De los lectores: cartas & e-mails

Silobolsas destruidos

No me explico cuál es el propósito que guía a quienes destruyen silobolsas, daño particularmente perverso pues contienen granos que pueden transformarse en alimentos para tantos habitantes del mundo que pasan hambre. Y ningún responsable cae preso.

Juan Luis Gallardo

Intromisión política

"Eso no puede ser", fue la aseveración del doctor Alberto Lugones realizada a LA NACION Nacion en la nota del 24 del actual al referir que "la política está muy metida en el Poder Judicial". ¡Certera conclusión! No se trata de la queja de un simple ciudadano, ya que quien formula el epitafio es presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación. En todo caso, sus dichos vienen a confirmar, una vez más, el fundamento y la actualidad de la acción de inconstitucionalidad iniciada en 2006 por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires contra la reforma de ese organismo promovida por la entonces senadora Cristina Fernández. Luego de años de reclamar justicia, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en noviembre de 2015, determinó la inconstitucionalidad de la norma viciada: la ley 26.080, que, agraviantemente, todavía nos rige. El argumento central de su tacha no es otro que el de la inadmisible primacía del estamento político en dicho organismo, tal como ahora lo confirma el propio presidente del Consejo, quien además integra el estamento de los magistrados. La creación del Consejo de la Magistratura que consagró la reforma constitucional de 1994 persiguió, como objetivo principal, el de fortalecer la independencia del Poder Judicial y reducir la gravitación político-partidaria. La referida sentencia de Cámara se encuentra, desde hace tiempo, a estudio de la Corte Suprema de Justicia para resolver los recursos extraordinarios interpuestos por el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación. De tal manera, el principio de la solución institucional a la inquietud planteada por el doctor Lugones se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Máximo J. Fonrouge

Presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires

Claridad y valentía

Cuando se indague la historia de nuestro tiempo y algunos de sus principales protagonistas, será leído y releído el editorial de LA NACION del 25 de junio. Tiene la claridad y valentía que nuestro país necesita mientras se intenta establecer una dictadura. Felicitaciones esperanzadas.

Marcos Aguinis

Clubes de campo

En el suplemento Propiedades de LA NACION del 13 del actual, la periodista Carla Quiroga trató el tema de las resoluciones N° 25 y 27 del corriente año, emitidas por el titular de la Inspección General de Justicia, doctor Ricardo Nissen, en las que emplaza a los clubes de campo y barrios privados conformados como asociaciones civiles o asociaciones civiles bajo forma de sociedades anónimas a adecuarse dentro de los 360 días a la figura de la propiedad horizontal especial, de conformidad con el tercer párrafo del art. 2075 del Código Civil y Comercial que entrara en vigor el 1º de agosto de 2015, amenazando a quienes incumplan con no dar curso a ningún trámite ante dicho organismo. En la nota se consultaba la opinión de abogados conocedores de las implicancias de las resoluciones, que han generado justificada inquietud en los conjuntos inmobiliarios preexistentes a la entrada en vigor del Código Civil y Comercial, por su conformación, especialmente en lo relativo a la traba de los derechos reales sobre los espacios comunes y las parcelas particulares, ya que fueron diseñados y estatuidos con fórmulas distintas a las introducidas por la nueva legislación, lo que implicaría muy ingentes costos de planos, agrimensuras, escrituras públicas en reemplazo de las originales que se adecuaron a la legislación vigente al momento de la constitución de las urbanizaciones y escrituración de los lotes individuales. El mismo suplemento contiene un elocuente artículo de los doctores Juan Carlos y Matías Pratesi, que describen el nacimiento de los clubes de campo en los años cuarenta y su evolución hasta la sanción del nuevo código. Aluden allí a los problemas, en muchos casos insolubles, de la adecuación impuesta por el artículo 2075, y agregan los vicios de la resolución Nº 25 de la Inspección General de Justicia, el primero de los cuales es la clara incompetencia del inspector firmante para emitir un acto claramente ajena del ámbito de sus facultades legales.

La Federación Argentina de Clubes de Campo, institución que desde hace algo más de 35 años agrupa a este tipo de urbanizaciones, que ha adquirido una larga experiencia en la materia y ha venido trabajando y analizando la poco explicable regla del tercer párrafo del artículo 2075 del Código Civil y Comercial, respecto de la cual, y coincidiendo con la más prestigiosa doctrina especializada nacional, ha concluido en que, en tanto la pretendida obligación de adecuación implique la modificación de la forma en que quedaron respectivamente engarzados los derechos reales de las parcelas individuales con las superficies comunes, la norma sería inconstitucional por afectar garantías constitucionales para aquellas urbanizaciones conformadas de acuerdo a las reglas vigentes al tiempo de las aprobaciones oficiales. En ese rol, apenas conocida la redacción del referido tercer párrafo del artículo 2075 del Código Civil y Comercial -que difiere totalmente de la proyectada por la comisión redactora- se despertó de inmediato la alarma de tratadistas de la materia y público en general. Por tal razón, esta Federación organizó una jornada de análisis, realizada el 4 de junio de 2017, en la que participaron destacados expositores, profesores de derechos reales como Marina Mariani de Vidal, Jorge Alterini, Rubén Compagnuci de Caso, Adriana Abella y Mario Millet. Todos ellos concluyeron en que pretender convertir, sin más, a las entidades preexistentes al novísimo régimen de propiedad horizontal especial agraviaría garantías constitucionales tanto de antiguos clubes de campo y barrios cerrados como de sus habitantes y resultaría prohibitiva por no existir normativa que regulara los procedimientos a seguir, tanto como por el formidable costo que implicaría su realización. En el encuentro participaron representantes de organismos públicos de la provincia de Buenos Aires, especialistas y representantes de numerosos múltiples conjuntos inmobiliarios. En tal contexto, la Federación es parte de la inquietud que generan las resoluciones del inspector de Justicia, que, además de exceder sus atribuciones y poner en riesgo derechos constitucionales, exhiben un escaso conocimiento de las reglas vigentes en las distintas jurisdicciones locales en las que se encuentran radicados los conjuntos inmobiliarios, lo cual transforma la pretendida obligación en una de aquellas de adecuación de cumplimiento imposible. A ello le suma la amenaza, ilegal por cierto, de no dar curso a trámites obligatorios que sí forman parte de las incumbencias de la Inspección General de Justicia, lo cual agregaría perjuicios inexorables a las instituciones afectadas.Por ello la Federación Argentina de Clubes de Campo aspira a que las resoluciones recientemente sancionadas por el inspector general de Justicia sean revisadas a la brevedad.

Patricio Gutiérrez Eguía

Presidente Federación Argentina de Clubes de Campo

Francisco Dorignac

Vicepresidente

"Abuelos"

Este es un pedido especial a los medios de comunicación, a los políticos y a todos en general. Cansada de escuchar reiteradamente el peyorativo término "abuelos" al referirse a los mayores de 60 años, les recuerdo la multitud de activos mayores que son científicos, médicos, jefes de Estado, políticos, periodistas, empresarios, profesores, maestros, personal de salud, escritores, músicos, artistas, ingenieros, arquitectos, jueces, abogados, premios Nobel o simples hombres y mujeres que sostienen con la experiencia y el corazón a sus familias en estos difíciles momentos. Una interminable lista de personas que aportan su valioso expertise (como se dice ahora.), fruto, entre otras cosas, de la experiencia del tiempo vivido.

El rol de abuelos es sin dudas uno de los más maravillosos que nos puede dar la vida. Pero está muy lejos de ser el único. Años luz.

Deborah Serantes

Pensión por viudez

A poco de asumir el gobierno, en un decreto del 23/12/2019, Alberto Fernández declaró: "El Estado nacional tiene como uno de sus objetivos principales la protección de los ciudadanos y ciudadanas, garantizando las prestaciones de la seguridad social y priorizando la atención de las familias que presentan mayor vulnerabilidad".

Señor Presidente, señora directora de la Anses, la pandemia complica a todos. Pero, por favor, no se olviden de las viudas que tienen una jubilación escasa y que por la cuarentena no han podido presentar en la Anses el certificado de defunción de su marido. Y siguen esperando desde marzo poder empezar su trámite de pensión. En esta época de tantos recursos digitales, no debe ser demasiado difícil solucionar esto.

Adriana Bettinotti

Pallarols y Ruiz Zafón

Leí la nota en la que Juan Carlos Pallarols habla sobre Ruiz Zafón y su admiración por el escritor después de haber leído La sombra del viento. Comparto con él los momentos que brinda Ruiz Zafón a través de sus páginas. Una pluma donde la poesía envuelve sus palabras. Gracias, Pallarols, por compartirlo.

Alicia Labadie

En la Red

Cuarentena estricta

"¿Alguien me puede explicar cómo pasamos de 'ser un ejemplo para el mundo' a 'estamos en la puerta de un desastre'?"- Carlos Arilli

"¿Qué va a pasar el día después de nuestro esfuerzo? Si es aceptable el número van a decir 'gracias, Alberto', y en realidad es por la gente"- Eduardo Manevy

"También es importante la inseguridad en la Argentina. Los motochorros roban y matan y nadie hace nada, están sueltos como si nada, ¿qué les parece?"- Jorge Fadini

