De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de diciembre de 2020 • 00:00

Vacunas

Observé por TV cómo como el presidente electo de los EE.UU., Joe Biden, se colocaba la vacuna de Pfizer. Por otro lado escuché al presidente Vladimir Putin afirmar que no se colocó la vacuna rusa porque no era recomendable aún para mayores de 60 años. Paradójicamente, la Anmat aprobó en la Argentina la vacuna de Pfizer, pero nuestro gobierno no cerró un acuerdo para su uso y, por el contrario, envió una delegación en un épico viaje de Aerolíneas a Rusia a buscar la vacuna Sputnik V, con la que se cerró un acuerdo y aún no fue aprobada por la Anmat.

Entonces me pregunto: ¿hacia dónde vamos ?

Damián Pablo Martínez

DNI 20.188.489

Muchos no

Señores senadores, ¿quién, si no ustedes, los protegerá de la violencia de tanto no? No eres deseado. No eres persona. No verás nunca la luz del sol ni la belleza de un paisaje. No gozarás de una oportunidad de amar y de que te amen. No tendrás una vida. Hay verdades incontestables, aunque el "espíritu de la época" intente disfrazarlas. Están ahí. Basta con tener el coraje de verlas y hacerse cargo. "Ser hombres es ser responsables". Tal es la esencia de lo humano para Antoine de Saint-Exupéry.

Ojalá estemos a tiempo.

Marisa Mosto

DNI 12. 946. 250

Coerción al médico

Según el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, en su artículo 14 se solicita que se incorpore "como artículo 85 bis del Código Penal de la Nación el que quedara redactado de la siguiente forma: articulo 85 bis: será reprimida con prisión de tres(3) meses a un (1) año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados".

Los médicos, al momento de recibir nuestro título, nos comprometemos en ese acto con el juramento hipocrático, que en uno de sus artículos menciona explícitamente que no debemos practicar el aborto. Siendo que esta práctica traerá como consecuencia la muerte del niño por nacer, dejando secuelas psicofísicas en forma permanente en la salud de la mujer. Todos los profesionales de la salud hemos estudiado y ejercemos nuestra profesión motivados por el anhelo de salvar vidas, de ayudarles a salir de la enfermedad que les trae sufrimiento y dolor. De acuerdo con el proyecto de ley, se nos penaría si es que nos negamos a practicar un aborto, colocándonos en una posición como si fuésemos delincuentes que atentamos contra la sociedad a la cual juramos servir. Es por esto que como médico argentino expreso mi convicción, en defensa de mi profesión, de que no se promulgue este proyecto de ley, que no solo atenta contra la salud integral de la mujer al terminar con la vida de un gestante, sino que también impone una coerción al ejercicio libre de nuestra tarea.

Gabriel Flores Ciani

DNI 19.074.587

Menos ministerios

Alemania tiene 14 ministerios y los Estados Unidos, 15. La Argentina, 21, más 84 secretarías de Estado y 169 subsecretarías. Una metástasis de dependencias y covachuelas. Para mitigar tamaña burocracia (el Estado como agencia de colocaciones o sociedad de socorros mutuos), urge reducir el número de ministerios. Por ejemplo, que el de Economía cuente con secretarías de Desarrollo Productivo, Desarrollo Social y Territorial y de Hábitat. El de Educación, con secretarías de Cultura y de Ciencia y Técnica. El de Justicia, una secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad. El de Salud, una secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Serían siete ministerios menos. Y se podría podar más. Respecto de órganos siempre creados por DNU y no con el procedimiento que establece el art. 100, inc. 6, de la Constitución nacional, es inconcebible que un DNU viole la propia Carta Magna. Venezuela tiene 31 ministerios. Hegel decía: "El Estado es la realización de las ideas morales". El gasto público aumenta todos los días. Y como nadie nos prestará un centavo, se financia con emisión monetaria y aumento de los impuestos. El Gobierno (=Estado = Poder Ejecutivo) engorda, pero nos exige que nos ajustemos el cinturón hasta la inanición. Y para colmo Flaubert: "Lo peor del presente es el futuro".

Julio Chiappini

DNI 6.071.522

Patrimonio cristiano

La nota titulada "Azerbaiyán y la reconstrucción del patrimonio cristiano" es contradictoria y opuesta a la historia oficial. En absoluto Azerbaiyán puede atribuirse ser un Estado que promueva el diálogo interreligioso toda vez que en 2005 el gobierno de Bakú ejecutó una de las limpiezas culturales más grandes del siglo XXI en el cementerio armenio Djulfa. Se estima que 10.000 jachkar (cruces de piedra talladas) y artesanías declaradas patrimonio cultural inmaterial por la Unesco fueron borradas de la faz de la tierra. El 27 de septiembre de 2020 Azerbaiyán atacó unilateralmente la República de Artsaj. A lo largo de la contienda la comunidad internacional desoyó en varias instancias el reclamo y la urgencia humanitaria de la población civil de Artsaj. Finalmente, el 9 de noviembre se firmó un acuerdo que estableció el cese de las operaciones militares. Sin embargo, y como sucedió en Djulfa, nuevamente las fuerzas azeríes se encuentran ejecutando una limpieza del patrimonio cultural.

La destrucción del "capital cultural" es un proceso cuya finalidad es borrar la historia y la identidad armenia, con más de 3000 años. La peligrosa alianza turco-azerí promueve la ejecución del genocidio cultural, el negacionismo y la armenofobia para la eliminación de todo vestigio de memoria armenia. Razón por la cual preservar la riqueza cultural en Artsaj es un compromiso universal y humanitario.

Lucas Koussikian

Consejo Nacional Armenio

cnasudamerica@gmail.com

Condena a muerte

La vida de nuestro padre, Gonzalo Gómez Centurión, está en manos de los miembros de la Sala IV de la Cámara Penal de Casación. De ellos depende que volvamos a verlo vivo. Privado de libertad, 72 años, paciente de riesgo, con múltiples patologías graves: 3 ACV, uno de ellos durante su encierro, diabetes tipo II, leucemia linfática, temblor esencial con pérdida de equilibrio, síndrome vestibular, hiperplasia prostática, entre otras. Vive sus días de detención con los mínimos controles vitales. La Comisión Evaluadora Médica del SPF dictaminó que tiene que estar en su domicilio, y el Cuerpo Médico Forense ratificó esa decisión, considerando que la unidad penitenciaria no dispone de los especialistas necesarios para asistirlo en sus patologías.

Hacemos responsables, moral y legalmente a los jueces Roberto Falcone, Mario Portela, Martín Bava, del TOF N° 1 de Mar del Plata, y el fiscal de ese tribunal Dr. Juan Pablo Curi, como así también a los jueces Gustavo Hornos y Mariano Hernán Borinsky, de la Sala IV de Casación, y todos los futuros que tengan incidencia en esta causa, de que, sin ninguna prueba científica válida, niegan el beneficio de la detención domiciliaria por enfermedad de nuestro padre pese a los informes favorables de los médicos forenses y del SPF, que fueron ignorados por completo.

Los peritos médicos son auxiliares de la Justicia, pero tienen conocimientos científicos de los que carecen los profesionales del derecho. Afirman que no debe continuar en prisión, sino en detención domiciliaria, para el mejor y mayor cuidado de su salud. Los jueces federales no tienen la independencia, objetividad e imparcialidad necesarias para decidir sobre una cuestión científico-médica.

De mantenerse esta situación, estaríamos en presencia de una condena a muerte encubierta.

Rodrigo Gómez Centurión

DNI. 24.264.321

María Paz Gómez Centurión

DNI. 25.429.933

Mapuches

Creo que somos una sociedad adicta a la desmesura y la degradación. No entiendo que se fijen posiciones diversas sobre el tema de las usurpaciones. No existe una etnia mapuche. El mapuche es uno de los dialectos utilizados por los araucanos, pueblo amerindio del centro y sur de Chile, encontrados por los españoles. Pueblo guerrero, no se dejaron dominar por los incas y rechazaron a Almagro. Consiguieron una fuerte organización militar y se enfrentaron a los españoles con sus mismas técnicas. En 1553 tomaron el fuerte Tucapel y dieron muerte a Valdivia,

En 1664, por orden de Fernando III, el sur del río Biobio quedó como límite entre los españoles y los araucanos. Podría continuar este relato, pero esto lo dejo en manos del INAI a fin de que aprendan, con datos fehacientes, la verdad. A principios del siglo XVIII incursionaron en nuestro territorio y diezmaron, como guerreros que eran, a los tehuelches, establecidos con otras etnias pampas desde hace cinco siglos. A partir de ahí se fueron estableciendo en nuestro territorio. Sagazmente cambiaron el nombre de araucanos, pueblo chileno, por el de uno de sus dialectos, el mapuche.

Una de nuestras características, como sociedad, creo que es hacer difícil lo que es fácil.

Susana C. Rivadeneira

sconcue@yahoo.com.ar

Sin barbijos

Me pregunto si sería muy disparatado que el Gobierno anunciara que se pondrán multas a quienes no cumplan con la recomendación de ponerse un barbijo al estar en la calle. Parecería que la decisión de permitir mesas de cafés y restaurantes en la calle hubiera puesto en marcha un "vale todo". ¿Estar sentado en un restaurante será una señal para que el virus no nos ataque? Daría la impresión de que muchos consideran que es así. Si bien al principio de la pandemia todos nos poníamos los barbijos (que luego pasaron a llamarse "tapabocas", a mi modo de ver equivocadamente, ya que muchos no se tapan también la nariz) actualmente se nota una enorme desaprensión al respecto.

Silvia Marmolejo

silvia_delfina_marmolejo@yahoo.fr

En la red

Alberto Fernández, tras la llegada de la vacuna rusa: "Se abre un camino de esperanza"

"Ningún gobierno hizo tanta cháchara por la vacuna, compraron la mejor y vacunan sin tanta soberbia"- Chiqui Brunori

"Vacuna rusa: una comedia de enredos " - Julio C. Hardoy Heintz

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina

Conforme a los criterios de Más información

ADEMÁS