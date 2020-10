De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de octubre de 2020 • 00:00

Hacerse cargo

Así como la señora de Bonafini propuso "probar" la eficacia de las pistolas Taser sobre la hija de Macri, le propongo a la ministra Frederic que nos "pruebe" a los argentinos la eficacia de haber derogado el protocolo para su uso. Mientras tanto, debe saber que es moralmente responsable por la muerte de Roldán, aunque pretenda culpar a la policía porteña.

Señora ministra, hágase cargo de su error.

María Martha Vera

mariamarthavera@gmail.com

Roldán y Cabral

Señor Presidente, desde hace meses le escuchamos proclamar que le importan las vidas humanas por encima de la economía. Pregunto: ¿están incluidas las vidas de los policías en sus ruegos, o solamente las de tantos miles de delincuentes que fueron liberados para evitar su posible contagio? ¿Acaso fue necesario que el oficial Roldán oficiara de Juan Bautista Cabral para proteger la integridad física de los comensales en la vereda, obrando bajo el temor de ser acusado de abuso en el ejercicio de su legítima defensa y no esgrimiera su arma? El oficial acuchillado expiraría bajo la crítica que una señora imbuida en esta cultura antipolicial le profiriera.

Ministra Frederic, las filmaciones la muestran conmovida en la ceremonia de sepultura de Roldán, tal vez lo suficiente para pretender que no se repitan muertes como esta, por falta de inteligencia en el equipamiento de sus policías. Los delincuentes conocen la ideología de su Ministerio de Seguridad y abusarán de los beneficios que su garantismo le otorga.

Rezo por el oficial Roldán y para que usted, señor Presidente, así como coloca las vidas humanas por encima de la economía, lo haga también por encima de las ideologías y proteja a nuestra policía con armas menos letales, para que ellos puedan seguir protegiéndonos a nosotros.

César Battellini

bateluso@gmail.com

Representante

El representante argentino ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) salió a defender lo indefendible, el autocrático régimen de Nicolás Maduro en la querida y vapuleada Venezuela. La Cancillería, a su vez, informó después que los dichos expresados por ese funcionario no representaban la opinión del Gobierno. Si el representante designado por el gobierno argentino ante ese organismo no lo representa, ¿me pueden explicar a quién representa? Es decir, me gustaría saber quién le paga el sueldo.

Francisco E. Cavallero

DNI 16.161.134

Confusión

la nacion dice (y otros medios coinciden) que la "directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, es la abogada elegida por la vicepresidenta Cristina Kirchner en la Cámara alta para sus batallas jurídicas". Pero, en verdad, aquella funcionaria de ninguna manera puede atender los temas personales de quienes ejercen cargos públicos ni mezclarlos con las importantes obligaciones que su cargo le impone y por las que se le retribuye. Solo la confusión que existe en nuestro país entre lo público y lo privado permite que una profesional de tal jerarquía no repare en ello y que nadie le llame la atención.

Horacio Lynch

lynchhoracio@yahoo.com

Conocer al candidato

En las remanidas listas sábana que presentan los partidos políticos, los ciudadanos votamos sin conocer el currículum de los postulantes a ocupar una banca en el Congreso. Ignoramos de quiénes se trata, su formación, su idoneidad, cuál ha sido su medio de vida hasta ese momento. Lamentablemente cuando ya es demasiado tarde comprobamos su baja calidad cultural y hasta su falta de principios básicos. Resultan solo figuras decorativas que votan leyes sin tener un pensamiento propio. Los partidos deberían obligatoriamente publicar esos currículums en todos los medios gráficos, y también darlos a conocer en los audiovisuales, para conocimiento del ciudadano, que después será el encargado de pagarles con sus impuestos sus suculentos honorarios.

Juan José Varrone

juanjose1936@gmail.com

Niños talentosos

He leído con mucha alegría la nota publicada en LN revista del domingo pasado sobre niños con alta capacidad (AC). Es un tema que venimos desarrollando desde hace 30 años en la Fundación para la Evolución del Talento y la Creatividad, pionera en el país en el trabajo no solo con los niños, sino también con sus familias. El objetivo principal de la fundación es la felicidad de los niños con AC, y eso solo se logra cuando la escuela, la sociedad y la familia responden a las necesidades intelectuales de esos chicos, pero también a las emocionales.

Como delegados del World Council for Gifted and Talented Children y fundadores de la Federación Iberoamericana del Niño Dotado y Talentoso, trabajamos e intercambiamos experiencias que nos permiten enfrentar un fenómeno cuyo abordaje es tan complejo como necesario y apasionante.

María del Carmen Maggio

Presidenta de la FETC

DNI 1.459.287

Quino

Hace varios años, en un evento social al que asistió Quino, y en el que yo también me encontraba presente, un señor se acercó al maestro y, con justificado cholulismo, le dijo: "Perdón. usted es Quino, ¿verdad?". Ante lo cual vino una respuesta inesperada. Imperturbable, Joaquín Lavado le dijo: "Cuando dibujo, sí.".

Una fina y reveladora ironía, que describe con potencia la agudeza de un genio.

Julio Golodny

juliogolodny@gmail.com

En la red

Facebook

Frederic, sobre la muerte del policía Roldán: "La Policía de la Ciudad tuvo temor de intervenir"

"Como fiel referente de la filosofía K, Frederic actúa según el manual: la responsabilidad siempre hay que adjudicársela a otro"- Guillermo González Taboada

"Todo policía teme intervenir porque va preso. Acá los únicos responsables son los políticos que siempre defienden a los delincuentes"- Natalia Salum

"Lamentable que hagan política barata con una circunstancia que enluta a la Argentina"- María Josefina Perdichizzi

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

Conforme a los criterios de Más información

ADEMÁS