presidente de Colombia designa a José Ocampo ministro de Economía, en un claro guiño al mercado. Mientras tanto, en la Argentina seguimos a muerte con el cepo.

Cristina Inés Sánchez

cristinaisanchez71@outlook.com

Dignidad

Muchas veces hemos escuchado que los medios hegemónicos condicionan la libertad de expresión de quienes desempeñan las tareas periodísticas. Está claro que esto no siempre es así, y que como en todos los ámbitos ocurre, hay profesionales que ejercen su función con libertad de criterio y sin más límites que los que su responsabilidad y principios le dictan. Gracias a Dios, en la delicada misión de informar, base de la vigencia republicana, son muchas las excepciones que contradicen aquel axioma, y pese a los intentos muchas veces de condicionarla actúan con la convicción y dignidad que su conciencia les dicta. Por supuesto que no siempre es así, y existen muchos casos de genuflexos que se arrastran bajo la influencia del miedo o, lo que es peor, de la dádiva, que tuercen su voluntad. La renuncia de Viviana Canosa al canal donde desempeñaba su función es por demás elocuente y le da a la ciudadanía un aire de frescura y esperanza en saber que no todo está perdido y que ese cuarto poder tiene reservas éticas y morales que merecen destacar. Vaya en ella también el reconocimiento a muchos periodistas que día a día ejercen su labor de informar con la probidad y honestidad que su profesión exige.

Juan C. Cornejo

DNI 4.550.806

Explicación

Increíblemente el país sigue en vilo por la influencia y el poder político de la vicepresidenta de la Nación, que tiene más del 70% de imagen negativa en la sociedad. ¿Podrá la ciencia política explicar este fenómeno que tanto mal le hace a la república?

Patricio Carli

DNI 16.600.038

Defender la soberanía

Defender la soberanía argentina no es solo defender las Malvinas, es defender Villa Mascardi, defender Rosario. Defender el conurbano bonaerense, defender nuestras fronteras con Bolivia y Paraguay del contrabando. Tanto cambio de gabinete no puede darnos un verdadero ministro de Seguridad, no un inoperante como el que tenemos ahora. Hay tanta gente idónea que puede ocupar ese cargo, cuidarnos bien y defender la soberanía en todo el territorio argentino.

Clara Rodríguez Ponte

claravilamoret@yahoo.com.ar

Con la bandera, no

Excelente la nota de Maia Jastreblansky que contiene la palabra pacto ligada al nombre Cristina y al apellido Massa. Y mejor aún la imagen que acompaña esa nota. Allí se ve a Massa usando nuestra bandera nacional para ocultar con ella parte de su rostro mientras se acercaba a Cristina a decirle algo al oído. “Nuestro pabellón nacional no es un elemento ornamental, es el más elevado de los símbolos nacionales. En todo momento se le rendirán el máximo honor y respeto como afirmación de educación patriótica”, afirma el Instituto Belgraniano. Si Massa quiere seguir haciendo declaraciones a viva voz o tapándose los labios –que nunca respetará, ya que sus convicciones son nulas–, allá él. Con nuestra enseña patria, no.

Juan Fagalde

DNI 25.431.713

Derecho a la vida

Respecto de la carta enviada por el señor Juan Carlos Parodi, en primer lugar debo decir que el derecho a la vida tenemos que respetarlo sin objeción alguna, por cuanto no somos quiénes para disponer de la vida de los niños/as por nacer. ¿Podemos legalizar el aborto para evitar que determinados niños/as se conviertan en adictos a las drogas o destruyan sus vidas? ¿Quiénes somos para tener esa certeza? El señor Parodi hace alusión en su carta al jugador Carlos Tevez, quien como bien sabemos pese a haber nacido en un hogar humilde obtuvo sus logros gracias a su trabajo y perseverancia. Finalmente, tampoco corresponde legalizar el aborto y de esta forma disponer que está bien que las madres puedan abortar a sus hijos/as por nacer porque claramente no se trata del cuerpo de la madre, sino, por el contrario, de otra vida.

María Laura Farías

DNI 11.957.160

Multa

Hago referencia al colega lector a quien pararon en una ruta saliendo de la ciudad de Córdoba por no tener encendidas las luces bajas. Cuenta cómo lo quisieron multar y que “naturalmente” protestó. Comenta que tenía encendida luces de “baja intensidad”. Los automóviles tienen tres tipos de luces: posición, bajas y altas. El lector estaba en infracción, pero le pareció que era una exageración que lo multasen porque, si bien no lo dice, las luces de “baja intensidad” refieren a las de posición. El punto que quiero destacar es que parecería que queremos normas que se apliquen según nuestro criterio. En este caso el mismo lector reconoce que estaba en infracción. De manera que no hay mucho que hablar. Multa y pagarla. La normas están para ser cumplidas, si no estoy de acuerdo puedo manifestar la disconformidad ante la autoridad competente. Nunca dejar de cumplirla. Este pequeño incidente lo traigo a colación como muestra representativa de cómo razonamos los argentinos. No todos, pero sin lugar a dudas la mayoría.

Osvaldo R. Massa

DNI 4.431.279

Educación en el rugby

Los Pumas vencían a los Wallabies 26 a 24. Penal para Australia. El pateador se prepara... gran silbatina de toda la cancha... la pelota entra perfecta entre los palos. Australia 27, Los Pumas 24. He visto muchos partidos de rugby en casi 60 años. No recuerdo que una silbatina modifique la trayectoria de una pelota pateada por un buen pateador. ¿Qué tal si ante esta evidencia probamos con ser un pueblo educado?

Guillermo González Lima

DNI 7.787.624

En la Red Facebook

Cristina Kirchner recusó al fiscal Diego Luciani y a uno de los jueces del caso Vialidad

“Si es inocente, en vez de querer correr a quienes la juzgan que lo demuestre... Es muy simple”- Florencia Villanueva

“¿Para qué tanto lío si según dijo ella la historia la va a absolver?”- Carlos Omar Aguirre

“¡Quieren dar órdenes a la Justicia! Si es inocente, no tendría que preocuparse”- Lía Diana Rojas