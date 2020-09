De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de septiembre de 2020 • 02:25

Culpas

El Presidente dijo, sobre la ciudad de Buenos Aires: "Nos llena de culpa verla tan opulenta, bella, desigual e injusta con el resto del país". Por su parte, la actual vicepresidenta había afirmado una vez: "En la ciudad de Buenos Aires hasta los helechos tienen luz y agua", y que "crecen agapantos azules, mientras se inunda media provincia de Buenos Aires cada vez que llueve".

Respetuosamente les pregunto a ambos, al recordar que la provincia de Buenos Aires ha tenido gobiernos peronistas desde hace más de 28 años: ¿no será que las autoridades de la ciudad han utilizado de manera más eficiente los recursos? ¿No será que esos gobernadores bonaerenses no se han ocupado como debieron hacerlo de que su gente no "chapaleara en el agua y el barro" cada vez que llueve?

Cristina Wakim

Problemas

El Presidente dijo que el problema de los policías bonaerenses no se resuelve "escondidos en los patrulleros tocando bocina". Yo le diría que los problemas de la Argentina tampoco se resuelven sacándose fotos con Moyano en lugar de juntarse con Marcos Galperin.

Mauricio Balumelli

Firmenich

El asesino montonero Mario Firmenich se muestra orgulloso de sus crímenes y de su lucha armada contra las libertades en nuestro país y las instituciones democráticas. En paralelo, presenciamos que el ministro de Defensa, Agustín Rossi, se da el lujo de prohibir el homenaje al subteniente Rodolfo Berdina, quien es atacado por la espalda y asesinado por miembros del ERP en el monte tucumano, en la batalla de Potrero Negro, defendiendo los valores institucionales de la república y cumpliendo con su juramento de defender a la patria ante cualquier intento de destruirla. Los Montoneros y miembros del ERP han sido indultados, y por esto Firmenich puede seguir sin arrepentirse de sus asesinatos al general Aramburu y a tantos otros ciudadanos, de los que se jacta. Me pregunto si alguien me puede aclarar qué se defiende en nuestra patria cuando un asesino libre declara con impunidad que es un asesino, y oficiales del Ejército Argentino, que evitaron que estos colocaran la bandera roja del Che Guevara, siguen presos, sin condena, destratados, y no sean reconocidos por ninguna institución jurídica, gubernamental o política, por haber defendido a los ciudadanos argentinos de la usurpación de nuestras libertades hoy vigentes.

Maldita memoria argentina. Saludo a los presos que defendieron la libertad y repudio con todo mi ser a estos asesinos libres.

Jorge Pereyra de Olazábal

Facilidades

El capital no es zonzo, y es natural que los inversores y ciudadanos busquen puertos seguros donde existan regulaciones claras, seguridad jurídica a largo plazo, libres de corrupción y de populismos anacrónicos. Al respecto, nadie ha hecho más que los gobiernos de los Kirchner para facilitar el desarrollo sostenido de nuestro querido país hermano, Uruguay.

Carlos Alejandro Arteaga

Federalismo

Las advertencias de la gobernación de la provincia de Buenos Aires de no remitir fondos a la Municipalidad de Tandil, por pretender esta ejercer su autonomía jurisdiccional en lo que respecta a la pandemia, son el botón de muestra de cómo en la Argentina existe un falso federalismo. Una autonomía municipal (o provincial frente a la Nación) que no puede disponer de los fondos que el propio municipio o provincia genera, y de los que sus habitantes no pueden ejercer el control directo y efectivo, no es una real autonomía. Hemos transformado a los intendentes, de gestores de bien común y actividades productivas, en gestores mendicantes de fondos ante el poder central. Tenemos todas las contras del sistema federal (multiplicación de jurisdicciones, burocracia y gastos, todo esto a lo argentino, magnificado y desproporcionado) sin su esencial beneficio: la autonomía y el control. Así como se ejerce, el federalismo que nuestra Constitución postula no pasa de ser, en la práctica, una mera declamación que no se da en la realidad. Quizás una declamación similar como la de otros principios constitucionales que creemos esenciales, como justicia (rápida y efectiva), educación (de calidad), democracia (efectivamente representativa y de control), propiedad, salud, libertad de circulación, que vemos cómo en la práctica se han ido desvirtuando hasta su mínima expresión.

Pablo Correch

El lugar del otro

Desde que empezó esta pandemia que no hay un día que no piense en todo lo que está pasando. Me pregunto si alguien pensó en las personas mayores que están realmente solas, en los chicos que no están socializando desde hace más de cinco meses. Me pregunto si alguien pensó en la gente que tiene un comercio cerrado, en los abuelos, para quienes ver a sus nietos es la mayor alegría que tienen. Y me pongo en lugar de todas esas personas que murieron solas y que ni sus propios hijos pudieron verlas. Y me sigo preguntando, hasta cuándo. Los días y los meses siguen pasando, la vida vuela, y mientras todos seguimos quietos, esperando que nos digan que podemos ver a nuestros abuelos, ir al club, abrir un negocio, darnos un abrazo, jugar con los amigos.

Ojalá pudieran una vez en la vida ponerse en el lugar del otro.

Magdalena Camerlinckx

Ayuda del rugby

En su columna deportiva, Jorge Búsico nos informa sobre cómo el rugby aprovechó la pandemia para fortalecer valores y revisar conductas. A las acciones que describe agrego la solidaridad de muchísimos clubes de rugby que pusieron sus cocinas y sus socios a trabajar para darles comida a los que menos tienen.

Francisco Bellucci

