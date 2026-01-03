Cortes de luz, ahorro de energía, asaltos en la Riccheri

Cortes de luz

Como sucede cuando aumenta la temperatura, la empresa Edesur cortó el servicio durante varias horas, incluso días. Los que están en el Gobierno rebuznaron durante años: “Y, claro, si pagamos poco”. Ahora pagamos salvajadas, con cortes sistemáticos y ausencia total de respuestas por parte de Edesur. CABA/AMBA sin servicio. Calor extremo. Cero respuestas. En 30 años somos Irlanda, deliran los dementes.

Adrián Bihurrun

DNI 20.023.898

Ahorro de energía

Qué bueno sería que los habitantes de CABA limitásemos voluntariamente el uso del aire acondicionado en días de calor extremo, para evitar que el sistema colapse y se produzca un apagón masivo. El argentino es solidario y estoy seguro de que atendería un llamado oficial al ahorro de energía en situaciones como la presente. Es incomprensible que tal medida no se aconseje masivamente en los medios para que llegue a todos los usuarios y despierte una solidaridad responsable que todos tenemos. No tiene sentido disfrutar de un lujo efímero que en cualquier momento genera nuestra propia incomodidad.

Américo Luis Dini

DNI 4.257.269

Asaltos en la Riccheri

¿Cuándo las víctimas de asaltos en plenas autopistas dejaremos de serlo? En plena Riccheri roban una moto a punta de pistola. Un policía le dispara a un delincuente armado y es sumariado. Un civil se defiende y va preso “hasta que la Justicia lo resuelva”. ¿Nadie en el gobierno se da cuenta de que las cosas no marchan mejor respecto de la seguridad, por no decir que marchan peor? ¿Cómo te pueden asaltar 6 delincuentes en plena Riccheri? El gobierno nacional tiene la mayor responsabilidad; ahora, usted, gobernador de la provincia de Buenos Aires, deje de lado por un rato sus ansias políticas y trabaje. Si usted cree que está al tanto de las cosas se equivoca; no sabe nada de nada de lo que pasa en su provincia. Tiene al pie mi DNI. No milito en partido político alguno, me preocupan mis hijos.

Constantino Coutris

DNI 17.030.954

Intereses ocultos

Hace varias semanas que los medios vienen destacando las irregularidades en el tema AFA. Se resuelven y se materializan allanamientos dispuestos por tres jueces de diferentes tribunales y competencia. Raramente, hasta ahora, ni Tapia ni Toviggino ni Vallejo, que insumen mucho material del periodismo, han sido citados a declarar en sede judicial. Es llamativo. ¿Qué intereses se pueden esconder para tapar todo esto?

Alberto Cukier

alb.cukier@gmail.com

Incendios en La Pampa

La provincia de La Pampa está padeciendo incendios que ya devastaron más de 83.000 hectáreas. Las maniobras de sofocación están a cargo de brigadistas y bomberos. La provincia envió un avión hidrante. Con el mayor de los respetos ¿en lugar de haber adquirido veinticuatro aviones de combate F-16, no hubiese sido de mayor utilidad, comprar un número menor de ellos y más aviones hidrantes?

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Héroes vs. mártires

Le diría al ministro Sturzenegger que si los que veranean en el exterior son “héroes”, debería calificar a los que los que pueden hacerlo en nuestro país como “mártires”.

Ricardo Albanese

DNI 14.007.801

Justicia demorada

Un cambio muy esperado por toda la sociedad argentina no se concretó en lo absoluto este año. Me refiero a la enorme demora de todos los procesos judiciales en nuestro país. Los procesos demoran años, es absolutamente frustrante leer que siguen siendo jueces quienes son señalados en forma reiterada como especialistas en cajonear causas, a uno de ellos casi se lo premia con un lugar en la Corte Suprema de Justicia. Lo más vergonzoso de esta situación es que los magistrados gozan todos los años de la feria judicial en enero y también de un receso a mitad de año. La sociedad pide a gritos un cambio, pero parece que cae en oídos sordos. En 1963, Martin Luther King hizo célebre la frase “justicia demorada es justicia denegada”. Esperemos que en el nuevo año se implementen los cambios necesarios para modificar esta triste realidad.

Carlos E. Echagüe

DNI 11.986.456

Lanata sin vueltas

Al cumplirse un año del fallecimiento del periodista Jorge Lanata, algunas de sus frases vuelven a resonar por su incómoda vigencia. Cuando habló de Cristina Kirchner como “una señora vieja y enferma”, no aludía solo a un cuadro clínico —entonces real, como hoy—, sino a una forma de ejercer el poder sin límites, sin autocrítica y sin responsabilidad. El kirchnerismo convirtió todo en relato: la épica, la victimización y hasta la enfermedad. Lanata lo dijo sin vueltas. El tiempo, otra vez, no lo desmintió.

Juan T. Medi Cogo

DNI 44.940.031

Señalética

Habiendo circulado por autopistas en Europa y sobretodo en EE.UU. debo resaltar la gran diferencia no solo en el tamaño, sino en los colores de fondo en la señaletica que utilizan dichas autopistas. Primero, el tamaño de los carteles es mucho más grande. Segundo, el verde utilizado es más oscuro y, tercero, las letras que señalan las salidas y las ciudades que se aproximan son generalmente muy claras y reflectivas, notables desde larga distancia. Sería importante que las empresas responsables en el nuevo plan de rutas que encarará el Gobierno tengan en cuenta estos detalles que mejorarán la seguridad de los vehículos que circulan.

Carlos Figueiras

DNI 4.283.754

Año Nuevo

Comencemos el nuevo año con las mismas fuerzas de siempre. Miremos el futuro, no olvidemos el pasado, pero no nos anclemos en él; no miremos complacientes, sino con espíritu de sana crítica. No pensemos el país desde el bolsillo, sino desde el corazón y la inteligencia. Paz concordia y reconciliación. Démosle una mano a la Virgen, abramos nuestros corazones y dejemos que actúe en nosotros; no nos avergoncemos de nuestros valores y principios. Defendámoslos aunque nos digan que a la sociedad nada le importa nuestra concepción de la moral y la ética. ¡Feliz año nuevo!

Pedro Pablo Farias

DNI 11.420.597