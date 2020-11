De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de noviembre de 2020 • 00:00

Fallo de la Corte

Pregunto a los señores jueces de la Corte: ¿claudicar se escribe con C o con K?

Patricio Carli

DNI 16.600.038

Vacuna rusa

Las autoridades médicas argentinas están considerando el uso de una vacuna rusa contra el Covid para ser aplicada en cuestión de semanas. Como ningún otro país se ha animado a tanto, me pregunto si esta no es una nueva prueba del triunfalismo criollo a efectos de promover a nuestro país en la lucha que tanto preocupa al resto del mundo. Se agrega que esta vacuna ya ha sido probada en soldados chinos y rusos; si en algún momento les llegara a pasar algo con su salud, seguramente jamás nos enteraríamos, por lo que supongo que nuestros funcionarios tendrán una mejor información sobre la efectividad de esta medicación. Sería más que triste que por ser apurados se termine con un resultado peor que el que se desea resolver.

George W. Handley

gwhandley@bluewin.ch

Contra la clase media

El artículo de Luciano Román sobre los barrios privados es una descripción impecable de la situación de la clase media argentina. Muchos de nosotros tuvimos que mandar a nuestros hijos a colegios y universidades privados, pagamos seguros médicos carísimos para acceder a una atención de excelencia y pagamos seguridad privada. Pasan los gobiernos y ninguno atiende las necesidades de esta clase media, porque descuentan que somos cautivos de sus errores continuos, que se traducen en mayores cargas impositivas.

La enraizada errónea creencia de la clase política argentina del asistencialismo como herramienta de gobierno ha postrado a la Argentina en una decadencia de la cual solo esa clase se ha beneficiado. La clase media espoleada es cada vez más chica y el país está a punto de sucumbir. Ignorar al segmento que aporta los dineros para sostener el sistema es una inconsciencia y pone de manifiesto la insensibilidad de una dirigencia que ha olvidado sus obligaciones para con toda la ciudadanía.

Adriana de la Canal

DNI 6.522.747

El Cáucaso

Con respecto a la carta de la embajadora de Armenia en la Argentina, Estera Mkrtumyan, del 14 de octubre, en respuesta a mi carta del 12 de octubre, creo que el intento de la señora embajadora de enmarcar irrelevantemente sus argumentos en torno a la filosofía del cinismo es otra ilustración perfecta del arte armenio de la difusión de mentiras que ha estado intacto desde hace más de cien años. Por lo tanto, no nos sorprende que en la actualidad el gobierno armenio apunte contra Turquía con la misma propaganda negra del supuesto "genocidio inconcluso" para encubrir sus fracasos militares en Karabaj a los ojos de la ciudadanía armenia y pida la ayuda de la comunidad internacional en un conflicto que en realidad generó al ocupar Karabaj, la tierra azerbaiyana reconocida internacionalmente desde hace 30 años. Si la señora embajadora hubiera leído el resto de la definición de ese "prestigioso diccionario de la lengua española", habría visto que un cínico es la persona que ridiculiza a las personas o las ideas impulsadas por patrones vacíos como la codicia y el materialismo. En este sentido, la campaña de desinformación en curso basada en un "genocidio" fabricado y los reclamos territoriales hacia Turquía en realidad merecen un poco de cinismo. Sin embargo, si vamos a ver esto a través de la lente de la filosofía, sería más prudente asociar la paciencia y la resistencia de Turquía frente a estas décadas de propaganda negra y campañas de asesinato contra nuestros diplomáticos por parte de las organizaciones terroristas armenias Asala y JCAG, con el estoicismo. Obviamente, como lectora ferviente de la filosofía griega, la señora embajadora debe saber que un enfoque más ascético y virtuoso de su "pequeño país", como ella dice, es llevarse bien con sus vecinos sin tener planes para ocupar y apoderarse de sus tierras, sino, por el contrario, construir relaciones amistosas basadas en la buena voluntad y contribuir a establecer la estabilidad en el Cáucaso para que pueda evadir las desventajas de "no tener salida al mar". El mundo entero es muy consciente de que cualquier tipo de amenaza a su integridad territorial es la línea roja de Turquía que no se debe cruzar. Nuestras operaciones militares transfronterizas contra las organizaciones terroristas derivadas del PKK, PYD/YPG, que anidan en Siria e Irak, así como nuestras actividades de exploración sísmica en el Mediterráneo oriental dentro de nuestras zonas legítimas, están en total conformidad con el derecho internacional que nos da el derecho a defender nuestros intereses y seguridad nacional. Turquía no tiene los ojos puestos en el territorio de ningún otro país; sin embargo, nunca permitirá que ningún país ponga los ojos en el suyo.

S. Vural Altay

Embajador de la República de Turquía en Buenos Aires

Cambio de handicap

A través de la sección deportiva de la nacion he tomado conocimiento de la modificación extemporánea del handicap de un jugador, con el fin de que pueda acceder a participar en el Campeonato Argentino Abierto, cuyo prestigio en el mundo es innecesario señalar, y en el cual, en forma permanente, se han respetado las normas impuestas tanto por los reglamentos como por la tradición, en honor a la transparencia impuesta por la ética deportiva, el respeto a los equipos participantes y al prestigio en el mundo de la Asociación Argentina de Polo. A quien suscribe le cabe el alto honor de haber presidido esa institución durante dos períodos consecutivos y haber acompañado como vicepresidente al recordado Gonzalo Tanoira. O sea, han sido ocho años de participación activa en la asociación, y las experiencias recibidas dejan sus enseñanzas. Por ese motivo, conoce todos los recovecos que se presentan en un deporte tan competitivo y de altísimo nivel, donde no están ausentes los intereses patrimoniales, la búsqueda del éxito y la figuración personal, los cuales deben ser encauzados siempre, con autoridad y firmeza. Lamentablemente, con la resolución adoptada por el Consejo Directivo, de la que da cuenta la nacion en forma pormenorizada, se ha sentado jurisprudencia para que, en el futuro, las presiones que se ejerzan sobre las autoridades sean exitosas, y terminen por doblegar lo dispuesto por los reglamentos vigentes y la ética deportiva, creando un vacío institucional sin precedente en la historia de ese deporte.

Manuel J. Campos Carlés

Expresidente de la Asociación Argentina de Polo

DNI 4.316.033

En la red

Facebook

Funcionarios que viajaron a Rusia confirmaron que la vacuna será gratuita

"Absolutamente nada es gratuito. El costo es con emisión o impuestos"-Ricardo Moreno Illanes

"Cuando salga una que me garantice seguridad, me la compro"-Silvia Colli

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

Conforme a los criterios de Más información

ADEMÁS