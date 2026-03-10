Cartas de lectores: Desatino, ¿y la Justicia?, dólares en el colchón

Desatino

Los argentinos estamos acostumbrados al relato y a las declaraciones aberrantes y mentirosas del kirchnerismo cuando no son gobierno contra el oficialismo, pero escuchar recientemente a la señora Teresa Parodi, incondicional de Cristina Kirchner, desafiando la realidad y al dictamen de la justicia, es inaceptable: “Cristina es inocente, es la dirigente política más importante de los últimos 50 años, es una perseguida política, quisieron sacarla de la cancha, con ella presa está presa la democracia”. Una verdadero desatino, y hay que hacerle saber a la Sra Parodi que la democracia sigue libre y funcionando mejor que antes de la detención de su líder política.

Alberto Díaz

DNI 10.492.915

¿Y la Justicia?

Por Justicia se entiende actuar conforme a derecho, organizar la sociedad con rectitud en beneficio del bien común, procediendo con la verdad, la equidad y la objetividad. Este claro concepto contrasta con la realidad que ha invadido hace tantos años todas las estructuras y organismos de la sociedad argentina, tanto del mismo Estado Nacional como de las provincias y municipios y cada uno de los entes y células que integran nuestro país. La corrupción mata. La corrupción impregna todo. Pero peor aún, si la corrupción se aloja impunemente dentro del poder del Estado que debería garantizar la igualdad ante la ley, la tranquilidad de saber que “quien las hace, las paga” ciertamente la Argentina no tiene futuro. Sin Justicia no hay estado de derecho, sin Justicia independiente coexiste la justicia prebendaria y partidaria, la de los procesos eternos con plazos que no se respetan, apelaciones, artilugios y maniobras que se transforman en rulos interminables. Son innumerables los casos y miles de víctimas que aguardan definiciones. ¿Que pasa con la Justicia? La falta de justicia es la raíz de la decadencia de nuestro país. Si funcionara con rectitud, procediendo conforme a la ley y defendiendo el bien común con la objetividad de los ojos vendados, la Argentina no estaría en esta ruina moral y pobreza enquistada como en la actualidad.

Estamos presenciando ahora cambios de autoridades en toda la plana mayor del Ministerio de Justicia y en organismos dependientes. También hay cientos de cargos vacantes, pero el reemplazo de personas y el nombramiento sin sopesar idoneidad, no implica eficiencia a menos que sean probos, honestos y dedicados a su misión de resolver con imparcialidad y celeridad los casos pendientes y los que estén por venir. Con ética, sin amiguismos y con la bandera de “quien las hace, las paga, caiga quien caiga”, los ciudadanos de a pie podemos confiar en que la Argentina volverá a ser grande, respaldada por un Poder Judicial plenamente independiente.

Con la esperanza puesta en las promesas del gobierno actual, quiero rescatar a tantos magistrados, jueces y fiscales que nos honran día a día con su ética intachable. Sería oportuno que pudieran alzar sus voces en casos tan flagrantes y donde la evidencia es tan contundente que nos cuesta entender cómo siguen girando todavía en la ruleta de los contubernios judiciales, sin una sentencia definitiva y ejemplificadora.

Gloria Fernández Oro

DNI 5.711.813

Dólares y colchón

Los únicos dólares del colchón que van al mercado son los de pequeños ahorristas acorralados por los precios internos, y por las deudas con las tarjetas de crédito que usan para comer del día 15 hasta el día 30. Este sería el segundo intento de Caputo para desplumar colchones, aunque con ello no bastara para estabilizar la economía, aunque sí para destrozar la mínima seguridad de millones de sobrevivientes de la tragedia económica argentina fundada por Perón y sostenida por los populistas que le siguieron. Para atraer los dólares de grandes ahorristas seguramente asistiremos a la suba de las tasas de interés en pesos que alienten el carry-trade con el consiguiente incremento de la emisión monetaria, el déficit cuasifiscal y la insostenible apreciación del peso, todo lo cual aumentará la presión inflacionaria y la recesión. La generación de dólares genuinos no especulativos (Vaca Muerta, minería, turismo receptivo) tardarán un tiempo en llegar, así que lo que queda es endeudarse en los mercados a tasas altas en dólares del orden del 7% al 8%, o bien en el mercado interno a tasas en pesos inusualmente altas. Eliminar el déficit fiscal no alcanza si no hay inversión en el sector industrial. Y esto no está resuelto ni de lejos si no hay colaboración y confianza de parte del empresariado. Una buena acción colaborativa podría ser fijar márgenes de ganancias “cero”, aprovechando activos que ya están mayormente amortizados y un tipo de cambio que alivia la compra de insumos.

Pablo Gay

pabloagay@hotmail.com

Discapacidad

Es muy triste la situación que atraviesan las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores de servicios, aun después de haberse aprobado la ley de emergencia. Al mismo tiempo, quedan de lado las acusaciones que pesan sobre quienes manejan el área. ¿No ven este grave problema los gobernantes, sus defensores o ciertos economistas refugiados detrás de planillas de cálculo? ¿Tampoco muchos periodistas que evitan el tema mientras analizan otros asuntos “de actualidad” con voces previsibles? Y quienes repiten la muletilla de la herencia recibida y prometen un futuro de inversiones remedando la obra Esperando a Godot, ¿no advierten que las necesidades básicas no pueden esperar? A veces se miden en días o incluso en horas. La ley de emergencia en discapacidad está promulgada. El Gobierno debe cumplirla. No es tarea de la ciudadanía encontrar los fondos: para eso fueron elegidos.

Basilio A. Kotsias

kotsias@yahoo.com

Motos y accidentes

Todas las mañanas en los noticieros se relatan accidentes protagonizados por motos, algunos de ellos, fatales. Es fácil ver como los motociclistas circulan a mayor velocidad que el resto de los vehículos, se adelantan por la derecha y en curvas, y zigzaguean o violan la luz roja. La policía solo establece sitios de detención para pedir papeles. Es imperativo que el cuerpo motorizado de la policía persiga a los infractores para desalentar el manejo irresponsable, en beneficio de terceros y de los propios motociclistas.

Juan Carlos Paludi

DNI 7.600.795

En la Red Facebook

José López dice no estar en condiciones mentales de seguir en el juicio de los cuadernos de las coimas

“Mirá vos, justo se enferman cuando deben declarar ante la justicia” - Graciela Dassieu

“Eso lo determina un estudio médico, fácil”- Cacho Jauck