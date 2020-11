De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de noviembre de 2020 • 00:04

Defensa del jubilado

Parecería que el FMI le está pidiendo "señales de austeridad" al Gobierno. En lugar de buscar formas creativas y justas, lo primero que hacen es idear una ley jubilatoria para 2021 que es altamente desfavorable para los jubilados que hemos aportado tantos años. No me olvido de que hace tres años destruyeron la Plaza del Congreso en protesta por la ley jubilatoria que se aprobó en diciembre de 2017. ¡Decían que perjudicaba a los jubilados! Ley derogada y gracias a lo cual el actual gobierno se ha ahorrado millonadas. ¿Quién saldrá hoy a defendernos? ¿Alguien alzará su voz por nosotros?

Denise N. de Gallagher

denisepgallagher@hotmail.com

Inviable

Dice bien el editorial de la nacion, el sistema jubilatorio de hoy es inviable. Pero debo decir además que lo hicieron inviable. Los que aportamos 30, 40 y más años tenemos la casa tomada por los millones que se acoplaron al sistema por clientelismo político, no por legítimo derecho mediante el aporte de sus salarios mensuales. Nosotros soportamos todos los descuentos durante muchos años y el sistema no puede poner a todos en la misma balanza e igualarlos. Si se hace una quita, deberá hacerse sobre los que no aportaron o lo hicieron levemente por obra y gracia de políticas populistas.

Eduardo Florindo Bianchi

DNI 6.025.026

El resentimiento

Excelente el artículo de Carlos Manfroni sobre el resentimiento del viernes pasado. Como dice el saber popular, el resentimiento es como tomar veneno y esperar que sea el otro el que se muera. También el resentido es aquel que cerró la herida pero se quedó adentro. Coincido con el autor en cuanto a que el populismo fomenta la discordia, y se nutre en buena medida del resentimiento; enfrenta a un núcleo de personas aparentemente fuerte, duro, que se sienten lastimadas, que están enojadas y que no pueden superar todo ese dolor que está en su interior profundo, que se van marginando del resto y al que algunos referentes políticos y sociales desgraciadamente fomentan y retroalimentan. Y se marginan de otra buena parte de la sociedad, que con madurez y responsabilidad, a pesar de los diversos males y peligros que para sí y sus familiares les presenta la realidad argentina de hoy (inseguridad, droga, paco, bolsones de pobreza, precariedad laboral, desnutrición, abandono, abusos, subestimación, corrupción.) aún tiene esperanza, cree que el esfuerzo dará sus frutos, que el sacrificio se verá recompensado, que la honestidad aún es valorada, que puede alegrarse con los progresos ajenos, que el otro es otro, pero sigue siendo mi prójimo, en quien todavía puedo confiar, en el que me puedo apoyar y con quien podremos salir adelante. Buscar la superación del resentimiento es un paso necesario para ir cerrando la grieta social.

José Luis Rinaldi

DNI 8.490.641

Impuesto al viento

El impuesto al viento creado por el Concejo Deliberante de Puerto Madryn, en Chubut, nos recuerda la enorme irresponsabilidad e incompetencia de buena parte de nuestra clase política. Este impuesto aplica sobre los parques eólicos en el territorio municipal. Incompetencia porque lo único que se les ocurre es aumentar impuestos pero nunca reducir gastos, sobre todo para mantener intactos sus propios beneficios. La población que se arregle. Irresponsabilidad porque al cambiar las condiciones de inversiones ya realizadas condenan a una ciudad o la región que sea a no recibir más inversiones de nadie. Y muestran mucho juego sucio por haber llenado ese mismo día las redes sociales con la también creada "ficha limpia", evitando toda referencia al impuesto al viento. Estamos mayormente en manos de políticos que solamente persiguen sus intereses sin medir ninguna consecuencia y debería haber leyes que castiguen, incluso con cárcel efectiva, este tipo de acciones. Los casos abundan. Espero que esta ordenanza se anule y nuestros políticos locales empiecen a dar alguna señal, aunque tibia, de responsabilidad e idoneidad.

Luciano Carou

DNI 14.062.373

AA no atiende

Tengo una hija que es madre soltera en Grecia y todos los años junto dinero para poder comprar mi pasaje para verla, pero sobre todo, para cuidar a mi nieto cuando tiene sus vacaciones. De ese modo, mi hija puede irse a trabajar sin sobresaltos. Si bien la distancia es, por sí misma, causante de mucha nostalgia, este año la pandemia cortó de raíz mis posibilidades de volver a verlos... Cuando las lineas aéreas comenzaron a reponer vuelos, la ansiedad me puso todavía más en alerta: ¡podía cambiar mi pasaje para el año que viene en la misma fecha! Sin embargo, después de tratar por todos los medios de conectarme con Aerolíneas Argentinas, solo me quedó la posibilidad de comunicarme por WhatsApp. El inconveniente es que las respuestas son automáticas y mis cuestionamientos fueron ignorados. Se acerca la fecha en que no voy a poder reclamar otra vez por mi pasaje y cuando alguien contesta me vuelven a preguntar por enésima vez el número de pasaje, el número de vuelo, el código de reserva ¡y de allí no pasan!

¿Alguien conoce otro medio para reclamar o que pueda hacer llegar mi pedido?

Rosa María Mora

DNI 6.705.995

Patente

El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires impone, también, con el título de "patente", una tasa a las embarcaciones deportivas que flotan en las ribereñas aguas nacionales y que, por ello, ya se encuentran gravadas por una tasa que percibe la Prefectura Naval para atender esa actividad. Además de lo extravagante de lo impuesto, las facturas o boletas para el pago vienen impresas en un formulario no similar a la de los demás que percibe la ciudad, sin código para cajeros automáticos y con la particularidad de que solo se pueden pagar en el Banco Ciudad. Ahora bien, dicho banco no recibe pagos en ventanilla desde que se desató la pandemia, y no hay modo de cumplir con esta obligación. Esto llama a suspicacias. ¿Será que la cuenta donde se reciben estos fondos es "especial"? Resultaría bueno que las autoridades municipales dieran soluciones y respuestas a esta carga extra de la vida deportiva.

Juan Lasheras Shine

DNI 4.528.290

En la red

Facebook

Reabren los teatros porteños

"¡Excelente! Hay que volver a la vida normal como se pueda y con todos los cuidados y protocolos, ¡todos necesitamos trabajar y subsistir!" - Norma Vilches

"¡Me encanta! Me alegro mucho por Flavio Mendoza, que fue el único que salió a dar la cara por esa apertura" - Sandra Viviana Henderson

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá se leccionar el material y lo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

Conforme a los criterios de Más información

ADEMÁS