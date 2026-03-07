Cartas de lectores: La grieta cultural, puesta en escena, involución

La grieta cultural

Me llama la atención que se le dé casi trascendencia nula al enunciado del señor Presidente en su discurso inaugural de las sesiones ordinarias del Congreso: la grieta cultural. Los argentinos nos fuimos apartando de nuestras raíces filosóficas y trascendentales: la filosofía griega, el derecho romano y la ética judeocristiana. Debemos recuperar el conocimiento de la historia, a través de los hechos, y asumirla sin prejuicios ideológicos. Respeto y disciplina, con apego a las normas y las leyes. La grieta se da entre ese pasado y este presente. Donde la palabra disciplina es sinónimo de falta de libertad y opresión, y el apego al orden y a la norma es signo de sumisión y debilidad. Para recuperarnos debemos fortalecer la familia. Disciplina y respeto. Los mayores tienen la obligación de enseñar a vivir según las normas y leyes, y que la libertad responsable termina donde comienza la de los demás.

Vicente Palumbo

DNI 8.347.679

Puesta en escena

Con posterioridad al discurso pronunciado por el Sr. Presidente con motivo de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, se abrió un debate sobre si la chabacanería y el insulto de los que hizo gala en su alocución se encontraban justificados. Creo que el árbol no deja ver el bosque. En realidad, lo que hicieron Javier Milei y la oposición kirchnerista fue una mise en scène (puesta en escena). Con sus gritos destemplados y fuera de lugar, ambos extremos populistas se retroalimentan. Ambos salieron conformes con su “performance”. La racionalidad, los proyectos a futuro y el respeto al que piensa distinto brillaron por su ausencia en la Asamblea Legislativa.

La Argentina merece algo mejor. Ojalá que la moderación y los valores republicanos logren prevalecer sobre los alaridos de los intolerantes y los soberbios.

José Luis Buttazzoni

DNI 18.097.468

Involución

“No sé con qué armas se peleará la tercera guerra mundial, pero la cuarta será con palos y piedras”. Las palabras de Albert Einstein hoy cobran lacerante actualidad. ¿Somos conscientes de lo que el mundo está viviendo en este momento? ¿Está el planeta entero a merced de los delirios de un puñado de líderes mesiánicos? ¿Es acaso posible que la sideral evolución científica y tecnológica lograda hasta ahora resulte inversamente proporcional a la capacidad de dialogar, de consensuar, de solucionar conflictos, de convivir en el disenso, sin recurrir a la violencia extrema? Enorme fracaso de la especie humana. Una inadmisible e imperdonable involución de la que, por acción u omisión, todos somos responsables.

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Derecho a defensa

A raíz de los sucesos gravísimos que afectan a Medio Oriente, en los medios se escuchan opiniones sobre los hechos que desencadenaron ataques de unos países a otros. Y más precisamente, en el ocurrido recientemente de Israel y EE.UU. contra Irán. Recuerdo que en 1967 Nasser, presidente de Egipto, y otros dirigentes de países árabes amenazaban constantemente con que iban a echar a los habitantes de Israel al mar. Realmente el simbolismo era hacer desaparecer al Estado de Israel. Era una verdad anunciada. Israel, recurriendo al “blitzkrieg” (ataque relámpago, utilizado por Alemania en la Segunda Guerra Mundial), en seis días destrozó a las fuerzas aéreas egipcias como ataque preventivo (Guerra de los Seis Días).

Si se reconoce que las constituciones o normas sagradas de grupos terroristas, abonadas por el dinero del Estado de Irán, tienen como objeto hacer desaparecer al Estado de Israel, cuya población sufre ataques (miles de misiles) de esos grupos, debe acordarse que sus autoridades debían velar por la preservación de la existencia del país y de sus habitantes. La defensa de ese pueblo imponía el urgente bloqueo del poderío militar y posibles recursos atómicos, por los medios que solamente el ataque sorpresa podía lograr. Desconocer ese derecho puede ser sospechado de complicidad.

Indy Failembogen

DNI 3.634.794

Gracias, Estudiantes

Al asumir un funcionario, echó al Dr. Daniel Vítolo, honrado profesional y padre de familia. ¿Su pecado? Meter la mano hasta el hueso en la AFA. Si esta no hubiera inventado el premio a Rosario Central, nada pasaba.

Gracias, Estudiantes.

Patricio Avellaneda

patoave48@gmail.com

Añoranza

Un seudoperiodista, de los que abundan en el canal kirchnerista C5N, afirmó que el gendarme Nahuel Gallo, de haber conocido lo mal que se está en la Argentina, tal vez habría preferido quedarse en El Rodeo, el lugar de Venezuela donde permaneció confinado y vilmente torturado durante 448 días. Un comentario repulsivo. No es casual que esto suceda en un canal que reúne periodistas admiradores del chavismo y aduladores de Cristina. Seguramente añoran los años del régimen K, en los que la obsecuencia les rindió cuantiosos dividendos.

Eduardo P. Ayerra

DNI 8.264.636

Riquelme

Señor Riquelme: ha sido sin lugar a dudas uno de los mejores futbolistas que he visto y disfrutado como hincha de Boca y del futbol, pero no me agradan sus decisiones como dirigente. Estimo que hay muchos jugadores que no deberían estar en Boca, como Ramírez, que creo cobra un jugoso contrato. Janson no debería estar en el plantel. García, que lo sé su amigo, tampoco. Con Cavani lamentablemente se equivocó. Es uruguayo y seguramente un caballero. Ofrézcale una rescisión de contrato. Cuide de verdad a los chicos como Delgado y como un homenaje al negro Ibarra brinde una oportunidad a Gorosito.

Luis María Pereyra

DNI 8.436.833

En la Red Facebook

El caso de la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

“Creo que la justicia de Brasil debe dar por terminado el tema, con una multa alcanza y sobra” - Pedro Meza

“Lo que pasa que están acostumbrados a que en Argentina se permite todo”- Maria Garay

“Es abogada, sabe de leyes, y sabe que no está en Argentina, ahora hay que aguantarse lo que le toque lamentablemente”- Diego Iriarte