Colegios cerrados, carta a Macron y feriados

Colegios cerrados

Los colegios secundarios de La Plata llevan más de un año con sus puertas cerradas. Colegios emblemáticos, pilares de la educación pública, vacíos desde hace 14 meses. Un semestre completo dilapidado (septiembre de 2020 a febrero de 2021), cuando los números de contagios hubieran permitido, claramente, retomar la presencialidad con los protocolos pertinentes. En tiempos de una modesta complejidad, en que abrieron el hipódromo y el bingo, y se propició la circulación de millones de personas para el turismo, las aulas permanecieron vacías. Los campos de deporte, vacíos. Hoy, seguramente, con la situación epidemiológica que transitamos, resulta imprudente pensar en un regreso a la educación presencial. Es así que los chicos continuarán pagando un muy alto precio por la negligencia e inoperancia de las autoridades de turno y se seguirán escribiendo las líneas de una de las páginas más oscuras en la historia de la educación: una dramática crisis educativa que aún no encuentra responsables para evitar el deterioro cultural, psicológico, emocional y espiritual de miles de chicos, cada vez más profundo y lamentable.

Fernando Bourdoncle

DNI 17.992.856

Carta a Macron

Presidente Macron, me dirijo a usted, en el marco de la visita de nuestro presidente a su país, para manifestarle mi indignación en mi carácter de ciudadana argentina. Entregar un libro con dedicatoria felicitando a nuestro presidente “por haber logrado instaurar el aborto en la Argentina” muestra su desconocimiento respecto de nuestra Constitución, la cual respeta la vida del ser humano desde la concepción, adhiriendo al pacto de San José de Costa Rica y a la Convención de los Derechos del Niño, que tutelan la vida en el mismo sentido. No hay razón para felicitar a nuestro presidente, ya que esta nefasta ley solo provocará un genocidio en la Argentina, el mayor que haya conocido la historia de este país. Felicitar al Presidente por este hecho no solo me resulta incomprensible, sino que lo encuentro completamente fuera de lugar viniendo del presidente de otro país. Espero una disculpa con todos los argentinos que lamentamos profundamente esta ofensa a nuestra idiosincrasia, totalmente contraria a la ideología del aborto y el descarte de seres humanos.

Magdalena Silveyra

DNI 13.120.747

Y más de 200 firmas

Feriados

Las autoridades nacionales han suspendido el feriado puente del 24. En un país en nuestra presente situación sanitaria y económica no solo debería suspenderse, sino eliminarse permanentemente ese feriado, así como muchos otros. No es razonable darse el lujo de tener 18 feriados en el año.

C. Dalmiro Estol

DNI 4.496.841

Concordato

En consonancia con la carta de lectores de José Luis Rinaldi del 11 del actual, en la que solicita a los legisladores no restringir el acceso a ceremonias religiosas en lugares cerrados debido a las inclemencias de las temperaturas que se aproximan –y no mencionó las eventuales lluvias o los territorios gélidos–, advierto que estamos bajo vigencia del concordato firmado por la Argentina y la Santa Sede en 1966, en cuyo artículo 1° dice: “El Estado argentino reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual, el libre y público ejercicio de su culto”. Este concordato es preexistente a la firma de la actual Constitución nacional; su jerarquía es superior a la de leyes y decretos. El gobierno debe garantizar la posibilidad del culto público porque es un derecho religioso de todo ser humano y, además, porque se debe cumplir con lo pactado, sin que esto implique menoscabo a las razones o medidas sanitarias que deban atenderse. Es razonable, justo y exigible que lo mismo valga para otros credos, aun sin acuerdos análogos firmados. El aún vigente DNU 287/21 establece que en zonas de alto riesgo se suspenden “todo tipo de eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos en lugares cerrados que impliquen la concurrencia de personas”, lo que, de aplicarse con rigor, excluiría a muchos de su derecho a celebraciones al frío aire libre. Es muy difícil asimilar que mediante este decreto se garantice la posibilidad del culto público.

Ignacio Pérez Constanzó

DNI 24.872.110

Universidades

Es muy preocupante que al parecer nadie en la sociedad argentina pida la reapertura de las universidades. Ni la comunidad académica ni otros sectores ligados a la enseñanza hacen oír sus reclamos frente a este homicidio de la educación. Parecen conformarse con los desfavorables números de los estudiantes que se gradúan y los que abandonan los estudios. Lamentable futuro para una sociedad que no evita el peor de los crímenes, engendrar ignorantes cuando el mundo, a una velocidad inusitada, reclama cada vez más y mejores profesionales.

Edgardo Héctor Maradei

maradeidevo@gmail.com

Almeyda y Piñeyro

Señores gobernantes, personas con actitudes generosas como Matías Almeyda y Enrique Piñeyro es lo que necesitamos imperiosamente. En primer lugar, porque se ofrecen espontáneamente a realizar actos de bien público con su dinero, dejando en las arcas del Estado esos recursos para que (¡ojalá!) se utilicen en otras obras de bien público. Y segundo, pero aun más importante, para dar el ejemplo. ¿Quién puede estimar cuánta gente de bien se sentiría motivada a sumar también un granito de ayuda? Y así se hace una nación. Así se hace espíritu de equipo, con ejemplos. Lo que no necesitamos es que vayan a recibir el avión a Ezeiza, que haya funcionarios que se vacunan antes por izquierda y que tantos vivan como privilegiados gracias a los dineros públicos. Y, por favor, no usen la palabra amor para encubrir oscuras intenciones… el mal que pueden causar no tiene límites.

Antonio Mario Guarino

aguarino@fibertel.com.ar

En la Red Facebook

Covid en la provincia. Kreplak pidió “un cierre fuerte en las próximas semanas”

“Están igual que el principio allá por 2020, encerrados un año para equipar hospitales, esperando el pico y los llevó puestos”- Aída Luz González

“Vacunen más. Testeen más. Prohíban y controlen otras cosas que contagian más, como las movilizaciones, cortes, fútbol, control de aeropuertos, actos y reuniones políticas, velorios K, etc. Den el ejemplo alguna vez”- Juan Carlos Cari

