De los lectores: cartas & e-mails

Año Nuevo

Despedimos un año duro, 2020 no fue lo que soñamos.

Recibamos 2021 confiando en nuestra fuerza, en nuestras ganas de ser felices, en creer que saldremos adelante a pesar del Covid-19. Se lo debemos a los que lucharon y perdieron, a los que sobrevivieron y a la humanidad entera, que pudo con cosas peores.

Esperanza y coraje... allá vamos Año Nuevo.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Lugar inseguro

Confirmado: habiéndose legalizado el aborto, a partir de ahora en la Argentina el lugar más inseguro para vivir será el vientre de una madre.

Carlos José Mosso

DNI 12.046.471

Cinismo

Los diputados y senadores kirchneristas aprobaron la modificación de la fórmula de ajuste de las jubilaciones y la ley de aborto. O sea, se autoriza la matanza de niños y se estafa desde el Estado a los ancianos. Pero el Presidente dice que "hoy tenemos un país mejor". ¿Se puede mostrar tanto cinismo?

Francisco Garro

panchogarro@gmail.com

Lo más grave

¿Qué pasaría si el niño pudiera gritar "mamá, papá, no me maten"? ¿Qué pasaría si el niño pudiera correr para escaparse o esconderse? Lo más grave del aborto es el estado de inocencia e indefensión del niño, que es aprovechado por sus verdugos.

Mariana Rodríguez Varela

DNI 23.326.190

¿La Justicia?

Todos los días tenemos motivos para asombrarnos sobre el funcionamiento de nuestra Justicia. Veamos solo algunos ejemplos, para mí incomprensibles y que reflejan su comportamiento. Después de 18 años y haber perjudicado a la familia García Belsunce, especialmente a su marido, Carrascosa, va a ocuparse de investigar a Pachelo, sospechado desde el primer día. Hay un informe en el expediente, cuerpo III, donde se lo incluía como sospechoso, pero la Justicia recibió directivas para que lo desechara y se ocupara de la pista familiar. Caso Boudou: la Justicia hace más de 20 días que está pensando qué hacer con él, a pesar de que se dictaminó fehacientemente que tiene que volver a la cárcel. ¡El juez Obligado le pidió "su opinión acerca de cómo debía ejecutarse la sentencia"! Boudou obviamente dijo que se debía quedar en su casa en "función de valores superiores de sus mellizos de 2 años". De Vido: ídem. Confirmaron la condena, pero sin volver a la cárcel. Puede disponer de la vida al aire libre y cuidar sus palomas. Ni hablar de la Corte Suprema: denostada, maltratada por la expresidenta y sus acólitos obsecuentes del kirchnerismo, soporta todo tipo de desmesuras y demora decisiones fundamentales. Caso inmoral: injusticia total con las víctimas del terrorismo. Los asesinos beneficiados con todo tipo de beneficios y recordatorios y los que defendieron la patria completamente ignorados. Una vergüenza. Podríamos seguir. Cuando era chico, hace muchos años, recuerdo que para corregir la ineficiencia de los árbitros de fútbol locales, fue necesario traer árbitros ingleses. Se corrigió todo. ¿No será el momento de traer jueces del exterior, de países serios?

Eduardo Firvida

DNI 4.305.435

Los que no están

Nuestro país ha superado holgadamente los 40.000 muertos por el Covid- 19. Esta Navidad más de 40.000 familias no tuvieron a sus seres queridos. El acompañamiento que ha demostrado la sociedad argentina en general y sus instituciones gubernamentales, religiosas, culturales, deportivas y demás ha sido, a mi entender, nulo. Será que sus muertes no nos sirven para estimular nuestra vanidad; por el contrario, nos recuerdan nuestras miserias como comunidad, como Estado y, en definitiva, como sociedad. Las Fiestas son un cruel exponente de las ausencias. ¿Tan difícil era algún tipo de ceremonia, gesto, o algo que hiciéramos todos en común, para que estas familias sintieran que las acompañamos en su dolor? ¿A nadie se le ocurrió?

Que cada uno cargue con su responsabilidad por la indiferencia, que las familias sean capaces de perdonarnos, que los muertos descansen en paz.

Juan Ángel Ghisiglieri

DNI 12.964.128

Retractación

Quisiera referirme a la carta publicada el 15 de octubre último, en la cual solicitaba la devolución del dinero pagado a la empresa Soulmax por el viaje de egresados de mi hija. Al respecto, y en relación con mis manifestaciones vertidas posteriormente en diversos medios (Infobae, C5N, A24 y TV Pública), he comprobado que no procedieron de manera irregular, sino conforme a derecho, y afirmo que no cometieron irregularidades ni estafa, razón por la cual me retracto plenamente. Pido sinceras disculpas y me desdigo sobre lo afirmado.

Hernán Haines

DNI 18.100.138

Examen presencial

En este año tan preocupante para la educación, tan lleno de ausencias y logros, la Asociación Exalumnos del Instituto Libre de Segunda Enseñanza, primer colegio en depender de la UBA, fundado por Bartolomé Mitre, felicita a las más altas autoridades del establecimiento, a sus profesores, personal y al rector de la UBA, doctor Alberto Barbieri, por haber logrado tomar los exámenes de ingreso en forma presencial, manteniendo el nivel académico y defendiendo el prestigio que sostiene desde 1892. Desde entonces el ILSE ha estado ante cada crisis argentina a la altura de las circunstancias y con orgullo extendemos nuestra felicitación a todos los que hicieron posible ver a los chicos en el colegio. Acompañamos esta carta todos los expresidentes de la asociación, actual comisión directiva y exalumnos.

Guillermo Pietra Figueredo, Fernando Ferreyra, Marina Beresan, Gonzalo Serra Rojas, Fabián Loyato, Enrique Moscolo, Michelle Gordon, Magdalena Jovanovich, Hernán Tévez, Eduardo Gordon

En la red

Facebook

Aborto legal: cartas escondidas y despliegue de funcionarios, la táctica del Gobierno para las horas decisivas

"La seriedad con la que plantean una estrategia para una votación donde está en juego una vida los marca como personas. Triste que representen a parte de una sociedad"- Víctor Hugo Rivas

"Como todo lo que hace el populismo, nunca transparencia, nunca de frente"- Laura Lescano

