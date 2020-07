De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de julio de 2020 • 00:11

Justicia y educación

Es común escuchar que la razón de nuestros pesares como país se debe a una falta de educación o de cultura o de tantas otras cosas. A mi entender, todas esas razones son valederas, pero ninguna reemplaza la falta de justicia, última esperanza que tiene el ciudadano para que se defiendan sus derechos y se castigue a los infractores. Si la Justicia funcionara, los que no cumplen con la ley serían castigados, y esa es la mejor forma de educar.

Ricardo Helman

DNI 12.427.024

Bloqueo camionero

La reacción que tendrá la coalición gobernante ante el bloqueo de cinco centros de distribución de Mercado Libre que mantuvo el sindicato de camioneros es una oportunidad para definir cuál es el perfil del capitalismo que propicia nuestro gobierno. El bloqueo afectó el trabajo de miles de pymes que tienen como principal fuente de ingresos la venta de productos online en esta pandemia. Ante estas maniobras extorsivas a las que nos tiene acostumbrados el clan Moyano, no puede extrañarnos que Marcos Galperin, el fundador de la empresa argentina más valiosa, haya mudado su domicilio al Uruguay.

Luis E. Luchía-Puig

luisluchiapuig@gmail.com

Cortar por lo sano

Cortes de calles, cortes de avenidas, cortes de autopistas, cortes de vías férreas, cortes de accesos industriales. Stop. Cortemos por lo sano.

Arnoldo Krawicki

akrawicki@gmail.com

Avasallamiento

¿Por qué no actuaron las autoridades competentes ante el avasallamiento del gremio de los camioneros en los depósitos de Mercado Libre, si se estaban cometiendo dos actos punibles: 1) afectando la libertad de trabajo de un grupo de trabajadores, y 2) reunión multitudinaria en período de cuarentena y sin distanciamiento social. ¿Somos todos iguales ante la ley?

Ernesto Hammar

inghammar@fibertel.com.ar

Lenguaje inclusivo

Resulta curioso que la agrupación política que en la actualidad nos gobierna adopte, difunda en las escuelas e intente imponer el "lenguaje inclusivo", cuando se denomina Frente de Todos, en lugar de Frente de Todos y Todas, Frente de Todes o Frente de Todxs. ¿Habrán tomado conocimiento de que la tricentenaria Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), instituciones que custodian el buen uso, dictan normas y cuidan la buena evolución de nuestro idioma, sostienen que "el masculino gramatical funciona en nuestra lengua, como en tantas otras, como término inclusivo para aludir a colectivos mixtos o en contextos genéricos o inespecíficos"?

Bernardo Lozier Almazán

lozier@fibertel.com.ar

Giros

Tristeza. Lástima. Sensaciones que me dan la voz del Presidente y sus giros en la forma de pensar, seguramente influenciado por un entorno que se interesa más por satisfacer sus ideas antidemocráticas que por tratar de conseguir logros y beneficios para mejorar la postura de un país grande que se está cayendo a pedazos. Equivocarse y volver atrás es realmente de personas de corazón grande. El país necesita estadistas. Todavía podemos lograrlo.

Margarita Gil Gaztambide

emege.gil@gmail.com

Achicar el Estado

Hace ya más de 40 años, un grupo de jóvenes con claras ideas económicas y sociales, reunidos en el Ateneo de Occidente, nos lanzamos a las calles con el objeto de concientizar a la ciudadanía de que el Estado debía tener un tamaño menor y razonable para hacer que nuestro país adquiriera mejores condiciones para su desarrollo. Quisimos imponer el eslogan "Achicar el Estado es agrandar la Nación". Gran cantidad de automóviles lucieron adherida en la luneta trasera nuestra consigna. Como en aquellos tiempos la libertad de pensamiento y la de reunión estaban restringidas, fuimos detenidos y llevados al Departamento Central de la Policía Federal. Horas después nos liberaron, una vez aclarados nuestros pacíficos propósitos cívicos. Pasado este largo tiempo, vemos cómo, con distinto ropaje, se vuelve sobre el tema. Nosotros, que hemos llevado la imagen de la frustración al ver tantísimos años perdidos, con un Estado que se amplió en progresión geométrica, soñamos que ojalá algún día se logre el objetivo buscado en aquellos lejanos días. Por un país mejor.

Juan Lasheras Shine

DNI 4.528.290

¿Odio?

Cuando el kirchnerismo se rasga las vestiduras denunciando el odio de algunos sectores políticos o sociales, en realidad, lo que está haciendo es tratar de desacreditar o silenciar las críticas de la oposición. Si alguien, por ejemplo, dice que los gobiernos de los Kirchner fueron los más corruptos de toda la historia, no está expresando odio, ni siquiera una opinión, es la descripción de un hecho incontrastable e inocultable, dado el grosero enriquecimiento -informado por los medios y de conocimiento público- que exhiben sus figuras más prominentes.

Emilio Adrián Cappuccio

DNI 4.268.973

Sociedad Rural

He leído atentamente la carta de lectores de Eloísa Frederking del 4 de julio, en la que describía cómo fue marginada y excluida de un grupo de comunicación de su distrito de la Sociedad Rural Argentina por el solo hecho de ser candidata en una lista interna distinta a quien cometió el agravio. Semejante actitud me inspiró a escribir esta carta y compartir lo que veo como un común denominador de la entidad y de quienes la dirigen en la actualidad. En 2018 tuve que pasar por una situación similar, bajo la misma comisión directiva y con el mismo presidente. Me sentí agraviada, menospreciada y, peor aún, silenciada y presionada para que no contara mi experiencia, por parte de quien es aún director del Distrito 3 y, lo que es mucho más grave, por el actual presidente de la entidad. No recibí una sola explicación ni respuesta razonable, solo resolvieron no aceptarme la renuncia porque me necesitan para que siga pagando la cuota, que muchas veces parece ser lo único que les importa de los socios. Trascurrido un tiempo, sin aviso previo, me eliminaron de todos los grupos por tener una opinión distinta, porque disentía y aún disiento sobre la forma en que manejaron esta y otras situaciones con los socios.

Gracias a la carta de la señora Eloísa Frederking y a una conversación con mi padre, quien fuera director de la entidad y quien siempre apoyó al actual presidente y a su comisión directiva, resolví compartir mis diferencias con respeto, pero con decisión. La imagen del presidente de la SRA el 9 de julio en Olivos, sumada a los hechos relatados, no solo me producen un profundo rechazo, sino que hasta mi padre, quien apoyaba a la actual conducción, adhiere a mi posición, y ambos manifestamos nuestro apoyo al Movimiento Compromiso Federal (MCF), que postula al señor Nicolás Pino a la presidencia.

Convencidos de que la nueva conducción hará respetar los principios fundacionales de la entidad, dando lugar a cada socio, a cada opinión, a cada idea y a cada persona de bien que quiera ser parte de una Rural que respete tanto a los que piensan igual como a los que no.

Inés Laffitte

DNI 25.496.262

Mayor Leonetti

Hace pocos días recordamos a nuestros próceres de 1816 en el aniversario de nuestra independencia. El 19 de julio se cumple otro aniversario de la muerte del mayor Juan Carlos Leonetti, perteneciente a la promoción 95 del Colegio Militar de la Nación, que hoy lleva su nombre. El entonces capitán Leonetti murió en 1976 defendiendo la patria, como muchos de nuestros héroes. Lo mataron los promotores del odio que no trepidaron en asesinar en pos de sus fines de apoderarse del gobierno en nuestro país. Sus victimarios pertenecían al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), cuyos miembros han recibido indemnizaciones al amparo de la ley 24.043, como lo destaca el editorial de la nacion del 13 de julio. Leonetti estaba casado y tenía tres hijos pequeños. El menor, de solo 6 meses de vida, nunca conoció a su padre. Para la esposa e hijos del capitán no hubo indemnización alguna. Los parientes de Benito Urteaga, integrante del ERP que murió en el enfrentamiento, recibieron el equivalente a 165.366 dólares, según expediente 379361/95. A los miembros del ERP y otras organizaciones armadas hoy se les rinde homenaje permanente en el Parque de la Memoria. A los que murieron defendiendo la sociedad de la agresión se los ignora. Unos fueron indemnizados y homenajeados, otros fueron condenados por una Justicia parcial.

Hoy recordamos a un heroico integrante del Ejército que hizo honor a su juramento: "Defender la patria hasta perder la vida". Que la ofrenda de su vida sirva para afirmar nuestras instituciones en un futuro de superación de enfrentamientos y la vigencia de una Justicia imparcial.

Cnel. (R.) Federico G. Toranzo

Presidente Promoción 95 "My Juan Carlos Leonetti"

DNI 4.425.236

Hemoglobina

Ante mi estupor, escuché al ministro Sergio Berni decir al aire por TV, en la mesa del programa de Mirtha Legrand del sábado pasado, que la "transferrina" es la que transporta el oxígeno. Y no es la transferrina, sino la hemoglobina, la que cumple esa función. Me sorprende que un médico cometa semejante confusión.

Pedro R. Cossio

pinaco3@yahoo.com.ar

Gracias, Francia

Quienes tuvimos la suerte de ver y oír a la Orquesta Nacional de Francia en el concierto para conmemorar su independencia, el martes pasado, no vamos a olvidar ese momento generoso para la diversidad musical y cultural que quizás solo la música sea capaz de transmitir.

Gracias al gobierno francés por darnos la alegría con ese repertorio amplio y generoso y una orquesta fenomenal.

Fernando C. Muller

DNI 4.418.143

En la Red

El bloqueo de Camioneros a Mercado Libre

Facebook

"Esto no es progreso"- Laura Liberti

"El pueblo argentino debemos salir a defender las pocas fuentes de trabajo que nos quedan"- Sandra Gutiérrez

"En esta época de cuarentena interminable, las ventas online son la única defensa de los comerciantes. ¡Déjenlos trabajar!"- Susana Ravagnan

