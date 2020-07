De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de julio de 2020 • 00:55

Canicoba Corral

El artículo de Joaquín Morales Solá sobre las sospechas de corrupción de Canicoba Corral y la impunidad que obtiene con su renuncia nos contacta con lo peor de uno de los poderes de la república. Parafraseando a Ortega y Gasset en su España invertebrada, no es que sea pesimista: el optimismo hoy equivale a no enterarse de la realidad.

Enrique Vidal Bazterrica

evidalbazterrica@gmail.com

Jugar a la mancha

El Poder Judicial goza del mayor desprestigio, de acuerdo con la mirada de los ciudadanos de esta bastardeada república. Se lo considera lento, burocrático, excesivamente garantista. En especial, al fuero federal, ligado al poder, no independiente, presionable y sin duda (aunque haya por suerte excepciones), profundamente corrompido. Sin embargo, deberíamos agregarle otra característica poco advertida por la ciudadanía: el infantilismo. ¿Quién de niño jugando a la mancha venenosa ante la inminencia de ser alcanzado por el compañero envenenado no gritaba acaso "pido gancho" y congelaba toda acción evitando caer envenenado y sufrir la vergüenza de la mancha? Hoy, los jueces, cuando ya no tienen más artilugios legales ni chicanas para evitar ser juzgados por mal desempeño de sus funciones o enriquecimiento ilícito, gritan fuerte al Consejo de la Magistratura "pido jubilación", y así, todo se congela y evitan las sanciones correspondientes. Norberto Oyarbide y Canicoba Corral son solo dos ejemplos de los tantos jueces que, acorralados por la Justicia, piden gancho.

Ezequiel Fraga

DNI 11.045.195

Iguales y distintos

Vi un reportaje al presidente de Uruguay, Lacalle Pou. Me impresionó como ser humano y como estadista, por su naturalidad y su seriedad. No me lo imagino retuiteando estupideces. Ayer leí que el Estado uruguayo, como medida de austeridad, remataba el avión presidencial. Hace unos días me enteré de que el Estado argentino, en medio del derrumbe económico, está por comprar uno. Como decía Borges: "El color de lo oriental con estas palabras pinto./Es el sabor de lo que es/ igual. y un poco distinto".

Fernando Díaz

DNI 92.781.861

Cuerpo de asesores

El Gobierno no presenta y evidentemente no tiene un plan económico. Esta circunstancia es preocupante, más aún en este momento tan crítico que estamos atravesando. El plan debería prever cómo seguirá la economía después de esta cuarentena, pensando en el mediano y el largo plazo, más allá de la coyuntura. Se menciona y solicita la conformación de un consejo económico y social, pero evidentemente no funciona. Puede ser útil tener presente que el señor Nelson Rockefeller, cuando era asistente de seguridad nacional del presidente Eisenhower, reunió a un grupo de académicos de la Universidad de Harvard y encomendó la tarea de redactar un documento para el presidente sobre un problema fundamental: "Cómo podía EE.UU. tomar la iniciativa en los asuntos internacionales y articular sus objetivos de largo alcance". Con este mismo razonamiento, sugiero que el Presidente pida a economistas reconocidos, académicos y referentes del medio empresario, sindical y social que elaboren un plan integral con objetivos de mediano y largo alcance y cómo lograrlos, seleccionados por su verdadera capacidad profesional y no por el color político. "No hay viento favorable para el barco que no sabe adónde va" (Séneca).

Eduardo Firvida

DNI 4.305.435

Catedral Agia Sofía

La Asociación Colectividad Helénica de Buenos Aires manifiesta su repudio total y absoluto al decreto que declara a la catedral ortodoxa Agia Sofía mezquita musulmana. Tamaña decisión de un régimen belicoso e intransigente busca la confrontación y solo logra el espanto mundial, logrando el aislamiento y retraso de su pueblo, alejándolo de la comunidad internacional y desoyendo a organismos internacionales como la Unesco, que ha declarado a Agia Sofía patrimonio de la humanidad. Este decreto no hace más que ratificar la política de violencia xenófoba de Turquía de los últimos años. Decretar que Agia Sofía pase de museo a mezquita no es una decisión ingenua, sino que implica una manifestación de una conducción política altamente belicosa. Agia Sofía fue y será la representante del catolicismo ortodoxo en el mundo, desde que se fundó en 537 d.C. por Justiniano I, hasta que, en 1453, por la ocupación otomana, fue declarada mezquita. Cabe recordar que en 1935 el propio Mustafa Kemal Ataturk entendió la importancia no solo para los cristianos ortodoxos, sino lo que significó el despojo realizado en 1453, generando una etapa de convivencia secular al transformarla en museo, logrando un punto de equilibrio entre las dos religiones. Un decreto es un papel que, en definitiva, le da un estatus que nunca podrá legitimar el sentimiento de aquellos que sabemos de la verdad y la justicia.

Como no se puede tapar el sol con las manos, tampoco Agia Sofía, será una mezquita. Siempre será el templo dedicado a la sabiduría para el mundo cristiano ortodoxo.

Alejandro Stratiotis

Presidente de la Asociación LA Colectividad Helénica de Buenos Aires

DNI 14.886.838

Gracias

Como consecuencia de la ruptura de un aneurisma cerebral, mi marido, Juan Marcelo Almaraz, estuvo internado un mes y medio en el Hospital Simplemente Evita, de González Catán. No alcanzan las palabras para agradecer la dedicación de los médicos Martín Nocera, neurocirujano; Gabriela Izzo, jefa de terapia intensiva, y su equipo médico; Nicolás Caminiti; Ángeles Rodríguez y otros médicos clínicos del piso, como así también a las enfermeras, enfermeros y todos sus asistentes. No solo salvaron la vida de mi marido, quien se encuentra en rehabilitación en otro establecimiento, sino que me informaron de su estado con cálida comprensión y de manera permanente. Como usted comprenderá, valoro tanto o más este esfuerzo en las circunstancias que atraviesan las instituciones médicas a raíz de la pandemia, y por la gratuidad de las prestaciones.

María Laura Anzorena

DNI 29.670.211

