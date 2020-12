De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de diciembre de 2020 • 00:00

Progresista y provida

En noviembre de 2008, el doctor Tabaré Vázquez, primer presidente de izquierda en Uruguay, vetó la legalización del aborto en ese país. ¿Fundamentos? a) La ciencia ha demostrado que la vida empieza desde la concepción, vía el ADN, por ejemplo; b) en los países donde el aborto se legalizó la práctica se naturalizó e incrementó, como pasó en los Estados Unidos; c) el criterio para proteger una vida humana es el mero valor de su existencia, y la defensa de los más débiles muestra el grado de civilización de una nación; d) es erróneo, y contrario al sentido común, calificar al aborto como un acto médico, al ir en contra de los principios de la medicina hipocrática (actuar a favor de la vida); e) la ley es una fuente de discriminación injusta hacia los médicos que entienden que su conciencia les impide realizar abortos; y f) la misma es contraria a principios constitucionales y compromisos internacionales asumidos por el país, como el Pacto de San José de Costa Rica.

Van estas líneas en respeto a quien supo anteponer la verdad al interés de su ideología. Que su ejemplo sirva a nuestros legisladores, para que sepan votar en conciencia.

Ignacio Harriague

DNI 13.380.783

Oportunidad

El aborto es un tema muy delicado que divide a los argentinos, incluso a las familias. Yo, mujer de 17 años, no encuentro palabras para expresar cuánta bronca y rechazo me genera este tema. Lo único que escucho en las redes es "estamos defendiendo a las mujeres", y al mismo tiempo les desean la muerte o violación a integrantes del sector celeste. Por experiencia propia puedo decir que, más de una vez, quienes se hacen llamar "feministas" me han deseado esto. Y me han dicho que le hubiera hecho un bien al mundo si no hubiese nacido. Y después dicen que defienden los derechos de las mujeres. ¿En qué mundo? Es vergonzoso que el ministro de Salud declare que el feto/embrión es "un fenómeno''. Con todo respeto, señor ministro, ¿qué hace usted en este gobierno de científicos?

Señores legisladores, los invito a que relean la Constitución y respeten los tratados internacionales con jerarquía constitucional y la vida humana desde su concepción. Ustedes, que tuvieron la oportunidad de nacer, no se la quiten a los demás. Lo que está en juego es la vida contra la muerte. Sepan que, si esta ley se aprueba, deberán cargar por el resto de sus vidas con el mayor genocidio de la historia argentina.

Olivia Gagliesi Balbiani

DNI 44.940.950

¿Recién ahora?

En la edición de ayer se destaca lo que manifestó la ministra de Seguridad: "Si el objeto es impedir que sucedan homicidios a manos de menores, hay que empezar a trabajar con políticas de prevención y no solo punitivas". Es para poner los pelos de punta. ¿Ha pasado un año y el Gobierno recién va a empezar con políticas de prevención?

Osvaldo Zampini

estudio@estudiozampini.com.ar

Responsabilidad

El doctor Eugenio Zaffaroni ha declarado: "No es concebible que alguien sea penalmente responsable desde los 16 años, pero no tenga capacidad para casarse o para contratar". "Si no tuviera conciencia para votar, tampoco le podríamos poner una pena". "O suben la capacidad penal a los 18 o bajan la capacidad política a los 16, una de las dos cosas".

Doctor Zaffaroni: es justamente al revés de su asombroso razonamiento. Si a los 14 o 16 años son capaces de robar, violar o matar, como lo hacen hoy, es el más claro indicio respecto de que no tienen conciencia política para votar. En todo caso, si usted quisiera hacer un bien al orden social de hoy, debería proponer que se bajara la capacidad penal a los 14 años y se subiera la capacidad política a los 22. De este modo aseguraría una rehabilitación temprana de esos jóvenes, que tanta atención necesitan del Estado y de la sociedad, y les daría más tiempo a los otros para que se prepararan bien, de modo que sus votos no quedaran a merced de los caprichos de los políticos. Me preocupa que un juez de la Corte Suprema haga un razonamiento tan demagógico. Así, no me siento protegido. O hay derechos y deberes para todos o no los hay para ninguno, una de las dos cosas.

José F. Gutiérrez Arana

DNI 8.519.548

Habilitaciones

Soy profesor de educación física, que trabaja en dos colegios en la Capital. En el Instituto Inmaculada Concepción de Almagro hace 31 años, junto con mi primo, formamos el Ateneo Inmaculada, cuya finalidad era promover la actividad deportiva, social y cultural del colegio hacia toda la comunidad, además de apoyar al instituto en el mantenimiento de las instalaciones. Dicho Ateneo consta de un natatorio, dos gimnasios y un auditorio. Desde hace 30 años que hemos tratado de obtener las habilitaciones de las instalaciones, sin resultado positivo debido a la increíble cantidad de requisitos y de condiciones impracticables, además de la falta de voluntad de cuanto funcionario haya pasado por lo que hoy se llama Agencia Gubernamental de Control. En el Ateneo trabajan directamente alrededor de 25 personas, pero indirectamente son unas 100 familias las que dependen de este proyecto (escuelas de natación, profesores de básquet, patín, taekwondo, fútbol, gimnasia artística, volley, colonia de vacaciones, academia de inglés, etcétera). A este problema se suman dos más.1) La pandemia, es decir, la falta total de ingresos debido a la cuarentena; y 2) muchos empleados se han acogido a las normas dictadas por el Gobierno, que establecen que aquellos que tienen enfermedades preexistentes o son mayores de 60 años no tienen que asistir a su trabajo. Por todo esto hemos decidido cerrar el Ateneo en forma definitiva hasta que cambien las condiciones que los gobiernos, sea cual sea el signo político, han ideado. Repito:1) la Agencia Gubernamental de Control es una máquina de impedir, o sea, un cementerio de pymes; 2) las leyes laborales existentes desde la época de Mussolini son inviables para cualquier emprendimiento, es decir, colaboran para llevar pymes al cementerio.

Alfredo Mansur

DNI 13.656.997

