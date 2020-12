De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de diciembre de 2020 • 00:26

No entiendo

Los mismos políticos que votan la creación de impuestos extraordinarios por la pandemia son los que incrementan los gastos del Estado con otras leyes como el aborto gratuito o la reforma judicial. Hay algo que no estaría entendiendo.

Verónica M. Carman

70vemc@gmail.com

Por esto no los votaré

¿Por qué razón no votaré como candidatos en elecciones a aquellos senadores que den su voto favorable al proyecto de ley de IVE elevado y defendido por el PEN y por "su fenómeno", el ministro de Salud Pública de la Nacion? Porque los senadores que lo hagan, al aprobar este triste y ominoso proyecto de ley, harán lo siguiente: 1) Traicionarán la Constitución nacional y los tratados internacionales de igual jerarquía que juraron defender y que reconocen al ser humano como persona con derecho a la vida desde la concepción (art. 4, inc. 1 Conv. Derechos Humanos, Conv. de los Derechos del Niño, etcétera). 2) Pondrán de manifiesto su desprecio (por ignorancia o porque no les importa el dato científico hoy incuestionable) por la existencia del ser humano desde ese momento. 3) Incurrirán en un doble acto de cobardía, aceptando que a la persona más indefensa se la elimine, por temor además de enfrentarse con la maquinaria abortista. 4) Demostrarán que son oportunistas en la búsqueda de votos, dando una imagen de progresistas, de avanzados, de estar más allá del juicio moral, porque se adaptan a la realidad: "como en los hechos se aborta", entonces volvámoslo legal; como en los hechos hay corrupción, hagámosla legal... 5) Mostrarán su hipocresía: se rasgan las vestiduras si alguien maltrata a un animal, pero la vida humana no les importa, ni la del hijo por nacer ni la de la mujer vulnerable; dicen estar en contra del colonialismo, pero aceptan el aborto pese a ser una de las banderas del nuevo orden mundial. 6) Preferirán hacerse los distraídos, saben bien que hay grandes negocios detrás del aborto. Dicen querer la salud para la población ante la pandemia por encima de todo, pero en medio de ella aceptan tratar la muerte de inocentes. 7) Desnudarán su relativismo, sin valores permanentes. Creen que la democracia significa que cualquier cuestión debe ser sometida a votación o consulta popular, aun el derecho a la vida, siempre que no sean las suyas o las de sus familias. 8) Mostrarán al pueblo que son totalitarios, pues niegan el derecho a la objeción de conciencia y quieren obligar a que todo médico o institución de la salud tenga la obligación de realizar abortos y hacerse cargo de sus costos, creando listas negras para los objetores de conciencia. 9) Negarán la realidad, al afirmar que se trata de proteger a los más pobres, cuando son estos quienes ven a toda concepción de un niño como un don.

Ojalá los senadores estén a la altura de las circunstancias y del juramento que hicieron de defender la Constitución y representar fielmente a sus provincias.

Juan Marcos Pueyrredon

DNI 10.140.757

Ataque a la Justicia

La inamovilidad de la Corte Suprema y su imposibilidad de juzgamiento está en la Constitución. Esto, en pleno ataque furibundo de la actual vicepresidenta contra el actual Poder Judicial y la Corte Suprema, la autora de este dislate lo conoce bien. Fue diputada en la Convención Constituyente de 1994, con el importante cargo de ser vicepresidenta del bloque justicialista mayoritario en la convención. Acompañó y juró cumplir con todo su texto, que contemplaba el plazo de permanencia y las normas de procedimiento para juzgar a sus integrantes. Las mentiras a medias a veces engañan a algunos; así como la actitud de desconocer lo que firmó y aprobó. Cristina Kirchner fue parte del juzgamiento en el Honorable Senado de la Nación de los integrantes de la Corte Suprema menemista, entre ellos, Eduardo Moliné O'Connor, Antonio Boggiano, y de otros miembros que ante la acusación renunciaron a sus cargos. O bien tiene amnesia o piensa que los argentinos han perdido la memoria. La desesperación por sus causas judiciales abiertas la debe llevar a instalar estos gravísimos disparates con el apoyo del presidente de la Nación, el jefe de Gabinete y otros integrantes del oficialismo, y deben tener el solapado objetivo de impulsar una reforma de nuestra Carta Magna para solucionar los problemas que la afectan en el ámbito de la Justicia Penal.

José María García Arecha

Exsenador de la Nación (CABA-UCR)

Reconstrucción

Sin dudas, el coronavirus, el ASPO, el Dispo, etcétera, han trastocado la vida diaria de la mayoría de los argentinos. Y, de alguna manera, nos hemos acostumbrado a que el Gobierno siga decidiendo qué está permitido y qué no. Las estadísticas indican que el único logro obtenido con estas medidas fue que, aparentemente, los centros de salud no estuvieran abarrotados de personas. Luego de 9 meses, muchos de quienes necesitamos trabajar estamos impedidos de viajar en transporte público por el solo hecho de que el Gobierno no nos considera "trabajadores esenciales", obligándonos a asumir un costo extra para viajar en medios privados. El Gobierno ha lanzado una publicidad que proclama que ha comenzado la etapa de reconstrucción del país. Pero esto se logra con decisiones lógicas y razonables, no con medidas espasmódicas. A esta altura mantener las categorías laborales de esenciales y no esenciales es una tremenda estupidez.

Diego Felipe Tanco

DNI 17.737.622

Pasajes sin descuento

Soy jubilado y quise sacar un pasaje a Neuquén por Aerolíneas Argentinas. Ingresé a la página de la compañía, en el apartado "Descuentos Anses", desde donde fui "derivado" a otras propuestas de la empresa. Suponiendo un "error del sistema", pude milagrosamente comunicarme por teléfono, donde lacónicamente me informaron "no se están aplicando descuentos a jubilados". Aerolíneas no solo eliminó los mencionados descuentos, sino que también lo oculta (siguen figurando en la web). Me pregunto: ¿será una política nacional esta de castigar a la clase pasiva? ¿Habrá hecho la propia empresa otros ahorros para contener su gigantesco déficit?

Tengo mis dudas.

Carlos Cafferata

DNI 8.442.459

En la red

Facebook

"Innecesario": la RAE y el uso del lenguaje inclusivo

"Excelente por la RAE"- Juan Marcelo Bustos

"El uso, por ejemplo, de 'chiques' excluye, no incluye"- Alicia Astiz

"Si se sienten ofendidos porque dicen niños, chicos o todos, no necesitan un nuevo lenguaje, necesitan un psicólogo"-Claudia Torres

