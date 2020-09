De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de septiembre de 2020 • 00:00

Amigo del juez

Amigo del juez

Lo de esta semana en el Senado fue el corolario de la impunidad. La materialización de la necesidad de la expresidenta multiprocesada de quedar al margen de la ley. Lo ocurrido en la Cámara alta lo demostró: todo da lo mismo. Martín Fierro tenía razón: "Hacete amigo del juez". No fue solo un exceso de Cristina, sino también la vergonzosa complicidad de los que se callan. De los aplaudidores de turno. De los que, por temor, sometimiento o conveniencia, votan lo que ella necesita. Se sabe: la república existe si hay división de poderes; si hay división de funciones; si el que administra -es decir, el presidente- no hace la ley ni juzga su aplicación; si el que hace la ley no administra ni juzga, y si el que juzga no administra ni hace la ley. El Ejecutivo trabaja con el presente. El Legislativo, con el futuro. El Poder Judicial, con el pasado. La vicepresidenta tiene un pasado que resolver. Hay tres jueces que no aceptan ningún vasallaje: son los expulsados.

Delia Sisro

DNI 24.624.425

Delia Sisro

DNI 24.624.425

Autoamnistía, no

Hace más de un mes, en una nota publicada en ese diario con motivo de la moratoria impositiva y la reforma judicial, manifesté que esta última iba a encubrir la búsqueda de una amnistía para las causas abiertas en la Justicia de la actual vicepresidenta de la Nación. Inocentemente señalaba que la única posibilidad era que, atento a sus manifestaciones sobre el lawfare y habiendo a viva voz señalado en su última declaración en un tribunal judicial que "estaba absuelta por la historia" -agregando después por su propio pueblo-, que la mayoría oficialista en el Congreso, por un gesto de lealtad, podría proponer una ley que contemplara la situación de su jefa política. Erróneamente, con un asombro increíble, vemos que ella tomó el tema por su cuenta y en una irregularidad manifiesta hizo enviar al Senado diversos pliegos del Poder Judicial. Entre ellos, los de los doctores Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, en cuya área judicial se encuentran tres de las causas más importantes en las cuales está imputada. Lo asombroso es que alega que ocupan esos lugares por haber sido trasladados por decretos del Poder Ejecutivo. La medida en cuestión fue confirmada por la Corte Suprema en 2018 y el pase dentro del mismo fuero es válido, sin haber objetado nunca nadie nada.

El envío de los pliegos se realizó con siete magistrados más. Los tres citados en primer término se negaron con fundamentos jurídicos a ir a la comisión, pero (qué casualidad) urgentemente fue votada su destitución días atrás. Sobre los otros restantes no hubo propuesta. Este hecho gravísimo desnudó el viejo axioma de que a confesión de parte, relevo de pruebas. En el momento de votarse, quien presidía la sesión, Cristina Fernández de Kirchner, se retiró del recinto. La foto que mostraron los medios, con una amplia sonrisa, revela quién era la autora, que piensa que sacando a estos magistrados podrá oportunamente nombrar a otros para que le solucionen su problema. Estas maniobras enlutan la institución del Senado y la república, con graves consecuencias sobre la credibilidad en el funcionamiento de los poderes en nuestro país, con consecuencias económicas y financieras inmediatas que agravan la tremenda crisis social y laboral que sufren casi el 50 por ciento de los argentinos.

La Corte Suprema tiene la palabra. Lo que afirma cierta publicidad de "Argentina Presidencia" no es la realidad. La verdad es que en una república las autoamnistías promovidas por el propio imputado no tienen posibilidad de ser viables.

José María García Arecha

Exsenador nacional

Clases al aire libre

Clases al aire libre

El gobierno francés posibilitó en septiembre el inicio de las clases con un estricto protocolo. En la primera semana se cerraron 22 escuelas por casos sospechosos, las restantes 59.978 siguieron funcionando. Por otro lado, en el caso de esos alumnos no habían perdido el año completo, como podría pasar en nuestro país. Por este motivo la propuesta del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de dar clases al aire libre brinda cierto aire de porvenir a la situación local. Nadie puede ignorar que existen muchos tipos de estudiantes y que de la educación de todos depende el futuro de nuestro país. Solo en la ciudad quedaron alejados del sistema 6500 alumnos. No parecen muchos si se piensa que, según los indicadores del Ministerio de Salud y Acción Social, en 2019 nacieron 780.000 niños. Sin embargo, es un número enorme para no hacer nada por ellos. En marzo de este año el doctor Jaim Etcheverry aseveró en la nacion que las clases presenciales son irreemplazables. Humildemente, coincido con su pensamiento, y con mis 30 años frente al educando agrego que el país cuenta con el recurso humano de excelentes docentes. Estas aulas al aire libre podrían poner en marcha por el momento el motor de una educación más equitativa. En cambio, las reformas proyectadas para mejorar la escuela deberán esperar.

Delia Cordone

DNI 11.987.140

Delia Cordone

DNI 11.987.140

Perros sueltos

Asisto casi diariamente con mi hijo de 4 años a la Plaza Libertad y debemos convivir todo el tiempo con perros que son llevados por sus dueños, muchas veces sin atar. Días pasados he sufrido el ataque de uno de ellos y, aunque busqué separarme para tomar distancia, fui perseguido por el animal. Además, tuve que soportar la agresión verbal del dueño del perro cuando le observé lo sucedido. Y no solamente eso. También preocupa el aspecto sanitario, ya que los excrementos de los animales, que muchas veces no son recogidos, quedan en el césped donde después juegan los niños.

La mayoría de los vecinos votó a favor de la construcción de un canil cuando el GCBA realizó la consulta a través de una encuesta, pero ese espacio prácticamente no es usado, siendo toda la plaza un "festival" de perros sueltos, cuando la reglamentación lo impide. Los carteles que informan dicha prohibición son pequeños y pasan inadvertidos.

Parecería que los dueños de perros se apropiaron del lugar, y desobedecen las indicaciones del guardián de la plaza, que no cuenta con la autoridad suficiente como para frenar el mal comportamiento social.

Damián Salinas

damian.salinas741@gmail.com

