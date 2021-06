Control de los fiscales, propiedad privada y pago de impuestos

Control de los fiscales

Excelente el editorial del 9 de junio en el que se analiza el proyecto de reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal, que obtuvo media sanción en el Senado y que desde noviembre del año pasado se encuentra en la Cámara de Diputados, sin que haya sido llevado aún al recinto. El oficialismo logró dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y recién buscará su tratamiento cuando se haya asegurado la mayoría necesaria que lo convierta en ley. Por tal razón, realiza negociaciones y presiona a los legisladores que no integran los dos bloques mayoritarios. Esos 23 diputados inclinarán la balanza ante la sanción de la ley, que, de aprobarse, le permitirá al kirchnerismo controlar a los fiscales que investigan los casos de corrupción, o, de rechazarse, conservará la sana autonomía del Ministerio Público Fiscal.

Muchos de los miembros de esos bloques ya se han expedido públicamente a favor o en contra del proyecto de reforma. Solo falta que lo hagan, entre otros, los diputados Alma Sapag, Andrés Zottos, Antonio Carambia y los tres integrantes del Frente de la Concordia Misionero, Diego Sartori, Flavia Morales y Ricardo Welibach. Sería importante que a la brevedad hagan público el sentido de su voto, afirmativo o negativo, para terminar con la incertidumbre, y que el Congreso de la Nación se dedique a tratar urgentemente los temas que realmente necesita la ciudadanía, vinculados a la pandemia, a la salud, a la educación y a la reactivación economía.

Inés Arias

DNI 28.036.797

Propiedad privada

Es realmente sorprendente que algunos políticos, economistas y periodistas hayan censurado al Papa por haber dicho que el derecho de propiedad es un derecho secundario respecto del principio del destino universal de los bienes. Esa ha sido la afirmación constante de la Doctrina Social de la Iglesia, expresada por todos los últimos papas. Cito a modo de ejemplo –se podrían multiplicar citas similares– el punto 177 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que a su vez cita la encíclica Laborem Exercens, de Juan Pablo II: “La tradición cristiana nunca ha aceptado el derecho a la propiedad privada como absoluto e intocable. Al contrario, siempre lo ha entendido en el contexto más amplio del derecho común de todos a usar los bienes de la creación entera: el derecho a la propiedad privada como subordinada al derecho al uso común, al destino universal de los bienes”.

Juan B. Matienzo

DNI 8.573230

Sistema de salud

Se equivoca la vicepresidenta cuando dice, ligeramente, que hay que repensar el sistema de salud. Ello implica que debe ser modificado. Es un tema trascendente que requiere prudencia. El sistema de salud en la Argentina funciona bien en general, en el sector público, y es de excelencia en el sector de los servicios prepagos y de las obras sociales. Ello ha permitido desarrollar instituciones de alto nivel, equiparables a las mejores del mundo (por ejemplo, el Hospital Italiano de Buenos Aires, y tantos más). Pienso que el sistema de salud no se debe modificar. Lo que corresponde es mejorar el sistema público de salud, llevándolo también a la excelencia, no modificar lo que se forjó durante años, que es un sistema exitoso y que hace que varios millones de personas, al pagarse su atención médica, liberen al Estado de ese gasto.

Aquiles Omar Martínez

DNI 7.735.098

Gas en zonas frías

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de bonificación de la tarifa de gas a los usuarios residenciales radicados en las denominadas “zonas frías”, según el Atlas Climático Digital de la República Argentina (INTA). Lo hizo apelando a principios de equidad y de inclusión social, logrando un amplio consenso (190 votos positivos, 16 votos por la negativa). Digo que aplicando igual criterio se debería seguir similar política energética para las “zonas calientes” (siempre según el Atlas del INTA) bonificando la tarifa de la electricidad en el período más cálido, también bajo un principio de equidad y de inclusión que obliga a la igualdad de los iguales en iguales circunstancias. Si un legislador dispuso bonificar el gas en zonas frías, se obliga a bonificar la luz en zonas calientes, para no incurrir en error de exclusión y en incongruencia en criterios que deben responder a igual lógica, con riesgo de perder el consenso político alcanzado y generar el rechazo social. Señalo pertinacia en la medida, porque reitera igual política tarifaria que la establecida por decreto 2067/08 y resolución SEN 1169/08.

Miguel Ángel Villafañe

DNI 6.949.690

Pago de impuestos

Una vez más fueron beneficiados los que no han cumplido con la ley y los premian con quitas, condonaciones, moratorias, etc. Premian a los que no han podido o no han querido cumplir con sus obligaciones fiscales. Pero a los que hemos cumplido religiosamente, como corresponde, nunca un estímulo, una reducción futura, un crédito o, al menos, una palmadita en el hombro enviando un par de líneas para que continuemos con esa conducta.

Dice la canción: “Qué difícil se me hace...”.

José María Ugarte

DNI 7.613.912

Maestra jubilada

Tengo 86 años. Trabajé durante 40 años en escuelas estatales como maestra, doble turno escolaridad primaria. Aporté durante todos esos años a la Anses. Desde 2013 cobro $7200, sin percibir aumentos. Inicié juicio hace 10 años y cambié de abogado varias veces pensando que no se ocupaban de mi caso. Todos han dicho que los jueces dictaron sentencia, que el caso fue y volvió de la Anses, que está en la Cámara Sala 3 ,vocalía 1 piso 7, expediente Nº 7585/2008, pero allí no se resuelve. Mis compañeras iniciaron juicio en la misma época y cobran algo más de $70.000. Sería bueno que me comunicaran cuál es el problema, salvo que estén esperando mi fallecimiento.

Quiero justicia, pues hice mis aportes como corresponde y me pertenece cobrar lo que es mío.

Albina N. Alfonzo

DNI 3.186.937

En la Red Facebook

Un gaucho increpó al Presidente en el acto por Güemes

“El gaucho le dijo una verdad, no lo increpó”- Jorge Rolo

“Tiene razón el gaucho... De repente llegaron los políticos y les coparon el acto a los gauchos y a la gente”- Alejandro Parra

“Se enojan cuando les decís la verdad”- Tica Borda

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION