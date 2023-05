CGT, señor feudal, beatificación

escuchar

CGT

El acto de la CGT en Núñez reunió, dicen los medios, unos 15.000 “trabajadores” que no trabajaron el lunes 1º de mayo por el Día del Trabajador y por lo visto no trabajaron el 2 de mayo tampoco. Con “trabajadores” como estos, la Argentina es inviable.

María Teresa Reynal

DNI 11.265.875

Señor feudal

Tan cierto es que los porteños somos hijos de nuestras madres como que quien nos tilda de reverendos es un señor feudal que representa uno de los grandes males que debe solucionar el país para poder despegar.

Sergio Buitrago

DNI 20.225.898

Beatificación

Tardío reconocimiento. Bien merecida la autorización del Vaticano a una causa tan justa. El trágico sufrimiento de estar secuestrado durante un año largo. En condiciones inhumanas. En plena democracia. El coronel Argentino del Valle Larrabure fue víctima de indignos vejámenes. Asesinado y arrojado en una zanja. No obstante, su integridad de hombre de bien lo llevó a deponer amarguras. En la relación epistolar con sus hijos les rogaba perdonar y no buscar venganza. Ni sentir odio en sus corazones.

Clara Blanco Pinto

blancopintoclara@gmail.com

Avión presidencial

Más allá del inoportuno y excesivo gasto en la compra de este “capricho” presidencial, lo que más llama la atención y denota el poco interés en bajar el gasto público es la burocracia que hay detrás de la flota de aviones del Estado. ¿Por qué debemos mantener una estructura totalmente superflua, en tiempos de crisis, y en otros tiempos también, si perfectamente la operación y mantenimiento de la flota podría estar en manos de la Fuerza Aérea Argentina? Se podrían ahorrar millonarios recursos que bien pudieran ser destinados a modernizar nuestra alicaída FF.AA., comprar los ya “famosos” aviones hidrantes, o bien destinar esos fondos a otras áreas. Pero no: la pobreza intelectual, el resentimiento habitual del “poderoso” y su afán de “parecer” los llevan a ejecutar estos gastos totalmente innecesarios y, más aún, en tiempos de crisis.

Martín Molteni

DNI 13.549.062

Ñamericano

Sin ánimo de desmerecer la trayectoria de Martín Caparrós, de visita en Buenos Aires por la presentación de sus libros en la Feria del Libro, me resulta muy curioso que el argumento que da para sostener su propuesta de cambiarle el nombre al idioma español por “ñamericano”, por lo que recibió algunas críticas en Twitter por parte del escritor y periodista español Arturo Pérez-Reverte, sea que como americanos, no le encuentra sentido que usemos para denominar al idioma que hablamos el nombre del país que nos conquistó, como sucede con el inglés y el francés, provenientes de lugares lejanos. Lo que a mí me resulta sin sentido es que a él se le ocurran estas ideas tan “americanistas”, desde España, donde reside.

Carolina Arias

DNI 14304492

Gestiones deficitarias

En Parque Sarmiento, Geraldo Morales en su apoyo a Martín Lousteau, manifestó que el próximo jefe de gobierno de CABA debe ser radical. Analizando a ese candidato en sus deficitarias gestiones anteriores solo recuerdo que como ministro de Economía impulsó la 125, que casi incendia el país, y que convivió con la destrucción de Indec. Como embajador en EE.UU. solo recuerdo como único hecho destacado su indebida renuncia semanas antes de que concurra el presidente que lo designó y como senador no observo nada productivo. Me asalta la duda sobre su capacidad.

Julio César de la Barrera

Juliodelabarrera@hotmail.com

Dólar Moritán

Recuerdo cuando, en julio de 2021, el legislador Roberto García Moritán advirtió sobre la posibilidad de que el dólar superara los 400 pesos tras las elecciones. A pesar de ello, las autoridades del Gobierno, así como los simpatizantes afines al oficialismo, desestimaron este pronóstico con una falta de ética y respeto garrafal. Hoy en día, no debería sorprendernos que dicho pronóstico se haya acrecentado significativamente, dada la intención del Gobierno de devaluar el peso. Resulta curioso que aquellos que antes criticaban ahora se encuentren callados. ¿Cuál será la razón?

Juan T. Medi Cogo.

jtmcogo@gmail.com

Empleado de correos

El artículo sobre el homenaje a Rubén Darío por los 130 años de su llegada a la Argentina describe a este como poeta, articulista, corresponsal de guerra y traductor. A estas ocupaciones podríamos agregar la de empleado de correos. En 1895, el gobierno colombiano cerró su consulado en Buenos Aires, del que Rubén Darío era titular. Para compensar la pérdida de este ingreso, Darío consiguió un puesto en la Dirección de Correos y Telégrafos. Aunque ocupó ese cargo solamente unos meses, el poeta ocasionalmente se presentaba a sí mismo como “Rubén Darío, empleado de correos”.

Claudio H. Sánchez

claudiofisicamente@yahoo.com.ar

Infinitas gracias

En el vuelo 1133 de Aerolíneas Argentinas que salió de Madrid el viernes 28/4, a las 20, con destino a Buenos Aires, a las dos horas de su despegue se me disparó la arritmia cardíaca que tengo hace varios años. Le pedí a una señora que viajaba a mi lado que por favor hablara con una azafata. Al momento ubicaron a un cardiólogo y todas las azafatas ya estaban a disposición del médico, sin dejarme un solo instante. Quiero valorar el esfuerzo de toda la tripulación, incluidos el comandante y el doctor Juan Pablo Tomas, que estuvieron unas tres horas haciendo lo posible para volver a llevar mi corazón al ritmo normal. Muchas gracias también a María Fernanda Mucci, Vivian Dodds, Liliana Gagliolo, María Pasquero y Pamela González.

Ricardo Szuldiner

DNI 4.418.723

